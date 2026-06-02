„Мислех, че ще умра“: Жена разказа ужаса от популярна „лечебна“ церемония с жабешка отрова

Н яколко души по света са загубили живота си след участие в древна лечебна практика, известна като камбо, която включва използването на жабешка отрова.

Духовният ритуал камбо, популяризиран сред западните „уелнес общности“ като универсално средство срещу широк спектър от физически и психически проблеми, от тревожност до артрит, не е подкрепен от никакви научни доказателства.

През април тази година 40-годишният британски уелнес консултант и преборил рака пациент Кристиан Тренд стана поредният човек, починал след участие в т.нар. „прочистваща церемония“, включваща камбо, съобщиха местни медии.

Майката на Тренд заяви пред британския вестник The Telegraph , че иска практиката да бъде забранена. Макар във Великобритания да е законно да се купува жабешка отрова за камбо, тя не се счита за лицензирано лекарство.

Практиката вече е забранена и в редица други държави.

Лара Боуман разказва за собственото си ужасяващо преживяване.

Натъпкана във вагон на линията Northern в лондонското метро в час пик, прегряваща в огромното си пухено яке, изведнъж избухнах в нервен смях.

„Ние сме абсолютно луди“, прошепнах на приятелката си, чието лице беше на сантиметри от моето.

Тя се усмихна, но усетила тревогата ми, стисна ръката ми. Този малък жест донякъде ме успокои. Скоро обаче въртящият се ужас в стомаха ми се върна, като пералня в последния си яростен цикъл. И честно казано, реакцията ми не беше неразумна, предстоеше ми да приема жабешка отрова.

Източник: iStock/Getty Images

Какво представлява камбо?

Камбо е древен шамански лечебен ритуал, чиито корени са в традиционната медицина на Южна Америка. Той е бил практикуван от местни племена в Амазония преди векове.

Терминът „камбо“ се отнася до секрета на гигантската маймунска жаба (Phyllomedusa bicolor), който се нанася върху малки изгаряния по кожата по време на ритуала.

Според експерти е трудно да се определи точният произход на практиката, тъй като знанията за нея традиционно са били предавани устно, а не записвани.

Най-ранното известно писмено свидетелство за камбо датира от 1925 г., когато френският мисионер Констан Тастевен описва практиката в пограничните райони между Перу и Бразилия.

Самата жаба отделя камбо като защитен механизъм срещу хищници. Секретът е известен и като „сапо“, дума, която на испански означава „жаба“.

Много земноводни отделят подобни токсини. През февруари тази година европейски държави обвиниха Русия, че е използвала токсин, произведен от секретите на южноамерикански отровни жаби, за да убие критика на Кремъл Алексей Навални.

Източник: iStock

Как действа камбо?

Камбо е древна духовна и лечебна практика, която традиционно се извършва от специализиран шаман.

Секретът на жабата се събира и изсушава, след което животното се връща обратно в естествената му среда.

След това с нагорещена пръчка се правят серия от малки повърхностни изгаряния по кожата, върху които шаманът нанася изсушения секрет, като междувременно изпълнява ритуални песнопения в очакване веществото да започне да действа.

Обикновено пред участника се поставя кофа, тъй като повръщането е една от най-честите реакции по време на ритуала. След това камбо се отстранява от местата на изгарянията.

Източник: iStock

Какво представлява отровата камбо?

Камбо се счита за отровно вещество, защото съдържа сложна смес от биоактивни пептиди, къси вериги от аминокиселини.

Някои от тези вещества стимулират силно храносмилателната система и предизвикват интензивно гадене и повръщане. Други въздействат директно върху сърдечно-съдовата система, което може да доведе до рязко спадане на кръвното налягане и припадъци.

Част от пептидите имат ефекти, подобни на тези на опиоидите, като променят дишането и влияят върху централната нервна система.

В екстремни случаи тази комбинация може да предизвика внезапни сърдечни проблеми или тежко увреждане на органи, което може да бъде фатално.

Преди ритуала участниците често са съветвани да изпият големи количества вода. В комбинация със силното повръщане и промените в баланса на течностите това може да доведе до хипонатриемия, опасно ниски нива на натрий в кръвта, състояние, известно и като „водна интоксикация“.

