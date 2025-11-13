Свят

Безредици и опит за бягство в гръцки център за мигранти край границата с България

На мястото са били изпратени полицейски сили

13 ноември 2025, 10:01
Безредици и опит за бягство в гръцки център за мигранти край границата с България
Източник: БГНЕС

Б езредици са избухнали в център за настаняване на мигранти край селището Клиди (бивше Рупел) в Северна Гърция в непосредствена близост с границата с България, съобщава гръцката телевизия "Скай", като се позовава на местния информационен сайт serres24.gr.

8 ранени при бунт на имигранти в Гърция

Според информацията мигранти са се опитали да избягат от центъра.

По сведения на очевидец в институцията е възникнало напрежение, при което някои от мигрантите са причинили щети на оградата.

Гърция: Полицията издирва нелегални имигранти

На мястото са били изпратени полицейски сили, за да възстановят реда и да спрат мигрантите, които са направили опит за бягство. Съобщава се за двама леко ранени полицаи, единият от които е пострадал от ухапване.

Селището Клиди се намира на няколко километра от границата с България в района на ГКПП Кулата/Промахон.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
мигранти гърция бягство българия граница
Последвайте ни
Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Свалят лихвата върху неплатени задължения

pariteni.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 1 час
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 3 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 4 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 5 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

Любопитно Преди 25 минути

Двойката за първи път се появи в заглавията през юли

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Любопитно Преди 26 минути

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Пари Преди 59 минути

Ефективните проверки вече са в ход

Освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложено заради нарушения на правилата

Освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложено заради нарушения на правилата

Любопитно Преди 1 час

Новата дата на освобождаването му е пренасрочена за 4 юни 2028 г.

Politico: Най-тежката зима за Украйна - три основни проблема

Politico: Най-тежката зима за Украйна - три основни проблема

Свят Преди 1 час

Украйна е изправена пред нова критична зима, такава, която само героизмът и импровизацията може би няма да успеят да преодолеят

<p>НС отхвърли ветото на президента&nbsp;върху закона за нефтените продукти</p>

НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

България Преди 1 час

а

Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Свят Преди 2 часа

Изтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната

<p>Борисов: Гарантирам, че България ще получи дерогация</p>

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

България Преди 2 часа

Според него Русия няма да заведе дела срещу България, тъй като санкциите са американски и оттам произлизат действията на България, т.е. по принуда

<p>Арестуваният с 4,23 промила мъж е пил водка от обяд</p>

Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд

България Преди 2 часа

В Бургас задържаха втори рекордьор с висока концентрация на алкохол зад волана - този път с 3,29 промила

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Свят Преди 2 часа

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Свят Преди 2 часа

Документите – малък пакет, публикуван от демократите, и по-голям от републиканците – също разкриват частни размисли на опозорения финансист относно Доналд Тръмп и до каква степен Тръмп може да е знаел за неговите престъпления

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

България Преди 2 часа

Те са толкова много, че ако бъдат изучени биха могли да променят историята на региона, смятат експерти

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Той коментира и ситуацията в Близкия изток

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Свят Преди 3 часа

Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

България Преди 4 часа

Това ще стане на редовно заседание на Столичния общински съвет

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Коя е обявена за най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Edna.bg

Стефан от Big Brother: Ще ме е яд, ако Сияна и Стоянов отидат на финал! (ВИДЕО)

Edna.bg

Приеха 7 легендарни футболисти в Залата на славата

Gong.bg

Резултати от НБА

Gong.bg

Министерският съвет внася проектобюджета в Народното събрание още днес

Nova.bg

Депутатите преодоляха президентското вето и повторно приеха промените в закона, свързан с „Лукойл”

Nova.bg