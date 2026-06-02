Любопитно

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

Това съобщи неговият адвокат Брайън Фридман само броени седмици след като ожесточената съдебна битка между звездата и колежката му Блейк Лайвли приключи с извънсъдебно споразумение

2 юни 2026, 12:51
След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените
Източник: Getty Images

А ктьорът и режисьор Джъстин Балдони обмисля да влезе в ролята на обществен защитник на хора, които са били несправедливо обвинени. Това съобщи неговият адвокат Брайън Фридман само броени седмици след като ожесточената съдебна битка между звездата и колежката му Блейк Лайвли приключи с извънсъдебно споразумение, съобщава Daily Mail.

Правната война между 42-годишния Балдони и 38-годишната Лайвли продължи близо година и половина. Конфликтът започна през декември 2024 г., когато тя заведе дело срещу него с обвинения в сексуален тормоз, отмъстително поведение и умишлено нанасяне на емоционален стрес.

През април съдия отхвърли 10 от общо 13-те иска на Лайвли, включително тези за сексуален тормоз, заговор и клевета. След това решение двамата сключиха споразумение само две седмици преди насрочената за 18 май дата за съдебен процес.

Сега адвокатът на Балдони, Брайън Фридман, разкри, че има реална възможност актьорът да стане „говорител на хората, които са били несправедливо обвинени в нещо и буквално смазани от динамиката на властта“. Фридман направи изненадващото изявление пред TMZ в Ню Йорк по време на изслушване относно съдебните разноски по делото.

Адвокатът обясни, че Балдони все още обмисля в каква посока да продължи кариерата си, след като приключи с тежките съдебни процедури миналия месец.

„Мисля, че за него все още е трудно“, сподели Фридман. „Той преминава през много неща, а подобно преживяване наистина съкрушава егото, гордостта и уязвимостта ти. Джъстин се разкрива пред света по начин, по който малко хора го правят – той винаги е бил супер автентичен, а точно това бе наранено.“

Адвокатът допълни, че Балдони се чувства изключително окуражен от огромната подкрепа на публиката, след като близо две години враждата му с Лайвли беше изложена на преден план в медийното пространство. „Това означава толкова много за него и му дава огромна сила. Той е изумен от любовта, която получи, и това му помогна да оцелее“, каза Фридман.

Основната идея на евентуалната бъдеща кампания на Балдони ще бъде насочена към „тезата, че можеш да бъдеш добър човек и да не позволяваш да се възползват от теб, само защото си любезен“.

Преди седмици, в съвместно изявление, разпространено от техните адвокати след споразумението, Лайвли и Балдони заявиха, че излизат от този бурен казус с общи цели.

„Повишаването на осведомеността и оказването на значимо въздействие върху живота на хората, оцелели след домашно насилие – и на всички оцелели – е цел, зад която заставаме“, обявиха тогава актьорите. „Искрено се надяваме, че това слага край на случая и ще позволи на всички участници да продължат напред конструктивно и в мир, включително в една по-уважителна онлайн среда.“

В първоначалния си иск актрисата обвиняваше Балдони в сексуален тормоз под различни форми – включително критикуване на тялото ѝ (body shaming) – както и в организиране на злепоставяща кампания с цел да съсипе репутацията ѝ. Лайвли беше насочила обвиненията си и към редица сътрудници на Балдони, включително неговата компания Wayfarer Studios, нейния изпълнителен директор, финансовия ѝ гръб и PR екипа му.

От своя страна Балдони първоначално поиска 250 милиона долара обезщетение от вестник „Ню Йорк Таймс“ заради материал по темата, който определи като клеветнически, а по-късно добави сумата към по-голям иск за 400 милиона долара, заведен през януари. В него той обвини Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и нейния публицист Лесли Слоун. Това дело обаче беше отхвърлено от съда през юни 2025 г., като всички замесени страни отрекоха обвиненията.

Лентата „Никога повече“ (It Ends with Us) донесе 148 милиона долара приходи в САЩ и 350 милиона долара в глобален мащаб, но целият търговски успех на филма беше засенчен от скандалите и обвиненията между главните звезди.

Продукцията, в която участват още Хасан Минхадж, Брандън Скленар и Кевин Маккид, е базирана на едноименния бестселър от 2016 г. на Колийн Хувър. Сюжетът на филма се върти около токсичната връзка между Лили Блум (в ролята Блейк Лайвли) и Райл Кинкейд (Джъстин Балдони). Историята проследява как Лили преодолява травматичното си детство, за да започне нов живот, но случайната ѝ среща с неврохирург отваря рани, които силно ѝ напомнят за връзката на нейните родители.

Блейк Лайвли стана световноизвестна с тийнейджърския хит от 2005 г. „Всичко в едно момиче“, където си партнира с Амбър Тамблин, Алексис Бледел и Америка Ферера. Това доведе и до нейната емблематична роля на Серена ван дер Уудсен в хитовия сериал „Клюкарката“ (Gossip Girl), който се излъчваше от 2007 до 2012 г. Тя е позната още от филми като „Градът“ (2010), „В плитки води“ (2016), „Лесна услуга“ (2018) и „Ритъм секция“ (2020).

