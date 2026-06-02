"Връхлетя върху мен за секунди": Разказ на българина, нападнат от мечка в Румъния

46-годишният Георги Бижев от Велико Търново, който пострада при нападение от мечка в Румъния, разказа за драматичния инцидент в ефира на NOVA. Случаят привлече вниманието както в България, така и в чужбина, след като беше заснет от очевидци и разпространен в социалните мрежи.

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Бижев обясни, че е пътувал към Будапеща за футболен мач между ПСЖ и „Арсенал“, когато преминал през известния сред туристите район, наричан „Пътят на мечките“.

По думите му към момента състоянието му е стабилно, но възстановяването ще бъде продължително.

„Чувствам се добре, доколкото е възможно след подобен инцидент. Лекарите смятат, че ще са необходими между три и четири месеца, за да се възстановя напълно“, сподели той.

След нападението мъжът е бил настанен за лечение в румънска болница, а впоследствие е продължил възстановяването си в България.

Според него районът е добре познат с честите срещи между туристи и диви животни. Той твърди, че на много места по маршрута се продават храни за мечки и храненето им от посетители е обичайна практика.

Бижев разказва, че по време на инцидента е бил в автомобила си със затворени прозорци и не е смятал, че е в опасност.

„Видях мечката върху предния капак и огледалото на колата. Бях убеден, че съм защитен вътре“, казва той.

Ситуацията обаче се променила рязко. По думите му други туристи започнали да използват клаксони, да светят с фарове и да викат, което вероятно е раздразнило животното.

Малко след това мечката атакувала автомобила.

„Чу се силен удар, стъклото се счупи и тя се опита да ме достигне с лапите си. Всичко се случи за секунди“, спомня си Бижев.

Той смята, че предпазният колан и бързата му реакция са предотвратили по-тежки последствия.

След инцидента е бил разпитан от румънските власти. По думите му полицията е иззела телефона му за проверка, въпреки че той не разполага със записи от самото нападение.

Бижев коментира и реакциите в социалните мрежи, където част от потребителите го обвиниха за случилото се.

„Вероятно грешката ми е била, че съм спрял в района. Но не съм търсил съжаление или помощ от никого“, заяви той.

В края на разговора българинът благодари на медицинските екипи в Румъния и България, които са се грижили за него след нападението. Той подчерта, че всички разходи по лечението са били поети лично от него.