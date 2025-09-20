България

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

В хода на разследването са претърсени 10 имота

20 септември 2025, 19:32
Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград

Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?
Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт

Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт
Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза
Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен
Предаването „Ничия земя“ на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура“

Предаването „Ничия земя" на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура"
Отложиха делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Отложиха делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

С едем души са задържани, петима от които са обвинени за разпространение на наркотици, след специализирана акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на 18 септември, съобщиха от МВР на сайта си. Операцията е под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на разследването са претърсени 10 имота.

Източник: БТА / МВР

Открити са четири високотехнологични оранжерии за отглеждане на канабис. Една от тях е снабдена със система за безпочвено отглеждане на канабис. Във всички са установени голям брой растения от рода коноп с различен размер. В имот в Перник е открита още една, която обаче не е функционирала.

Иззети са общо над 300 растения, високотехнологичните инсталации, препарати, електронни везни, както и мобилни телефони, над 7000 лева и огнестрелно оръжие.

На всички адреси са намерени различни по вид наркотични вещества – суха тревиста маса, таблетки и кристалообразно вещество.

Източник: МВР

Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година. Разпитани са свидетели. Работата продължава.

Припомняме, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и вътрешният министър Даниел Митов разпоредиха специализирана операция срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците на територията на цялата страна.

Източник: МВР
Източник: БТА, Йоана Христова    
"Топлофикация София" разясни за ремонта в "Дружба" - 2: Ще има прекъсване на топлоподаването само за 2 - 3 дни

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Внимание, шофьори! Част от АМ

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
Преди 4 дни

Преди 4 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
Преди 4 дни

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
Преди 4 дни

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Преди 4 дни

Преди 4 дни

<p>Естония&nbsp;отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство</p>

Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство

Свят Преди 1 час

Инцидентът предизвика осъждане от лидерите на ЕС и НАТО.

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Свят Преди 2 часа

Будрис посочи, че Русия е атакувала Украйна в навечерието на заседание на Общото събрание на ООН

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

България Преди 3 часа

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

България Преди 4 часа

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

Технологии Преди 4 часа

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие

<p>Бебе и двама&nbsp;възрастни&nbsp;загинаха след срив в мрежата на мобилен оператор</p>

Трима починаха в Австралия заради срив в мрежата на мобилен оператор

Свят Преди 4 часа

Повредата засегна три от шестта австралийски щата и продължи 10 часа

Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2

Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2

Свят Преди 4 часа

Полицията съобщи, че е реагирала на сигнал за инцидент на летището, но не даде повече подробности

Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Свят Преди 4 часа

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души

<p>Мащабен пожар в Бургас</p>

Мащабен пожар в Южната промишлена зона в Бургас

България Преди 5 часа

Горят автомобилни гуми и други отпадъци

<p>Огромно задръстване по &bdquo;Ботевградско шосе&ldquo; към АМ &bdquo;Хемус&ldquo;</p>

Огромно задръстване по „Ботевградско шосе“ към АМ „Хемус“

България Преди 5 часа

Тежък трафик почти е блокирал изхода на София

<p>Къде е истината? И Украйна, и Русия се хвалят с успехи на фронта</p>

Къде е истината? И Украйна, и Русия се хвалят с успехи на фронта

Свят Преди 5 часа

Руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през изминалото денонощие 383 украински безпилотни летателни апарата

Бьорн Борг

Тенис легендата Бьорн Борг разкри, че се бори със зловеща диагноза

Свят Преди 6 часа

11-кратният шампион от Големия шлем разкри диагнозата в своята автобиография „Heartbeats: A Memoir“, написана съвместно със съпругата му Патриция

Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет

„Каквото, по дяволите, ни сервираха“ - Доналд Тръмп за кралския банкет

Любопитно Преди 7 часа

„Видях повече картини и статуи, отколкото който и да е човек някога е виждал“, каза още американският президент

<p>Германски магазин забрани на евреите да влизат: &bdquo;Не мога да ви понасям&ldquo;</p>

Собственик на магазин в Германия постави табела „Забранено за евреи“, полицията разследва

Свят Преди 7 часа

„Гледам новините всяка вечер. И когато видях какво правят евреите в ивицата Газа, изгубих самообладание и разпечатах плаката“, обяснява собственикът

Принц Хари

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

Любопитно Преди 8 часа

По-малкият син на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна е посетил тайно свой роднина в двореца Кенсингтън

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Свят Преди 8 часа

„Не ми харесва. Не обичам, когато това се случва“, каза още американският президент

