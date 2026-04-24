Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

"Вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания. В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура". За това сигнализира главният секретар на МВР Георги Кандев във видео в социалните мрежи.

"Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". Каква е целта им ли - може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя. Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура - вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера!", заяви Кандев.

"Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца", каза още той.