ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

Заради засиления контрол трафикантите все по-често използват специално изградени тайници в автомобилите

26 ноември 2025, 14:45
П ромяна в маршрутите и тактиките на организираните престъпни групи за трафик на мигранти отчитат от ГДБОП. След частичното приемане на България в Шенген основният мигрантски натиск се е пренасочил от границата със Сърбия към тази с Румъния. Това заяви в ефира на NOVA NEWS комисар Кристиян Горянов, началник на отдел „Трансгранична организирана престъпност“.

„Ако допреди година имаше голям брой мигранти, опитващи се да преминат през границата със Сърбия, сега те са се насочили към Румъния“, обясни комисар Горянов. По думите му това се дължи на променения начин на контрол по границите, макар той да не е занижен.

Усилията на властите да затруднят максимално престъпните групи са довели и до поскъпване на услугата. „Колкото повече затрудняваме групите, толкова повече се повишава цената за трафик“, посочи експертът.

Каналджиите стават все по-изобретателни, за да избегнат проверките. „Започнаха все повече и повече да се използват специално изградени тайници в моторни превозни средства, като допреди това техният брой беше сравнително малък“, разкри комисар Горянов.

За първи път у нас е установена координация между няколко групи от различни държави в обща мрежа. При последната реализация на ГДБОП, ДАНС и Европол е станало ясно, че престъпната структура си взаимодейства с други групи, които продължават транспорта извън България.

В схемите често участват и български граждани. Тяхната роля обикновено е свързана с „кратки курсове“ - превоз от квартирите до мястото за товарене към границата, както и с настаняване и обгрижване на мигрантите. Самите чужденци - основно от Сирия, Ирак и Иран, пребивават у нас за кратко, като целта им е транзитно преминаване към Западна Европа.

Източник: NOVA NEWS    
Трафик на мигранти Организирани престъпни групи ГДБОП Шенген Мигрантски маршрути Тактики на трафикантите България Румъния Международна координация Повишаване на цените
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Кой празнува имен ден днес

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

