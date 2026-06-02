След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

А ктьорът и режисьор Джъстин Балдони обмисля да влезе в ролята на обществен защитник на хора, които са били несправедливо обвинени. Това съобщи неговият адвокат Брайън Фридман само броени седмици след като ожесточената съдебна битка между звездата и колежката му Блейк Лайвли приключи с извънсъдебно споразумение, съобщава Daily Mail.

Правната война между 42-годишния Балдони и 38-годишната Лайвли продължи близо година и половина. Конфликтът започна през декември 2024 г., когато тя заведе дело срещу него с обвинения в сексуален тормоз, отмъстително поведение и умишлено нанасяне на емоционален стрес.

През април съдия отхвърли 10 от общо 13-те иска на Лайвли, включително тези за сексуален тормоз, заговор и клевета. След това решение двамата сключиха споразумение само две седмици преди насрочената за 18 май дата за съдебен процес.

Сега адвокатът на Балдони, Брайън Фридман, разкри, че има реална възможност актьорът да стане „говорител на хората, които са били несправедливо обвинени в нещо и буквално смазани от динамиката на властта“. Фридман направи изненадващото изявление пред TMZ в Ню Йорк по време на изслушване относно съдебните разноски по делото.

Адвокатът обясни, че Балдони все още обмисля в каква посока да продължи кариерата си, след като приключи с тежките съдебни процедури миналия месец.

„Мисля, че за него все още е трудно“, сподели Фридман. „Той преминава през много неща, а подобно преживяване наистина съкрушава егото, гордостта и уязвимостта ти. Джъстин се разкрива пред света по начин, по който малко хора го правят – той винаги е бил супер автентичен, а точно това бе наранено.“

Адвокатът допълни, че Балдони се чувства изключително окуражен от огромната подкрепа на публиката, след като близо две години враждата му с Лайвли беше изложена на преден план в медийното пространство. „Това означава толкова много за него и му дава огромна сила. Той е изумен от любовта, която получи, и това му помогна да оцелее“, каза Фридман.

Justin Baldoni might emerge as advocate for falsely accused people following Blake Lively case https://t.co/42ftL7gEWy — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

Основната идея на евентуалната бъдеща кампания на Балдони ще бъде насочена към „тезата, че можеш да бъдеш добър човек и да не позволяваш да се възползват от теб, само защото си любезен“.

Преди седмици, в съвместно изявление, разпространено от техните адвокати след споразумението, Лайвли и Балдони заявиха, че излизат от този бурен казус с общи цели.

„Повишаването на осведомеността и оказването на значимо въздействие върху живота на хората, оцелели след домашно насилие – и на всички оцелели – е цел, зад която заставаме“, обявиха тогава актьорите. „Искрено се надяваме, че това слага край на случая и ще позволи на всички участници да продължат напред конструктивно и в мир, включително в една по-уважителна онлайн среда.“

В първоначалния си иск актрисата обвиняваше Балдони в сексуален тормоз под различни форми – включително критикуване на тялото ѝ (body shaming) – както и в организиране на злепоставяща кампания с цел да съсипе репутацията ѝ. Лайвли беше насочила обвиненията си и към редица сътрудници на Балдони, включително неговата компания Wayfarer Studios, нейния изпълнителен директор, финансовия ѝ гръб и PR екипа му.

От своя страна Балдони първоначално поиска 250 милиона долара обезщетение от вестник „Ню Йорк Таймс“ заради материал по темата, който определи като клеветнически, а по-късно добави сумата към по-голям иск за 400 милиона долара, заведен през януари. В него той обвини Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и нейния публицист Лесли Слоун. Това дело обаче беше отхвърлено от съда през юни 2025 г., като всички замесени страни отрекоха обвиненията.

Лентата „Никога повече“ (It Ends with Us) донесе 148 милиона долара приходи в САЩ и 350 милиона долара в глобален мащаб, но целият търговски успех на филма беше засенчен от скандалите и обвиненията между главните звезди.

Продукцията, в която участват още Хасан Минхадж, Брандън Скленар и Кевин Маккид, е базирана на едноименния бестселър от 2016 г. на Колийн Хувър. Сюжетът на филма се върти около токсичната връзка между Лили Блум (в ролята Блейк Лайвли) и Райл Кинкейд (Джъстин Балдони). Историята проследява как Лили преодолява травматичното си детство, за да започне нов живот, но случайната ѝ среща с неврохирург отваря рани, които силно ѝ напомнят за връзката на нейните родители.

Блейк Лайвли стана световноизвестна с тийнейджърския хит от 2005 г. „Всичко в едно момиче“, където си партнира с Амбър Тамблин, Алексис Бледел и Америка Ферера. Това доведе и до нейната емблематична роля на Серена ван дер Уудсен в хитовия сериал „Клюкарката“ (Gossip Girl), който се излъчваше от 2007 до 2012 г. Тя е позната още от филми като „Градът“ (2010), „В плитки води“ (2016), „Лесна услуга“ (2018) и „Ритъм секция“ (2020).

Преди успеха на „Никога повече“, Джъстин Балдони беше най-познат с ролята си на Рафаел Солано в сериала „Странната Джейн“ (Jane the Virgin) в периода 2014–2019 г. Той е режисьор на драмите „На пет стъпки от теб“ (2019) и „Облаци“ (2020), а през 2021 г. издаде книгата „Мъж на място“ (Man Enough), в която развенчава погрешните схващания за съвременната мъжественост.