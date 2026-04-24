Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

"Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев". Това написа в социалните мрежи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, след като и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него.

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Дечев написа, че Кандев, който благодарение на огромната работа, която е свършил през последните два месеца за ограничаване на изборните престъпления, е станал всеобщ любимец на българската нация, а сега целта е той да бъде набеден и убит обществено.

„Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани. В тази война противникът ни има сероизни съюзници на ключови места в джуджетурата”, коментира вътрешният министър.

„Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи”, написа Дечев.

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

В защита на и.д. главен секретар на МВР по-рано излезе и служебният премиер Андрей Гюров, който публикува остра позиция във Facebook.