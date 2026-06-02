“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

К акво се случва, когато Алекс Раева и Весела Бабинова трябва да отговарят светкавично на абсурдни въпроси и сценични дилеми? Получава се блиц, пълен със смях, изненадващи признания и отговори, които идват по-бързо от самите въпроси.

Алекс Раева не оставя място за колебание, когато трябва да избира между турне със Слави Трифонов и финала на “Като две капки вода” в Арената. “Финал на Капките!” - отсича тя още преди Боби Турбото да е довършил въпроса. А когато дилемата е “Бангаранга” или балада, Алекс дори не отговаря, а направо запява: “Бангаранга, бангаранга, бангаранга!”. Фитнес или имитация на Веско Маринов? Отговорът също е повече от категоричен.

При Весела Бабинова положението е не по-малко забавно. Песен с летене или статична балада? “Песен с летене, за да е по-интересно!”. А когато трябва да избира между караоке и настолна игра, тя попада в истински кошмар: “Не харесвам настолни игри, но повече ме е страх от караоке”, смее се актрисата. Още по-изненадващ е изборът ѝ между вечеря на свещи и шумно парти, с който успява да изненада дори водещия Боби Турбото.

Коя имитация предпочита Алекс - на Емилия или Флорин Салам? Мустак или перука? И защо всъщност Весела се е съгласила да участва в “Като две капки вода”? Отговорите са в новия блиц от поредицата “Алекс Раева VS Весела Бабинова | Schweppes пита - Капките отговарят”.