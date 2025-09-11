България

Омбудсманът алармира за тестовете за наркотици за шофьорите

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания

11 септември 2025, 20:26
Администрацията на президента остава без НСО

Младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, остава за постоянно в ареста

О мбудсманът Велислава Делчева сезира министрите на вътрешните работи и на здравеопазването Даниел Митов и д-р Силви Кирилов заради увеличение през последната година на жалбите на граждани водачи на моторни превозни средства с оплаквания за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

В препоръките си до двамата министри Делчева посочва, че е необходимо да се приложи комплексен подход от мерки за преодоляване на проблема. „Най-неотложната мярка е ускоряване на анализа на кръвните проби чрез разширяване на лабораторния капацитет и подобряване на координацията между институциите, така че резултатите да се предоставят в кратки и разумни срокове“, пише Велислава Делчева.

Тя настоява здравното министерство с медицински експерти и Националния съвет по наркотични вещества да изготвят официален списък с всички търговски наименования на лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества и могат да повлияят тестовете за наркотици, и списъкът да бъде публично достъпен и редовно актуализиран. Сред предложенията на омбудсмана е и сформирането на експертна група, която да обсъди създаването на списък на лекарствени продукти, несъдържащи наркотични вещества, употребата на които обаче може да доведе до фалшиво положителен полеви тест за наркотици.

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания, насочена както към гражданите, така и към медицинската общност относно възможността приеманите лекарства да влияят на резултатите от тестовете. Според Делчева реализирането на тези мерки ще позволи да се постигне баланс между обществения интерес и защитата на индивидуалните права.

От жалбите, постъпили в институцията, Делчева обобщава проблемите в няколко групи. Първата е широко разпространената практика МВР да използва полевите тестове DrugTest 5000 с цел превантивен ефект, което често води до фалшиво положителни резултати. Проблемът е, че това се случва дори при граждани, които не са употребявали наркотични вещества, а резултатът се дължи на прием на легални и често предписвани лекарства – обезболяващи, медикаменти за кашлица и др. Така гражданите се оказват в ситуация на нарушител - образуват им се досъдебни производства, отнемат им се временно свидетелствата за управление, както и моторните превозни средства, задържат се за до 24 часа, а често биват ограничени и във възможността да упражняват професионалната си дейност.

Друг проблем е забавянето при извършване на лабораторните анализи на кръвните проби, което създава продължителна правна несигурност. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, дори повече от година, което оставя хората без възможност да докажат своевременно своята невинност и да възстановят накърнените си права.

„Още през 2023 г. беше поет ангажимент от министъра на вътрешните работи за разкриване на допълнителни лаборатории и обучение на специалисти, които да ускорят процеса по изследване на пробите. След пореден случай на гражданка, пострадала от фалшиво положителен тест, омбудсманът се самосезира през 2025 г. и изпрати писмо до министъра на вътрешните работи. Омбудсманът беше информиран, че към момента изследвания се извършват във Военномедицинска академия (ВМА), Националния институт по криминалистика - МВР и Медицинския институт на МВР, а през 2023 година са закупени два робота за ускоряване на изследванията“, посочва Делчева.

Тя обръща внимание, че към днешна дата заявените от МВР мерки за ускоряване на кръвните изследвания не са изпълнени и е налице необходимост от предприемане на спешни действия, насочени към съкращаване на сроковете за излизане на резултат от кръвната проба.

„В резултат на това единствената възможност за пострадалите граждани от фалшиво положителни резултати е, след като им излезе кръвната проба, която отхвърля наличие на алкохол и наркотици, да потърсят обезщетение по съдебен ред за претърпените имуществени и морални вреди по реда на Закона за отговорността на държавата и общините“, посочва Делчева.

В края на август вътрешният министър Даниел Митов посочи, че причините за това, че тестовете за наркотици засичат и обикновени лекарства, са многопластови. По думите му тестовете са много чувствителни и това не е проблем само в България. Той допълни, че въпросните тестове реагират на лекарства, които по принцип не трябва да се взимат преди шофиране. Такива са дори някои сиропи за кашлица, отбеляза министър Даниел Митов. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
омбудсман тестове наркотици шофьори
ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

Администрацията на президента остава без НСО

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

Новото Audi няма да се казва ТТ, ще предлага фалшива смяна на предавки и фалшив звук от ДВГ

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Приеха Закона за чистотата на атмосферния въздух

България Преди 19 минути

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Свят Преди 2 часа

Пощенска банка и JA Bulgaria обновиха учебник по лични финанси с помощта на млади хора и експерти

Пари Преди 3 часа

Шон Уайт и Нина Добрев се разделиха след пет години връзка

Любопитно Преди 4 часа

<p>Диетата &bdquo;Синя зона&ldquo; може да ви помогне да доживеете до 100 години</p>

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

Свят Преди 4 часа

Ахмед Доган стартира нов политически проект

България Преди 4 часа

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

Любопитно Преди 5 часа

Трагедията с фуникуляра в Лисабон: Мъж загина, след като размени мястото си с това на съпругата си

Свят Преди 5 часа

<p>Призоваха Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк</p>

Карлос Алкарас и Брукс Нейдър

Скандал в кралския двор на Белгия - принц Лоран призна за таен син

Любопитно Преди 5 часа

ПАСЕ предложи спиране на постмониторинга над България

България Преди 6 часа

Млад австриец загина трагично в Царево

България Преди 6 часа

„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 6 часа

Земетресение край турската столица Анкара

Свят Преди 7 часа

