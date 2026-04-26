Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата

26 април 2026, 19:08

З аплахите към главния секретар показват, че си върши добре работата. Случи се след изборите, защото преди това може би е имало страх да не се повлияе на изборния процес в ущърб на авторите на заплахата. Може да се предположи, че заплахите идват и заради възможността да остане при редовния кабинет. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в студиото на „На фокус“, предава NOVA.

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата. Той потвърди, че въпросните заплахи са свързани с бившия главен секретар на МВР (бел. ред. от 2013 до 2015 г.) Светлозар Лазаров, за когото е установена връзка с лице, известно с прякора „Картофа“. 

„На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп. Не сме разговаряли с Георги Кандев дали да остане в редовен кабинет, той си върши работата и е добър професионалист. За МВР ще бъде добре да остане“, посочи Емил Дечев. И уточни, че не му е отправяна същия вид покана и не смята, че ще получи такава.

По думите му организирането на честни избори не е лесно, изисква много усилия и денонощна работа, но все пак е възможно. „Постигнахме силно ограничаване на купения вот. Доверието в изборния процес бе повишено, убедихме хората, че има смисъл да се гласува, а преди това и да се подават сигнали“, заяви Дечев. 

Министърът смята, че новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също трябва да подаде оставка. „Оттеглянето на Борислав Сарафов е много закъсняло изпълнение на закона и незначителна крачка. Това не е съдебна реформа, а нещо, което отдавна да се случи. Г-жа Стефанова беше избран за заместник от самия Сарафов, тя е започнала кариерата си в съдебната система в края на 90-те години. Била е прокурор в СГС, а след това и зам.-председател на ДАНС. Случаен човек не би бил избран на такъв пост. Не сме се срещали професионално“, отбеляза силовият министър.

Според Дечев е редно да се образува предварителна проверка по сигнала за изтекли записи, на които се твърди, че говори и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков. Относно полетите на Делян Пеевски, министърът разясни, че МВР е предоставило информация, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала два пъти с турските авиолинии, като няма данни в същия полет да е била и друга публична личност. Освен това няма информация двамата (Пеевски и Атанасова) да са пътували в един и същи самолет.

Министърът подчерта, че лицата с имунитети, заловени да купуват гласове, обикновено са кандидат-депутати, позиционирани по-назад в листите, което не им гарантира голям шанс за влизане в парламента. А след това СГС е компетентна да прецени дали да образува производство срещу тях.

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

България

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната

Любопитно

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

Любопитно

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Свят

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Свят

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

Свят

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

България

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

Любопитно

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

Свят

Светът беше разтърсен от драматичните събития в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се превърна в арена на стрелба и паника

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум", влачен от охраната

Свят

България

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

България

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, образувано е досъдебно производство

Удар на „Митница"- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

България

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“

Свят

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва

Любопитно

Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним

Свят

Оглушителен тътен и гъст дим от колесника прекъснаха в последната секунда полета на 232-ма пасажери от Делхи за Цюрих. Шестима души са ранени, след като екипажът на швейцарските авиолинии приложи авариен протокол, за да избегне по-голяма трагедия на пистата

