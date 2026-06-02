Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Д женифър Лопес празнува важен етап от живота си, тъй като близнаците ѝ официално завършиха гимназия. Феновете обаче бурно обсъждат и едно друго събитие, свързано с едно от децата ѝ.

Появила се отново публикация в социалните мрежи предизвика спекулации, че детето на Лопес, Еме Мунис, вече се казва Оскар Мунис, пише HOLA!

Въпреки че нито Лопес, нито Еме са обсъждали публично очевидната промяна, проницателни фенове наскоро забелязаха новото име в публикация, посветена на завършващите ученици и техните планове за бъдещето им в колежа.

Публикация в социалните мрежи повдига въпроси

Разговорът започна, след като профил в Instagram, който документира бъдещите планове на завършващите от училището Windward, сподели пост за следващата глава от живота на Еме.

„Оскар отива в „Сара Лорънс“!“, гласеше публикацията от 6 март на акаунта @windward26college. Качената снимка включваше детски кадър на абитуриентката, облечена в розова рокля на мотиви и с къдрава коса до раменете. Профилът разкрива, че тийнейджърът скоро ще замине за Ню Йорк, за да учи в колеж.

„Оскар в „Сара Лорънс“!“, продължава публикацията, отбелязвайки, че „вече няма да има импровизирани пътувания до Ню Йорк, защото той ще живее там!“.

Текстът към снимката споменава и дългогодишната страст на завършващия към театъра.

„Добре, че училището е само на няколко часа път от Stagedoor. Напред, грифони!! Честито!!! 💚💛“

Профилът отбеляза акаунт в Instagram, който изглежда е свързан с тийнейджъра. Въпреки че няма официално потвърждение за промяната на името, много фенове интерпретираха публикацията като ясен знак, че Еме вече използва името Оскар.

Интересното е, че актрисата Дженифър Гарнър сякаш тихо изрази своята подкрепа, като хареса публикацията. Гарнър преди това беше омъжена за Бен Афлек, който, както е известно, поднови романса си с Лопес, преди двамата окончателно да се разделят.

Jennifer Lopez’s child Emme debuts new name at high school graduation ceremony https://t.co/2ctUH0NtGQ pic.twitter.com/VnCtgZY7og — New York Post (@nypost) May 30, 2026

Семеен празник

Разкритието за името идва само дни след като Лопес гордо присъства на дипломирането на децата си.

Снимки и видеоклипове от събитието показват как певицата и актриса празнува заедно с майка си, Гуадалупе Родригес, и най-малкото дете на Афлек – Самюъл Афлек. Смесеното семейство се събра, за да подкрепи абитуриента в специалния ден. Бащата на Еме, Марк Антъни, изглежда не е присъствал на церемонията.

Лопес има близнаци – Макс и Еме – от брака си с Антъни. Бившите съпрузи се венчаха през 2004 г. и посрещнаха децата си през 2008 г., преди окончателно да се разведат през 2014 г.

Дженифър Лопес се разчувства заради порасналите си близнаци

Подобно на много родители, които гледат как децата им се подготвят за колежа, Лопес призна, че трудно се справя с реалността, че те напускат семейното гнездо.

По време на скорошно гостуване в предаването „Jimmy Kimmel Live!“, певицата видимо се разчувства, докато обсъждаше тази житейска промяна.

„Не говорете за това, защото ще се разплача“, пошегува се Лопес, преди да разкрие колко труден е всъщност този момент за нея. Тя призна, че е „плакала в продължение на два месеца“, докато се е подготвяла за синдрома на празното гнездо. Актрисата сподели още, че близнаците ще учат в различни колежи – решение, което тя напълно подкрепя, въпреки промените, които то носи за семейството. Според Лопес, тя иска и двете ѝ деца да поемат по пътя, който ги прави най-щастливи.

Тя обясни, че „няма нищо против“ близнаците да учат в отделни учебни заведения, защото иска „те да са щастливи, да отидат където поискат и да правят това, което искат“.

Нова глава

През последните години Еме до голяма степен странеше от светлината на прожекторите, но от време на време се присъединяваше към Лопес на големи публични събития. Феновете вероятно помнят незабравимата поява на тийнейджъра на сцената на Супербоул през 2020 г., където Еме демонстрира впечатляващ певчески талант пред милиони зрители по целия свят.

През годините Лопес често е споделяла колко се гордее с децата си и винаги е подчертавала колко е важно да им се позволи да изградят своя собствена идентичност.

Сега, когато абитуриентът се подготвя да прекрачи прага на колежа „Сара Лорънс“ в Ню Йорк и да започне нова, вълнуваща глава от живота си, феновете следят внимателно дали очевидната промяна на името в крайна сметка ще бъде коментирана публично.

Засега нито Лопес, нито Еме са направили официално изявление по повод публикацията в социалните мрежи, но едно е сигурно: за известното семейство предстои време на големи промени. Между дипломирането, плановете за колежа и новото име, Еме – или Оскар – изглежда напълно готова да навлезе в следващата фаза от живота си по свои собствени правила.