Асен Василев за заплахите срещу Кандев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели

"Явно в България, когато някой започне да си върши работата, веднага се опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели. Заплахите срещу главен комисар Кандев са абсолютно скандални". Това коментира председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на страницата си във Facebook.

„Незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета са единственият път към това да имаме богата, справедлива и европейска България“, посочва Василев.

Коментарът му е придружен от снимка на Георги Кандев с надпис "#няма да се прибера".

По-рано изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев публикува видеообръщение във Facebook, в което заявява, че е „получил съобщение да се прибере“.

„Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца“, заявява той. По думите му, вчера е получил няколко обаждания. В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения му е съобщено, че в този момент лице с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура.