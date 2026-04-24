България

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

"Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри", заяви той

24 април 2026, 09:53
Източник: БТА

"Вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания. В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура". За това сигнализира главният секретар на МВР Георги Кандев във видео в социалните мрежи. 

"Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". Каква е целта им ли - може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя. Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура - вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера!", заяви Кандев.

"Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца", каза още той.

По темата

На кого принадлежи Кримския полуостров

На кого принадлежи Кримския полуостров

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Свят Преди 24 минути

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

България Преди 33 минути

Произшествието е станало на новоизграждащ се строителен обект

<p>Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ</p>

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от ръководството на ГЕРБ

България Преди 1 час

Това съобщи той в профила си във Facebook

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Свят Преди 1 час

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа

<p>Напрежение между САЩ и Великобритания: Тръмп с остро предупреждение</p>

Търговско напрежение: Тръмп заплаши Великобритания с високи мита заради дигиталния данък

Свят Преди 1 час

Британският данък е насочен основно към големи технологични компании

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

Свят Преди 1 час

„Катаиб Сайид ал-Шухада“ (KSS) е определена от Вашингтон определя като терористична организация

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Любопитно Преди 1 час

Филмовите страсти са ни научили да очакваме гръмки признания под дъжда или луксозни жестове

По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

България Преди 2 часа

Районните избирателни комисии ще предоставят данните на общините, които изплащат допълнителното възнаграждение

По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

Любопитно Преди 2 часа

Tова е бил главният концентрационен лагер на нацистите, построен специално за жени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в щата Луизиана

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

България Преди 2 часа

Обвиненията са към директора на учебното заведение

<p>Внимание, шофьори! Огромна&nbsp;колона от тирове преди границата с Турция</p>

20-километрова колона от тирове преди границата с Турция

България Преди 3 часа

Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград

Земетресение край гръцкия остров Крит

Земетресение край гръцкия остров Крит

Свят Преди 3 часа

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе домакин на втория кръг преговори между двете страни

След трагедията край край Малко Търново: Награждават полицая, спасил хора от автобуса

След трагедията край край Малко Търново: Награждават полицая, спасил хора от автобуса

България Преди 3 часа

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 3 часа

Отборите на Златните и Платинените се сляха

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Скалата с трогателен жест за рождения ден на дъщеря си

Edna.bg

Изпращаме композитора на "Ветрове" и "Фалшив герой" в понеделник

Edna.bg

УЕФА призна за голям проблем със съдийството

Gong.bg

Българин е най-колоритният фен на новия клуб на Лео Меси

Gong.bg

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Nova.bg

Фаталният изход след хиалурон в гърдите: Хронология на една трагедия

Nova.bg