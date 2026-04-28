Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен, показва експертиза

К амионът, блокирал движението в тръбата на тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София, станал в дни на засилен трафик след празниците, е бил технически изправен.

Постъпила в МВР автотехническа експертиза на тежкотоварния автомобил, участвал в инцидента в тръбата на тунел "Витиня" в посока София, показва, че превозното средство е било технически изправно към момента на инцидента. Това става ясно от съобщение, публикувано във Facebook от и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

В същото изявление се посочва, че данните от експертизата и резултатите от първоначалния следствен експеримент потвърждават по категоричен начин техническата изправност на камиона.

"В Министерството на вътрешните работи постъпи пълната автотехническа експертиза на въпросния камион. Данните от нея, както и резултатите от проведения първоначален следствен експеримент, показват по категоричен и безспорен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на "инцидента", пише Кандев.

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата, включително относно по-нататъшния анализ и евентуалните процесуални действия.