Тежката хипонатриемия може да причини мозъчен оток, гърчове, кома и в най-тежките случаи мозъчна смърт.

Камбо също така предизвиква силни контракции на стомашно-чревния тракт, които могат да доведат до разкъсване на хранопровода, усложнение, което също може да завърши със смърт.

Източник: iStock

За какво се използва ритуалът камбо?

Камбо е известно като „прочистващ“ ритуал, за който се смята, че детоксикира организма и според някои традиции подобрява плодовитостта, мъжествеността и дори носи късмет.

То се използва и за лечение на заболявания и състояния като зависимости, болестта на Алцхаймер, тревожност, рак, хронична болка, депресия, диабет, хепатит, ХИВ и СПИН, инфекции, ревматизъм и съдови заболявания, според американския здравен сайт Healthline.

Лекарите обаче подчертават, че няма научни доказателства, че камбо е ефективно при лечението на което и да е от тези състояния. Напротив, съвременни медицински доклади свързват практиката с тежки усложнения и смъртни случаи.

Healthline посочва като възможни странични ефекти:

гадене,

повръщане,

диария,

коремна болка,

замайване,

сърцебиене,

усещане за буца в гърлото,

затруднено преглъщане,

подуване на устните,

клепачите или лицето и дори з

агуба на контрол върху пикочния мехур.

Практиката е свързвана с поне шест смъртни случая.

Миналия месец 40-годишният Кристиан Тренд, уелнес консултант и преборил рака пациент, стана това, което се смята за първата жертва във Великобритания, свързана с камбо.

Източник: iStock

Кой използва камбо?

През последните две десетилетия камбо придоби популярност в западни държави и страни от Латинска Америка.

Практиката беше възприета от уелнес среди и общности за алтернативна медицина в Бразилия, Австралия, Великобритания и Съединените щати.

Представители на местните общности обаче предупреждават срещу използването на камбо от хора извън техните традиции.

Британски медии наскоро съобщиха, че лидерът на народа яманава Жоаким Лус е разкритикувал онлайн продажбата на камбо и е предупредил, че използването му без необходимата подготовка или разрешение от местните общности излага хората на риск.

Народът яманава произхожда от бразилския амазонски щат Акре, а негови общности живеят и в Перу и Боливия.

Източник: iStock

Кои хора са починали след използване на камбо?

През последните години са регистрирани поне шест известни смъртни случая, свързани с употребата на камбо.

През 2008 г. 52-годишен мъж умира в Бразилия след процедура с камбо. През 2018 г. мъж в Италия умира от нарушение на сърдечния ритъм по време на ритуала. Той е страдал от затлъстяване и камерна хипертрофия, състояние, при което стените на основните сърдечни камери се удебеляват. През 2019 г. 39-годишната австралийка Наташа Лехнер умира по време на церемония с камбо, която е предприела в опит да излекува хроничната си болка в гърба. През октомври 2021 г. австралиецът Джарад Антонович умира след прилагане на камбо. Предполага се, че причината е била разкъсване на хранопровода вследствие на прекомерно повръщане. През 2024 г. мексиканската актриса Марсела Алкасар Родригес умира на 33-годишна възраст, след като приема камбо по време на прочистваща церемония. През март тази година 40-годишният британски уелнес консултант Кристиан Тренд също губи живота си след участие в подобен ритуал.

Аз опитах процедурата през 2024 г., след като години наред мои приятели хипита ми разказваха истории за трансформиращото, променящо живота психологическо и духовно прераждане, обещавано от аяуаска - психоактивна напитка от Южна Америка, разказва Лара Боуман.

След години борба с хранително разстройство бях открила, че физическото и психологическото самонаказание са издълбали дълбоки пътеки в психиката ми. Храната вече не беше проблемът, който някога беше, но въпреки годините психотерапия и психиатрични медикаменти мозъкът ми продължаваше да се държи непредсказуемо, хвърляйки ме ту в безсъние, ту в депресивни състояния, посочва Боуман.

Един психиатър веднъж ми го обясни така: ако години наред ходиш по един и същ път до училище, изграждането на нов маршрут изисква време и усилия. Трябва да си пробиваш път през гъсталака. Това е изтощително.

