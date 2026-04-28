Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен, показва експертиза

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата

28 април 2026, 11:23
К амионът, блокирал движението в тръбата на тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София, станал в дни на засилен трафик след празниците, е бил технически изправен.

Постъпила в МВР автотехническа експертиза на тежкотоварния автомобил, участвал в инцидента в тръбата на тунел "Витиня" в посока София, показва, че превозното средство е било технически изправно към момента на инцидента. Това става ясно от съобщение, публикувано във Facebook от и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Тирът от "Витиня" е изправен, разследват умишлен саботаж

В същото изявление се посочва, че данните от експертизата и резултатите от първоначалния следствен експеримент потвърждават по категоричен начин техническата изправност на камиона.

Няма доказателства за извършено престъпление от шофьора, запушил "Витиня"

"В Министерството на вътрешните работи постъпи пълната автотехническа експертиза на въпросния камион. Данните от нея, както и резултатите от проведения първоначален следствен експеримент, показват по категоричен и безспорен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на "инцидента", пише Кандев.

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата, включително относно по-нататъшния анализ и евентуалните процесуални действия.

По темата

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Свят Преди 12 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

Любопитно Преди 20 минути

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Свят Преди 44 минути

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

България Преди 48 минути

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Любопитно Преди 50 минути

Свят Преди 50 минути

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

Свят Преди 51 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

България Преди 52 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

България Преди 58 минути

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

Започна процесът срещу младежа, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

България Преди 1 час

Някои от най-разпознаваемите имена в българския спорт ще намерят ново поле за изява - политиката

Тя разби стереотипите: Анна Бодакова – новият феномен в 52-ия парламент

България Преди 1 час

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

България Преди 1 час

Причината - подозрения за извършено убийство

Любопитно Преди 1 час

Ученическият клуб MoneyMinds с нова инициатива за избор на образование, успешна кариера и развитие на ключови умения

България Преди 2 часа

Цената им варира значително - от около 250 до над 5000 евро

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Ал Пачино показа как се празнува на 86 – танци, настроение и сладка изненада

Edna.bg

След 5 години и загубата на ръката си, Иво Карамански се връща към музиката

Edna.bg

Добрите новини от Левски нямат край

Gong.bg

Фенове на Славия отговориха на Венци Стефанов

Gong.bg

Работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Nova.bg

След стрелбата във Вашингтон: Повдигнаха три обвинения на извършителя, предстоят още

Nova.bg