ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

С едем души са задържани, петима от които са обвинени за разпространение на наркотици, след специализирана акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на 18 септември, съобщиха от МВР на сайта си. Операцията е под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на разследването са претърсени 10 имота.

Източник: БТА / МВР

Открити са четири високотехнологични оранжерии за отглеждане на канабис. Една от тях е снабдена със система за безпочвено отглеждане на канабис. Във всички са установени голям брой растения от рода коноп с различен размер. В имот в Перник е открита още една, която обаче не е функционирала.

Иззети са общо над 300 растения, високотехнологичните инсталации, препарати, електронни везни, както и мобилни телефони, над 7000 лева и огнестрелно оръжие.

На всички адреси са намерени различни по вид наркотични вещества – суха тревиста маса, таблетки и кристалообразно вещество.

Източник: МВР

Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година. Разпитани са свидетели. Работата продължава.

Припомняме, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и вътрешният министър Даниел Митов разпоредиха специализирана операция срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците на територията на цялата страна.