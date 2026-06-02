Любопитно

Пълна доминация: Дрейк оглави „Билборд“ за втора поредна седмица

Канадският рапър Дрейк закова 14-ия си номер едно хит с парчето „Janice STFU“, докато новата песен на Оливия Родриго направи брутален дебют в топ 5 с близо 20 милиона стриймвания. Големите имена в музиката затягат хватката си над американския ефир

2 юни 2026, 11:38
Източник: БТА

П есента Janice STFU на канадския рапър Дрейк оглавява класацията „Билборд“ Хот 100 за сингли за втора поредна седмица, съобщи сайтът на музикалното издание.

Това е 14-тият хит номер едно в кариерата на изпълнителя и пореден успех за новия му албум ICEMAN, чиито песни продължават да заемат водещи позиции в американските музикални класации.

Изпълнителят продължава да доминира в челната десетка с още три песни от новия си албум ICEMAN. Shabang запазва четвъртото си място, Ran to Atlanta се смъква от второ на шесто място, а Whisper My Name отстъпва от трета на девета позиция.

На второ място се изкачва Choosin' Texas на Ела Лангли, която по-рано тази година прекара 10 седмици на върха на „Билборд“ Хот 100. Песента продължава да оглавява кънтри класацията Hot Country Songs за 27-а поредна седмица. Третата позиция е за друга песен на Лангли – Be Her, която достига най-предното си класиране досега.

Най-високо класираното ново попълнение в класацията е The Cure на американската певица Оливия Родриго, която дебютира на пето място. Песента беше издадена на 22 май и през първата си седмица натрупа близо 20 милиона стриймвания в САЩ.

В челната десетка присъстват още две песни на британската певица Оливия Дийн – So Easy (To Fall in Love), която се изкачва до седмо място, и Man I Need, заемаща десета позиция.

Осмото място е за I Just Might на Бруно Марс. Песента оглавява класацията Radio Songs за 15-а седмица и продължава успешното си представяне в ритъм енд блус класациите на „Билборд“, пишат още от музикалното издание.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