Преди успеха на „Никога повече“, Джъстин Балдони беше най-познат с ролята си на Рафаел Солано в сериала „Странната Джейн“ (Jane the Virgin) в периода 2014–2019 г. Той е режисьор на драмите „На пет стъпки от теб“ (2019) и „Облаци“ (2020), а през 2021 г. издаде книгата „Мъж на място“ (Man Enough), в която развенчава погрешните схващания за съвременната мъжественост.

Източник: Daily Mail    
Джъстин Балдони Блейк Лайвли Никога повече съдебен спор съдебно споразумение сексуален тормоз обществен защитник Холивуд съдебна битка скандал
Последвайте ни

По темата

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Китайската MG отваря завод в Испания през 2028 г.

Китайската MG отваря завод в Испания през 2028 г.

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 6 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 6 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 6 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Васил Михайлов с ново нарушение зад решетките, искат по-тежък режим

Васил Михайлов с ново нарушение зад решетките, искат по-тежък режим

България Преди 10 минути

„Прокурорския син“, е участвал в сбиване в затвора в Бобов дол във вторник сутрин, съобщи правосъдният министър Николай Найденов

<p>Ето кого номинира Тръмп за&nbsp;посланик на САЩ в България</p>

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

България Преди 35 минути

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността е Мартин Макдауъл

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

България Преди 1 час

Заплашителни имейли са изпратени до учебни заведения в няколко области, включително Пловдив, Ловеч и Разград

Алекс Раева и Весела Бабинова

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Любопитно Преди 1 час

От “Бангаранга” до караоке и настолни игри - две от най-ярките участнички в Сезона-Слънце влизат в светкавичен сблъсък с неочаквани дилеми

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Свят Преди 1 час

Американският президент отправил гневни ругатни към Нетаняху и настоял Израел да прекрати ударите срещу Ливан

<p>20 000 евро глоба за ВиК&nbsp;дружество&nbsp;за необосновано поскъпване на услуга</p>

КЗП глоби ВиК дружество с 20 000 евро за необосновано поскъпване на услуга

България Преди 1 час

Доналд Тръмп

Спорният фонд на Тръмп за 1,8 милиарда долара е мъртъв - засега

Свят Преди 1 час

Въпреки че Белият дом посочи съдебно решение като причина за спирането, източници разкриват, че администрацията отстъпва заради блокиран имиграционен закон в Конгреса

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Свят Преди 1 час

Френските и белгийските власти обединиха сили в разплитането на обира от Лувъра. Арести на заподозрени от Източна Европа загатнаха за схема, при която задигнатите скъпоценности се разпродават нелегално на черния пазар в Антверпен

<p>Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ</p>

Зеленски: Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Свят Преди 1 час

Киев твърди, че разполага с доказателства, че отвлечени украински момчета са изпращани на фронта след систематично „превъзпитание“ и насаждане на омраза към родината им

ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените промени в удължителния закон за бюджета

ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените промени в удължителния закон за бюджета

България Преди 1 час

"Не може да се започне с мерки, свързани с бюджета от най-уязвимите", заяви Деница Сачева

<p>Бил Гейтс призна&nbsp;за над 20 афери&nbsp;</p>

Бил Гейтс признал за над 20 извънбрачни връзки пред служителите си

Свят Преди 1 час

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс е признал пред служители на фондацията си за появили се твърдения за над 20 извънбрачни връзки по време на развода му през 2021 г. Милиардерът разкри детайли за отношения с рускини и контактите си с Джефри Епстийн

,

Пълна доминация: Дрейк оглави „Билборд“ за втора поредна седмица

Любопитно Преди 1 час

Канадският рапър Дрейк закова 14-ия си номер едно хит с парчето „Janice STFU“, докато новата песен на Оливия Родриго направи брутален дебют в топ 5 с близо 20 милиона стриймвания. Големите имена в музиката затягат хватката си над американския ефир

<p>&bdquo;Мислех, че ще умра&ldquo;: Опитах &bdquo;детокса&ldquo; с жабешка отрова, който отнема човешки животи</p>

„Мислех, че ще умра“: Жена разказа ужаса от популярна „лечебна“ церемония с жабешка отрова

Свят Преди 1 час

Какво представлява ритуалът с жабешка отрова, който отнема човешки животи?

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес преминава през емоционален период, след като близнаците ѝ завършиха гимназия. И докато латино дивата плаче заради предстоящото раздели с децата си, феновете забелязаха, че едно от тях вече официално се представя с ново име – Оскар

Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

България Преди 2 часа

Едната от субстанциите е била открита в колет от Индия

Само 3 месеца след смъртта на актьора Джеймс Ван Дер Бик: Бившата му съпруга вдигна сватба

Само 3 месеца след смъртта на актьора Джеймс Ван Дер Бик: Бившата му съпруга вдигна сватба

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата сподели емоционални кадри от приказната сватба на открито, която се състоя само три месеца след като първият ѝ съпруг загуби битката с рака на дебелото черво

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Edna.bg

Почина Любен Дилов-син

Edna.bg

България загуби с 0:1 от Черна гора в Пловдив

Gong.bg

От стадиона до старите улици: какво ще преживеят феновете във Филаделфия

Gong.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg

Сигнали за бомби в над 70 училища в цялата страна

Nova.bg