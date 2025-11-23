Свят

Съдът в САЩ: Администрацията на Тръмп не може да разширява ускореното депортиране на мигранти

23 ноември 2025, 09:23
Съдът в САЩ: Администрацията на Тръмп не може да разширява ускореното депортиране на мигранти
Ф едералният апелативен съд отказа в събота да даде зелена светлина на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да разшири процедурата за бърза депортация, която по същество позволява ускореното извеждане от САЩ на имигранти, живеещи във вътрешността на страната, предаде Ройтерс.

Апелативният съд в окръг Колумбия отказа да отмени решението на по-долна инстанция, според което политиките на администрацията на Тръмп нарушават правото справедлив процес за имигрантите в страната.

На 29 август окръжен съд блокира прилагането на политики от страна на американското министерство на вътрешната сигурност, които излагат мигрантите на риск от ускорено експулсиране, ако администрацията счете, че те са в страната от по-малко от две години.

Американската администрация настояваше Апелативният съд в окръг Колумбия да отложи изпълнението на това решение, докато то бива обжалвано.

Съдиите от Апелативния съд обаче заявиха, че е малко вероятно администрацията да успее да докаже, че нейните системи и процедури адекватно защитават правата на мигрантите на справедлив процес съгласно Петата поправка на Конституцията на САЩ.