Затова идеята, че древно лечебно средство може да предложи пряк път, естествено беше изключително привлекателна, посочва Лара Боуман.

Когато обаче съвестно попитах психиатъра си за аяуаска, той ме предупреди, че някои от антидепресантите и стабилизаторите на настроението, които приемах, могат да взаимодействат опасно с нея. Камбо, което не е психоактивно, ми се стори разумен заместител, обяснява още тя.

Не обсъдих това с психиатъра си.

Вместо това се оправдах с мисълта, че традиционната наука често подценява местните лечебни практики, въпреки че много съвременни лекарства произлизат именно от тях. Кратка проверка в интернет ме успокои, че камбо не е незаконно във Великобритания, разказва Боуман.

Но докато излизахме от метрото към огромен следвоенен общински жилищен блок в центъра на Лондон, започнах да се боря с натрапчивото усещане, че лекомислената смелост, с която се бях съгласила да се отровя, е напълно безумна.

Не бях сигурна, че изобщо искам да опозная истинската си същност или да освободя автентичното си вътрешно аз, каквото и да означава това, казва Лара Боуман.

Продължихме нагоре по безкрайни стълбища до открита площадка, където ни чакаше мъж със сив спортен екип. Той прегърна приятелката ми и ни въведе в малка дневна, претрупана с духовни атрибути, златни статуи на Буда, ориенталски гоблени и тежък аромат на тамян, посочва тя.

Тамянът обаче не успяваше напълно да прикрие друга, по-остра миризма, подозрително напомняща на повърнато, казва Боуман.

Обстановката рязко се разминаваше с представите ми за екзотични амазонски шамански ритуали сред пищни зелени гори и кинематографична тържественост, разказва жената.

Но ниският, набит колумбиец, когото ще нарека Андрес, излъчваше спокойна увереност, която странно ме успокояваше. Липсваше всякакво театралничене, каквото бях срещала при други самопровъзгласили се лечители. Лицето му, преждевременно набраздено от бръчки и наблюдателно спокойно, беше единственото нещо, което се доближаваше до клиширания ми образ за шаман, спомня си Лара Боуман.

Седнала на дивана, стисках якето около себе си и бях напрегната до крайност. Приятелката ми, която вече беше преминавала през церемонията няколко пъти, изглеждаше напълно спокойна и разговаряше непринудено, посочва тя.

Андрес ме попита какво очаквам да получа от преживяването.

„Не съм сигурна“, измърморих.

Той кимна разбиращо.

„Може ли една цигара?“

Приятелката ми завъртя очи.

„А какво ще кажеш за свещен тютюн, Лар?“

„Да, добре, звучи добре.“

Излязохме на балкона, където стоеше мъж със спортен екип, който ми се стори смътно познат.

„Мисля, че сме се срещали на едно рейв парти“, каза той и ме целуна по бузата, разказва Лара Боуман.

Усмихнах се, а той извади пура. Приклекнах до парапета и дръпнах силно. Както можеше да се очаква, веднага се задавих.

Докато той и приятелката ми си говореха, мислите ми препускаха. Това беше шарлатанска наука, нали? Бохемски мазохизъм. В главата ми звучеше гласът на диетоложката ми, която винаги повтаряше, че само черният дроб може да детоксикира организма.

Това беше като прочистване със сок от целина, но на стероиди.

„Време е“, чу се гласът на Андрес отвътре.

Килимът беше покрит с пластмасово платнище, а в центъра на стаята зловещо беше поставена кофа, спомня си Лара Боуман.

Аз трябваше да съм първа, защото гледката на приятелката ми как повръща вероятно щеше да ме разколебае.

„Трябва да си свалиш якето и тениската“, каза тя.

Неохотно разкопчах якето си. Притеснявах се, че в стаята има трима мъже, и огледах наоколо, преди бавно да съблека горнището си, разкривайки доста непривлекателен спортен сутиен, посивял от години пране.

След това коленичих пред кофата и затворих очи.

Парещата болка от тлеещия лист от лоза, който беше притиснат три пъти към тила ми, ме изтръгна от вцепенението. Миризмата на обгорена кожа моментално надделя над аромата на тамян.

„Не прекалено много“, помолих, усещайки как студена течност се намазва върху раните.

