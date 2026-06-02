Спорният фонд на Тръмп за 1,8 милиарда долара е мъртъв - засега

Въпреки че Белият дом посочи съдебно решение като причина за спирането, източници разкриват, че администрацията отстъпва заради блокиран имиграционен закон в Конгреса

2 юни 2026, 11:59
П резидентът Доналд Тръмп временно спря своя фонд за „борба срещу използването на държавните институции като оръжие“ на стойност 1,8 милиарда долара, потвърди Министерството на правосъдието в понеделник – поне за кратко. Въпреки че Министерството на правосъдието хвърли вината за преустановяването на дейността на фонда върху скорошно съдебно решение, според информация в медиите администрацията на Тръмп всъщност отстъпва заради критики от страна на Републиканската партия относно споразумението, съобщава Forbes.

Ключови факти

Министерството на правосъдието съобщи в понеделник, че ще се „съобрази“ със скорошното съдебно решение, което временно блокира фонда от 1,776 милиарда долара. Той бе създаден като част от споразумението на Тръмп със Службата за вътрешни приходи (IRS) и позволява на хора, които смятат, че съдебната система е била „използвана като оръжие“ срещу тях, да поискат финансово обезщетение.

Съобщението последва публикации на множество медии, че администрацията на Тръмп планира да закрие фонда или да го ограничи, като лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн (републиканец от Южна Дакота) заяви в понеделник, че законодателите са в преговори с Белия дом за въвеждане на промени в споразумението.

Въпреки че администрацията на Тръмп обвини съдебното решение за избора си да замрази фонда, съдът не е издавал разпореждане, което да прави това наложително. Вместо това той спря развитието на фонда само временно, за да позволи внасянето на съдебни становища, без да се произнася дали фондът е незаконен или трябва да бъде спрян в дългосрочен план.

Вместо това докладите сочат, че администрацията на Тръмп е възнамерявала да се откаже от фонда заради широките критики от страна на републиканските законодатели относно тази политика, която беше спряла лидерите на Конгреса да подложат на гласуване законопроект за прилагане на имиграционното законодателство.

Демократите заявиха, че планират да добавят изменения към законопроекта за прилагане на имиграционното законодателство – който би насочил около 70 милиарда долара към правоприлагащите имиграционни агенции – които или ще ограничат фонда за „борба срещу използването на институциите като оръжие“, или ще го премахнат изцяло, като се очакваше поне няколко сенатори републиканци да гласуват в подкрепа на тези изменения.

Не е ясно дали Белият дом възнамерява единствено да държи фонда от 1,8 милиарда долара на пауза, докато съдът не му позволи да продължи – което може да се случи в рамките на седмици – или в по-широк план възнамерява да отхвърли фонда изцяло. Белият дом отговори само с линк към публикацията на Министерството на правосъдието в платформата X в понеделник, когато беше потърсен за коментар.

Какво да очакваме

Не е ясно колко дълго фондът от 1,8 милиарда долара може да остане замразен. Съдебната заповед, която го блокира, го оставя на пауза най-малко до 12 юни, за когато е насрочено изслушване дали той трябва да продължи дейността си, но тепърва предстои да се види как ще реагира администрацията на Тръмп, ако съдът го възстанови. Все още е възможно администрацията на Тръмп да се опита да съживи спорното споразумение, тъй като анонимен представител на администрацията заяви пред Axios в понеделник единствено, че фондът е „мъртъв за момента“.

Какво отсъди съдът?

Съдия Леони М. Бринкема отсъди в петък временно да забрани на администрацията на Тръмп да предприема каквито и да било по-нататъшни действия по отношение на фонда, включително превод на пари към него, разглеждане на искове за обезщетение и отпускане на парични средства чрез него. Тя не изложи мотиви зад решението си и не се произнесе дали фондът е законен или не, а само го спря, за да могат страните по делото да представят аргументи защо той трябва или не трябва да бъде спрян за по-дълъг период от време, докато съдебното производство срещу него продължава.

Какво заявиха демократите?

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър (демократ от Ню Йорк) се зарече в писмо до своите колеги демократи в понеделник да проведе кампания за унищожаването на фонда от 1,8 милиарда долара. „Тази седмица демократите в Сената ще стартират координирани усилия за ликвидиране на този таен фонд, преди и един цент да е излязъл през вратата“, написа Шумър, добавяйки, че демократите ще „принудят“ своите колеги републиканци да гласуват по въпроса. Гласуването за фонда би принудило републиканците публично да заявят дали го подкрепят или се противопоставят на него, което би могло да бъде пасив преди междинните избори. „Демократите принуждават републиканците да направят един прост избор: да ликвидират тайния фонд или да поемат отговорност за него“, написа Шумър.

