Борисов: След УНСС бюджетът да бъде представен на Бузлуджа, парламентът е безсмислен

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи нови критики към управляващите, определи парламента като „абсолютно безсмислена организация“ и обвини „Прогресивна България“, че с процедурни ходове е блокирала обсъждането на мерки за поевтиняване на горивата.

Попитан какъв сигнал изпраща решението бюджетът да бъде представен не в Министерския съвет, а в УНСС, Борисов отговори с ирония: „След УНСС – на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента“, каза той, цитиран от DarikNews.bg.

По думите му по време на вчерашното заседание на Народното събрание са били използвани „трикове“, за да не бъде включена в дневния ред точката за мерките за поевтиняване на горивата.

Борисов посочи, че ГЕРБ е предложила намаляване на ставката на ДДС от 20% на 9% като мярка за понижаване на цените на бензина и дизела.

Борисов: Бюджетът трябваше да бъде готов на 1 ноември

По отношение на държавния бюджет лидерът на ГЕРБ заяви, че не може да коментира параметрите му, преди да бъде представен.

„Бюджет няма, бюджет трябваше да има на 1-ви. Нищо не можем да коментираме, докато не го видим. Явно парламентът е последното място, където ще го видим“, заяви Борисов.

Той отправи критики и към разходите за изграждане на магистрали, като заяви, че стойността на инфраструктурните проекти е нараснала значително в сравнение с периода, когато ГЕРБ е била на власт.

Критики за цените на горивата и договора с „Боташ“

Борисов коментира и действията на властта във връзка с кризата с горивата. Той призова гражданите да сравняват цените на енергоносителите при различните управления, като постави акцент върху договора с турската компания „Боташ“ и приходите от газопровода „Балкански поток“.

„Само искам българите да сверяват през една година колко е била нафтата при Борисов и колко е при Радев. При нас 80 млн. лева струваше един лот, а сега струва 1 километър. Само сравнявайте, иначе се справят прекрасно – щастливи кошници, весели прасета, за всички е много хубаво – газ, ток, парно“, каза той.

По думите на лидера на ГЕРБ управляващите имат „невероятен медиен комфорт“.

Борисов за избора на ВСС и Комисията по досиетата

По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет Борисов не даде конкретен отговор дали ГЕРБ ще подкрепи предложените кандидати. Той определи разговорите между политическите формации като „пазарлък“.

Запитан за евентуалното закриване на Комисията по досиетата, лидерът на ГЕРБ заяви, че според него тя вече няма функция и постави под въпрос необходимостта от съществуването ѝ.

Борисов: Хората ги е страх от война и от жертви

Борисов коментира и политическата обстановка в САЩ след междинните избори. Той свърза общественото недоволство с войните, военните разходи и натиска на високите цени върху гражданите.

„Никой, който не се е захванал с война, накрая не завършва добре. Хората ги е страх от война. Хората ги е страх от жертви“, заяви лидерът на ГЕРБ.