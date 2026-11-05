Нов български университет изгради енергиен хъб с подкрепата на Schneider Electric

М острена система за енергиен мониторинг заработи в Нов български университет (НБУ). Системата обхваща 13 ключови точки в кампуса на университета и е свързана с енергиен хъб – специализиран обучителен и демонстрационен център, който свързва академичната среда с реалните промишлени технологии.

В подкрепа на инициативата Schneider Electric предостави на НБУ съвременно оборудване и интегрирана система за енергиен мониторинг, която вече е инсталирана и функционира в реални условия. Тази инфраструктура позволява непрекъснато наблюдение и анализ в реално време на производството и потреблението на енергия в кампуса. Данните, генерирани от системата, се използват пряко в образователния процес – в лабораторни упражнения, проектни дейности и курсове, свързани с енергийната ефективност, устойчивото развитие и управлението на сгради. По този начин студентите имат възможност да работят с действителни процеси и данни по най-съвременен модел, а не само със симулации или чрез теоретичен подход.

„Енергийният хъб по своята същност е жива лаборатория – уникална по рода си академична платформа в България, която интегрира образование и индустрия в реално време. Той създава нов модел на обучение, при който студентите развиват практически умения, основани на реални технологични процеси и устойчиви енергийни решения, и по този начин засилва връзката между академичната среда, иновациите и пазара на труда“, посочи доц. Илия Кожухаров, декан на Бакалавърски факултет в НБУ.

НБУ планира да продължи развитието на енергийния хъб чрез разширяване на практическите дейности и задълбочаване на връзките с промишлени партньори. Както поясни доц. Кожухаров, „системата разполага с активен лиценз за ползване, като е предвидена възможност за нейното надграждане и функционално разширяване“. Така университетът ще осигури на студентите постоянен достъп до практически опит в реална среда. Досегът с най-съвременните технологични решения и в бъдеще ще бъде осигуряван от Schneider Electric.