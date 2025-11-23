Съдът в САЩ: Администрацията на Тръмп не може да разширява ускореното депортиране на мигранти

Ф едералният апелативен съд отказа в събота да даде зелена светлина на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да разшири процедурата за бърза депортация, която по същество позволява ускореното извеждане от САЩ на имигранти, живеещи във вътрешността на страната, предаде Ройтерс.

Апелативният съд в окръг Колумбия отказа да отмени решението на по-долна инстанция, според което политиките на администрацията на Тръмп нарушават правото справедлив процес за имигрантите в страната.

Върховният съд на САЩ разреши да се депортират мигранти в трети страни

На 29 август окръжен съд блокира прилагането на политики от страна на американското министерство на вътрешната сигурност, които излагат мигрантите на риск от ускорено експулсиране, ако администрацията счете, че те са в страната от по-малко от две години.

Американската администрация настояваше Апелативният съд в окръг Колумбия да отложи изпълнението на това решение, докато то бива обжалвано.

Върховният съд на САЩ позволи депортацията на стотици хиляди венецуелци

Съдиите от Апелативния съд обаче заявиха, че е малко вероятно администрацията да успее да докаже, че нейните системи и процедури адекватно защитават правата на мигрантите на справедлив процес съгласно Петата поправка на Конституцията на САЩ.