България

Подновяват издирването на тримата рибари край Созопол

21 февруари 2026, 10:33
В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната
Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му
Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт
Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда
Свлачище затвори пътя София – Самоков
Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица
Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР
Поискаха оставката на кабинета "Гюров"

А ко метеорологичните условия позволят, днес ще бъде подновена операцията по издирване на тримата рибари, изчезнали в морето край Созопол в сряда. Спасителните действия бяха временно затруднени заради неблагоприятната обстановка и ограничената видимост под вода.

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Вчера беше открит потъналият плавателен съд, с който рибарите са излезли в морето. При първоначалния оглед обаче не е установена следа от тричленния екипаж. Корабът се намира на морското дъно между Созопол и Приморско, на около пет километра от брега.

Последна информация за издирването на изчезналите рибари

В спасителната операция са включени водни дронове, както и водолази от състава на Военноморските сили. Специалистите са потвърдили, че плавателният съд лежи на около 40 метра дълбочина.

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

Заради силните подводни течения и липсата на добра видимост е извършен само частичен оглед на района. 

Източник: БГНЕС    
