Зеленски: Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Р усия отвлича украински деца и ги обучава да се сражават срещу собствените си сънародници, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му Киев разполага с доказателства, че руснаците „изпращат тези отвлечени момчета на бойното поле“ и че те са били „научени да мразят родината си и собствения си народ“.

„Представяте ли си, украинци, съвсем млади украинци, момчета, идват на бойното поле и убиват украинци“, каза Зеленски в интервю за CBS News, излъчено в неделя.

Въпреки че това е първият случай, в който украинският президент публично отправя подобно обвинение към Москва, изследователски групи, неправителствени организации и държавни институции вече са документирали както милитаризирането на украински деца, така и мобилизирането на украински граждани от окупираните територии в руските въоръжени сили.

Зеленски разкри също, че Кремъл се е опитал да включи отвлечени деца в списъците за размяна на военнопленници, надявайки се да ги размени за пленени руски военнослужещи.

„Предложиха ни да разменим деца срещу войници“, каза той. „Можете ли да си представите?“

Трудно връщане на отвлечените деца

Незаконното депортиране, принудителното преместване, „превъзпитанието“ на цивилни граждани и вземането на заложници се определят като военни престъпления съгласно международното право.

Украинският президент заяви, че Киев е документирал отвличането на най-малко 20 000 украински деца от Русия. Смята се обаче, че реалният брой е значително по-висок и може да достига стотици хиляди. До момента Украйна е успяла да върне 2200 от тях.

„Не виждам как руснаците са готови да ни върнат тези деца“, продължи Зеленски, определяйки процеса по тяхното завръщане като изключително труден.

Около 1,6 милиона украински деца живеят на територии, окупирани от Русия. Те са откъснати от независими източници на информация, лишени от комуникация със законните украински власти и подложени на милитаризирана образователна програма, както и на влиянието на паравоенни младежки организации като „Юнармия“.

Според Лабораторията за хуманитарни изследвания към Йейлския университет Москва управлява мрежа от най-малко 210 лагера, чиято цел е русификацията и милитаризирането на украинските деца. В някои от тях деца едва на осем години преминават армейско обучение, включително стрелба и състезания по хвърляне на гранати.

Десетки хиляди украинци са мобилизирани от окупираните територии

Украинските власти твърдят, че Русия мобилизира или принудително набира мъже от окупираните територии чрез т.нар. „паспортизация“.

Според различни доклади хората, които отказват да получат руски паспорт, губят достъп до здравеопазване, образование и социални помощи. Тъй като в много случаи няма безопасен начин да напуснат окупираните райони, те често нямат друг избор освен да приемат руско гражданство.

След като получат официални руски документи обаче, те могат да бъдат мобилизирани в армията и изпратени на фронта.

По данни на Дмитро Усов, секретар на Координационния щаб за работа с военнопленници, близо 50 000 украинци са били мобилизирани от окупираните територии.

През ноември миналата година украински представители съобщиха, че около 16 процента от военнопленниците, държани от Украйна, са украински граждани.

Андрий Пастернак, който ръководи службата за сигурност на Съвместния център за издирване и освобождаване на военнопленници към Украйна, заяви, че някои от пленниците са едва на 18 или 19 години, което означава, че са били деца, когато е започнала руската инвазия.

Ролята на Мелания Тръмп

В интервюто си за CBS Зеленски похвали усилията на партньори от Близкия изток, както и на Мелания Тръмп, за връщането на „откраднатите“ украински деца.

През октомври първата дама на САЩ обяви, че е открила „канал за комуникация“ с руския президент Владимир Путин с цел събирането на украинските деца с техните семейства.

Оттогава тя е съдействала за завръщането на около 26 деца, според украинския омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и на Мария Лвова-Белова, комисар по правата на децата в Русия, заради незаконното депортиране на деца от Украйна в Русия.