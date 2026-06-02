Любопитно

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Дженифър Лопес преминава през емоционален период, след като близнаците ѝ завършиха гимназия. И докато латино дивата плаче заради предстоящото раздели с децата си, феновете забелязаха, че едно от тях вече официално се представя с ново име – Оскар

2 юни 2026, 11:22
Източник: Getty Images

Д женифър Лопес празнува важен етап от живота си, тъй като близнаците ѝ официално завършиха гимназия. Феновете обаче бурно обсъждат и едно друго събитие, свързано с едно от децата ѝ.

Появила се отново публикация в социалните мрежи предизвика спекулации, че детето на Лопес, Еме Мунис, вече се казва Оскар Мунис, пише HOLA!

Въпреки че нито Лопес, нито Еме са обсъждали публично очевидната промяна, проницателни фенове наскоро забелязаха новото име в публикация, посветена на завършващите ученици и техните планове за бъдещето им в колежа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Публикация в социалните мрежи повдига въпроси

Разговорът започна, след като профил в Instagram, който документира бъдещите планове на завършващите от училището Windward, сподели пост за следващата глава от живота на Еме.

„Оскар отива в „Сара Лорънс“!“, гласеше публикацията от 6 март на акаунта @windward26college. Качената снимка включваше детски кадър на абитуриентката, облечена в розова рокля на мотиви и с къдрава коса до раменете. Профилът разкрива, че тийнейджърът скоро ще замине за Ню Йорк, за да учи в колеж.

„Оскар в „Сара Лорънс“!“, продължава публикацията, отбелязвайки, че „вече няма да има импровизирани пътувания до Ню Йорк, защото той ще живее там!“.

Текстът към снимката споменава и дългогодишната страст на завършващия към театъра.

„Добре, че училището е само на няколко часа път от Stagedoor. Напред, грифони!! Честито!!! 💚💛“

Профилът отбеляза акаунт в Instagram, който изглежда е свързан с тийнейджъра. Въпреки че няма официално потвърждение за промяната на името, много фенове интерпретираха публикацията като ясен знак, че Еме вече използва името Оскар.

Интересното е, че актрисата Дженифър Гарнър сякаш тихо изрази своята подкрепа, като хареса публикацията. Гарнър преди това беше омъжена за Бен Афлек, който, както е известно, поднови романса си с Лопес, преди двамата окончателно да се разделят.

  • Семеен празник

Разкритието за името идва само дни след като Лопес гордо присъства на дипломирането на децата си.

Снимки и видеоклипове от събитието показват как певицата и актриса празнува заедно с майка си, Гуадалупе Родригес, и най-малкото дете на Афлек – Самюъл Афлек. Смесеното семейство се събра, за да подкрепи абитуриента в специалния ден. Бащата на Еме, Марк Антъни, изглежда не е присъствал на церемонията.

Лопес има близнаци – Макс и Еме – от брака си с Антъни. Бившите съпрузи се венчаха през 2004 г. и посрещнаха децата си през 2008 г., преди окончателно да се разведат през 2014 г.

  • Дженифър Лопес се разчувства заради порасналите си близнаци

Подобно на много родители, които гледат как децата им се подготвят за колежа, Лопес призна, че трудно се справя с реалността, че те напускат семейното гнездо.

По време на скорошно гостуване в предаването „Jimmy Kimmel Live!“, певицата видимо се разчувства, докато обсъждаше тази житейска промяна.

„Не говорете за това, защото ще се разплача“, пошегува се Лопес, преди да разкрие колко труден е всъщност този момент за нея. Тя призна, че е „плакала в продължение на два месеца“, докато се е подготвяла за синдрома на празното гнездо. Актрисата сподели още, че близнаците ще учат в различни колежи – решение, което тя напълно подкрепя, въпреки промените, които то носи за семейството. Според Лопес, тя иска и двете ѝ деца да поемат по пътя, който ги прави най-щастливи.

Тя обясни, че „няма нищо против“ близнаците да учат в отделни учебни заведения, защото иска „те да са щастливи, да отидат където поискат и да правят това, което искат“.

  • Нова глава

През последните години Еме до голяма степен странеше от светлината на прожекторите, но от време на време се присъединяваше към Лопес на големи публични събития. Феновете вероятно помнят незабравимата поява на тийнейджъра на сцената на Супербоул през 2020 г., където Еме демонстрира впечатляващ певчески талант пред милиони зрители по целия свят.

През годините Лопес често е споделяла колко се гордее с децата си и винаги е подчертавала колко е важно да им се позволи да изградят своя собствена идентичност.

Сега, когато абитуриентът се подготвя да прекрачи прага на колежа „Сара Лорънс“ в Ню Йорк и да започне нова, вълнуваща глава от живота си, феновете следят внимателно дали очевидната промяна на името в крайна сметка ще бъде коментирана публично.

Засега нито Лопес, нито Еме са направили официално изявление по повод публикацията в социалните мрежи, но едно е сигурно: за известното семейство предстои време на големи промени. Между дипломирането, плановете за колежа и новото име, Еме – или Оскар – изглежда напълно готова да навлезе в следващата фаза от живота си по свои собствени правила.

Дженифър Лопес Оскар Мунис Еме Мунис дипломиране колеж знаменитости семейство
Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Френските и белгийските власти обединиха сили в разплитането на обира от Лувъра. Арести на заподозрени от Източна Европа загатнаха за схема, при която задигнатите скъпоценности се разпродават нелегално на черния пазар в Антверпен

Зеленски: Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Киев твърди, че разполага с доказателства, че отвлечени украински момчета са изпращани на фронта след систематично „превъзпитание“ и насаждане на омраза към родината им

„Мислех, че ще умра“: Жена разказа ужаса от популярна „лечебна“ церемония с жабешка отрова

Какво представлява ритуалът с жабешка отрова, който отнема човешки животи?

Едната от субстанциите е била открита в колет от Индия

Актрисата сподели емоционални кадри от приказната сватба на открито, която се състоя само три месеца след като първият ѝ съпруг загуби битката с рака на дебелото черво

Преминаването на леките автомобили от Монтана се осъществява по обходния маршрут Сумер - Стояново - Враца

По електронните пощи са получени злоумишлени съобщения за бомби и в други учебни заведения

Конструкцията от фибростъкло и желязо, издигната в чест на Лионел Меси, се оказа опасна за минувачите. Властите в град Колката я демонтираха спешно заради риск от падане върху натоварен път и метростанция

Резултатът от направените проби за алкохол и наркотици е отрицателен

Зрителите, които участват в гласуването, могат да спечелят награди

Неизвестни задигнаха емблематичния банан с тиксо на Маурицио Кателан от музея „Помпиду-Мец“. Въпреки че инсталацията се оценява на милиони, от галерията бързо я възстановиха, купувайки нов плод. Това е пореден инцидент с арт шедьовъра

Лошото време в София наруши и графика на полетите до столицата

Трагичният инцидент стана по време на полицейска операция в София през декември 2025 г.

Актьорите от хитовата анимация разкриват как новата част изследва опасната екранна зависимост на децата, докато Тим Алън признава: „Дъщеря ми изгуби търпение в киното – младите са свикнали със 7-секундни видеа“

32-годишният нападател от село Желязковец е задържан от полицията след брутална проява на домашно насилие. Осемгодишно момче и възрастна жена са в болница с контузии

42-годишният мъж е със счупени ребра и е транспортиран за лечение в столична болница

