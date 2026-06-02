Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп номинира бившия член на Камарата на представителите на щата Флорида Дъглас Холдър за следващ посланик на Съединените щати в България.

Холдър е дългогодишен представител на Републиканската партия. Роден е на 7 декември 1966 г. Завършва политически науки в Университета Мидъл Тенеси Стейт през 1990 г., където е председател на студентското самоуправление. По време на следването си е студентски представител при посещение на тогавашния президент Джордж Буш-старши в университета.

През 1997 г. се установява във Флорида, а през 2006 г. е избран за член на Камарата на представителите на щата. Последователно представлява 70-и и 74-и избирателен район, обхващащи части от окръг Сарасота, включително Енгълууд, Норт Порт и Венеция.

Холдър остава в законодателния орган до 2014 г., като печели няколко последователни мандата. През 2012 г. е преизбран без опонент след прекрояване на избирателните райони. През 2018 г. се кандидатира за Сената на щата Флорида, но губи на вътрешнопартийните избори на Републиканската партия.

Номинацията му за посланик в България беше обявена на 1 юни 2026 г. Следва кандидатурата му да бъде разгледана и одобрена от Сената на САЩ, преди да поеме официално поста в София.

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България е Мартин Макдауъл.