„Ще действаме внимателно, не се тревожи“, каза Андрес. „Просто ни се довери. Ще бъде по-зле, ако се съпротивляваш.“

Според мен това изобщо не беше полезен съвет. Никой в историята на паниката не се е успокоил, защото му е било казано да се успокои. Аз със сигурност не съм.

Тялото ми сякаш мигновено разбра, че е било отровено, разказва Лара Боуман.

Нещо започна да преминава през мен със стряскаща скорост. Докато гаденето се усилваше, се чувствах като светещото чудовище на Франкенщайн, болезнено осъзнаваща вътрешностите си, артериите, органите и всяка отделна клетка.

За човек, прекарал години в усъвършенстване на изкуството да се откъсва от собственото си тяло, това беше истински ад.

Само след минути отровата сякаш се разклони в мен като обърнат дъб.

„Лара, пий“, настоя Андрес.

„Не, не мога. Изкарайте го от мен. Не искам да правя това“, простенах аз, гърчейки се на пода. „Изкарайте го от мен!“

„Малко е късно за това, глупачке“, чу се гласът на приятелката ми. „Пий, момиче, пий.“

Насилих се да изпия почти половин литър вода.

Пренаситеният ми мозък сякаш се блъскаше в черепа ми и заплашваше да излезе навън. По-късно щях да науча, че именно това е една от най-опасните части на процедурата.

Изведнъж ми хрумна, че нямам повръщателен рефлекс.

„Ще остана така завинаги.“

Медитативната музика ставаше все по-силна, а върхът на главата ми сякаш се протягаше към небето.

Бях убедена, че ще умра.

Тогава изригна струя зелена слуз, която пропусна кофата.

Това продължи около 15 минути в редуващи се вълни от горещина и треперене, макар на мен да ми се стори цяла вечност.

После всичко приключи.

Срутих се на пода и се разплаках.

„Боже, колко много боклуци е имало в теб, Лар“, каза приятелката ми. „Сигурно е от цялата тази диетична кола.“

Бях прекалено изтощена, за да отговоря, и припаднах на дивана.

След това дойде нейният ред.

Дотогава лицето ми беше силно подуто. Едва можех да отворя очи. Устните ми, които бяха станали двойно по-големи, се движеха почти неконтролируемо.

Почти не помня пътуването към дома, но има снимка от балкона, на която изглеждаме така, сякаш пластичният хирург на Ким Кардашиян е прекалил с корекциите ни след сериозна почерпка, разказва още Лара Боуман.

След това напълно изгубих желание за филъри за устни.

Събудих се объркана около 20 часа по-късно, след като бях изпаднала в почти кататонен сън.

Когато отидох до тоалетната, се стреснах от отражението си. Подуването не беше спаднало, а просто се беше установило.

И все пак се чувствах отпочинала, спокойна, с бистър ум, сякаш бях промита отвътре след седмици на почти никакъв сън.

Умората продължи още един ден.

През следващите два месеца чаках безсънието да се върне.

Но спях като бебе.

Настроението ми също изглеждаше по-стабилно.

Дали въпреки всичко не бях открила обещаното чудодейно средство?

Идеята за пречистване чрез болка съвсем не е нова. Поклонниците, търсещи божествено преживяване или просто душевен мир, от векове практикуват постене, носене на груби дрехи и самобичуване.

Простата, но въздействаща метафора за изхвърлянето на нечистотиите се вписва идеално в тази традиция.

Но усещането за яснота не продължи дълго.

След един особено напрегнат краен срок безсънието се върна с пълна сила.

Признах всичко на психиатъра си, който с уморено раздразнение ми обясни, че отново съм постъпила глупаво.

Било е опасно, каза той.

И беше прав.

По принцип не съм човек, който избягва рисковете, но това трябваше да бъде периодът от живота ми, в който действам разумно.

Чувствах се като глупаво дете.

А истината е, че още от самото начало знаех, че съм се държала точно така, посочва Лара Боуман.

Източник: iStock

Как реагират властите?

Неотдавнашен преглед на научните данни, публикуван в медицинското списание Cureus, стига до заключението, че практиката камбо трябва да бъде подложена на по-строг контрол, след като са идентифицирани множество случаи на тежки реакции и смърт, свързани с ритуала.