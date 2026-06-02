България

Почина Любен Дилов-син

През април той не можа да положи клетва през 52-рото Народно събрание заради здравословни проблеми

Обновена преди 31 минути / 2 юни 2026, 11:26
Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“
ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените промени в удължителния закон за бюджета

ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените промени в удължителния закон за бюджета
Ще поевтинеят ли храните? Защо производителите са скептични и за какво предупреждават

Ще поевтинеят ли храните? Защо производителите са скептични и за какво предупреждават
Американски военни хеликоптери прелитат над България

Американски военни хеликоптери прелитат над България
Tестваха системата BG-ALERT в цялата страна

Tестваха системата BG-ALERT в цялата страна
Българско семейство разкри международна схема за крадени автомобили в България

Българско семейство разкри международна схема за крадени автомобили в България
Край на свободното къмпингуване върху дюните в Крапец

Край на свободното къмпингуване върху дюните в Крапец

"Връхлетя върху мен за секунди": Разказ на българина, нападнат от мечка в Румъния

П очина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов-син. Новината за кончината на 61-годишния депутат потвърдиха за БГНЕС от пресцентъра на партията. 

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа, потвъждавайки новината за кончината на Любен Дилов.

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

През април Дилов не можа да положи клетва през 52-рото Народно събрание заради здравословни проблеми, наложили постъпването му в болница в Италия.

Дилов претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение.

Почина народният представител от ГЕРБ-СДС Любен Дилов - син
5 снимки
Любен Дилов син
Любен Дилов син
Любен Дилов син
Любен Дилов син

Любен Дилов-син е български писател, сатирик, журналист, телевизионен сценарист и политик.

Той е роден на 19 ноември 1964 г. в София и е син на един от най-изявените автори на научна фантастика в България - Любен Дилов.

Завършва Факултета по журналистика на Софийския университет. Работил е като редактор в различни печатни издания, а по-късно се утвърждава като телевизионен сценарист и медиен предприемач.

Любен Дилов-син става популярен още през 90-те години като един от създателите и сценаристите на култови телевизионни предавания като: „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“.

Той е познат и с острия си сатиричен стил, както в журналистиката, така и в публичните си изяви.

След 2000 г. влиза в политиката. Бил е народен представител в няколко Народни събрания, включително от листите на коалиции като ОДС и по-късно ГЕРБ-СДС. Участвал е и в политическото движение „Гергьовден“, на което е съосновател и един от лидерите.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 6 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 6 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 6 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

Любопитно Преди 29 минути

Това съобщи неговият адвокат Брайън Фридман само броени седмици след като ожесточената съдебна битка между звездата и колежката му Блейк Лайвли приключи с извънсъдебно споразумение

<p>Ето кого номинира Тръмп за&nbsp;посланик на САЩ в България</p>

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

България Преди 34 минути

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността е Мартин Макдауъл

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Любопитно Преди 58 минути

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

България Преди 1 час

Заплашителни имейли са изпратени до учебни заведения в няколко области, включително Пловдив, Ловеч и Разград

Алекс Раева и Весела Бабинова

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Любопитно Преди 1 час

От “Бангаранга” до караоке и настолни игри - две от най-ярките участнички в Сезона-Слънце влизат в светкавичен сблъсък с неочаквани дилеми

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Свят Преди 1 час

Американският президент отправил гневни ругатни към Нетаняху и настоял Израел да прекрати ударите срещу Ливан

<p>20 000 евро глоба за ВиК&nbsp;дружество&nbsp;за необосновано поскъпване на услуга</p>

КЗП глоби ВиК дружество с 20 000 евро за необосновано поскъпване на услуга

България Преди 1 час

Доналд Тръмп

Спорният фонд на Тръмп за 1,8 милиарда долара е мъртъв - засега

Свят Преди 1 час

Въпреки че Белият дом посочи съдебно решение като причина за спирането, източници разкриват, че администрацията отстъпва заради блокиран имиграционен закон в Конгреса

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Свят Преди 1 час

Френските и белгийските власти обединиха сили в разплитането на обира от Лувъра. Арести на заподозрени от Източна Европа загатнаха за схема, при която задигнатите скъпоценности се разпродават нелегално на черния пазар в Антверпен

<p>Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ</p>

Зеленски: Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Свят Преди 1 час

Киев твърди, че разполага с доказателства, че отвлечени украински момчета са изпращани на фронта след систематично „превъзпитание“ и насаждане на омраза към родината им

<p>Бил Гейтс призна&nbsp;за над 20 афери&nbsp;</p>

Бил Гейтс признал за над 20 извънбрачни връзки пред служителите си

Свят Преди 1 час

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс е признал пред служители на фондацията си за появили се твърдения за над 20 извънбрачни връзки по време на развода му през 2021 г. Милиардерът разкри детайли за отношения с рускини и контактите си с Джефри Епстийн

,

Пълна доминация: Дрейк оглави „Билборд“ за втора поредна седмица

Любопитно Преди 1 час

Канадският рапър Дрейк закова 14-ия си номер едно хит с парчето „Janice STFU“, докато новата песен на Оливия Родриго направи брутален дебют в топ 5 с близо 20 милиона стриймвания. Големите имена в музиката затягат хватката си над американския ефир

<p>&bdquo;Мислех, че ще умра&ldquo;: Опитах &bdquo;детокса&ldquo; с жабешка отрова, който отнема човешки животи</p>

„Мислех, че ще умра“: Жена разказа ужаса от популярна „лечебна“ церемония с жабешка отрова

Свят Преди 1 час

Какво представлява ритуалът с жабешка отрова, който отнема човешки животи?

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес преминава през емоционален период, след като близнаците ѝ завършиха гимназия. И докато латино дивата плаче заради предстоящото раздели с децата си, феновете забелязаха, че едно от тях вече официално се представя с ново име – Оскар

Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

България Преди 1 час

Едната от субстанциите е била открита в колет от Индия

Само 3 месеца след смъртта на актьора Джеймс Ван Дер Бик: Бившата му съпруга вдигна сватба

Само 3 месеца след смъртта на актьора Джеймс Ван Дер Бик: Бившата му съпруга вдигна сватба

Любопитно Преди 1 час

Актрисата сподели емоционални кадри от приказната сватба на открито, която се състоя само три месеца след като първият ѝ съпруг загуби битката с рака на дебелото черво

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Edna.bg

Почина Любен Дилов-син

Edna.bg

България загуби с 0:1 от Черна гора в Пловдив

Gong.bg

От стадиона до старите улици: какво ще преживеят феновете във Филаделфия

Gong.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg

Сигнали за бомби в над 70 училища в цялата страна

Nova.bg