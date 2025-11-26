ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

П ромяна в маршрутите и тактиките на организираните престъпни групи за трафик на мигранти отчитат от ГДБОП. След частичното приемане на България в Шенген основният мигрантски натиск се е пренасочил от границата със Сърбия към тази с Румъния. Това заяви в ефира на NOVA NEWS комисар Кристиян Горянов, началник на отдел „Трансгранична организирана престъпност“.

ГДБОП, ДАНС и Европол разбиха голяма престъпна мрежа за трафик на мигранти

Нови маршрути и по-високи цени

„Ако допреди година имаше голям брой мигранти, опитващи се да преминат през границата със Сърбия, сега те са се насочили към Румъния“, обясни комисар Горянов. По думите му това се дължи на променения начин на контрол по границите, макар той да не е занижен.

Усилията на властите да затруднят максимално престъпните групи са довели и до поскъпване на услугата. „Колкото повече затрудняваме групите, толкова повече се повишава цената за трафик“, посочи експертът.

Мащабна акция на България, Румъния и Европол срещу трафика на мигранти, има задържани

Креативност на трафикантите

Каналджиите стават все по-изобретателни, за да избегнат проверките. „Започнаха все повече и повече да се използват специално изградени тайници в моторни превозни средства, като допреди това техният брой беше сравнително малък“, разкри комисар Горянов.

Трафикантите на хора се преориентират към България

Международна координация

За първи път у нас е установена координация между няколко групи от различни държави в обща мрежа. При последната реализация на ГДБОП, ДАНС и Европол е станало ясно, че престъпната структура си взаимодейства с други групи, които продължават транспорта извън България.

В схемите често участват и български граждани. Тяхната роля обикновено е свързана с „кратки курсове“ - превоз от квартирите до мястото за товарене към границата, както и с настаняване и обгрижване на мигрантите. Самите чужденци - основно от Сирия, Ирак и Иран, пребивават у нас за кратко, като целта им е транзитно преминаване към Западна Европа.