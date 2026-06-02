Край на свободното къмпингуване върху дюните в Крапец

Достъпът до защитената зона вече е ограничен, а нарушителите ще бъдат санкционирани след края на сезона

2 юни 2026, 08:44
Американски военни хеликоптери прелитат над България
Tестват системата BG-ALERT в цялата страна
Българско семейство разкри международна схема за крадени автомобили в България

"Връхлетя върху мен за секунди": Разказ на българина, нападнат от мечка в Румъния
Разрушения, липса на инфраструктура и нови съмнения за незаконно строителство 8 месеца след потопа в Елените
С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към Ботев и героите на България
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

С вободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата „Натура 2000“ е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията.

Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче след въвеждането на ограниченията районът е по-спокоен и по-чист.

Кметът на община Шабла Мариян Жечев посочи, че един от най-сериозните проблеми на свободното къмпингуване са отпадъците, които се натрупват през летния сезон. По думите му всяка година общината извозва над 500 тона отпадъци от места без организирано сметосъбиране, а разходите за почистване на микросметищата надхвърлят 120 хил. лева.

Новите мерки са част от проект за опазване на околната среда и са насочени основно към плаж „Крапец-Север“, където натискът върху дюнните образувания е най-силен. Според общинската администрация целта е да се предотврати превръщането на дюните в паркинг, като същевременно се намери приемливо решение за туристите, предава NOVA.

Санкциите по наредбата ще започнат да се налагат от октомври. През настоящия летен сезон ще действа уведомителен режим. Въпреки това вече има случаи на счупени информационни табели и повредени ограждения.

Мненията на местните жители и туристите са полярни. Част от хората смятат, че ограниченията ще помогнат за опазването на природата и ще насърчат развитието на местния туристически бизнес. Други са убедени, че мерките ще отблъснат посетителите и ще се отразят негативно на заведенията, магазините и къщите за гости в Крапец. Критики има и заради липсата на достатъчно места за паркиране. Според жители на селото съществуващите паркоместа не могат да поемат потока от туристи през активния сезон.

Наредбата забранява къмпингуването в защитени територии, но позволява то да се осъществява в други поземлени имоти при спазване на определени условия. От Община Шабла съобщават, че вече има подадени заявления за обособяване на терени за диво къмпингуване, като се очаква част от тях да заработят още през този сезон.

Съгласно правилата собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата.

Източник: NOVA    
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

