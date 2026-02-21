Подновяват издирването на тримата рибари край Созопол

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

А ко метеорологичните условия позволят, днес ще бъде подновена операцията по издирване на тримата рибари, изчезнали в морето край Созопол в сряда. Спасителните действия бяха временно затруднени заради неблагоприятната обстановка и ограничената видимост под вода.

Вчера беше открит потъналият плавателен съд, с който рибарите са излезли в морето. При първоначалния оглед обаче не е установена следа от тричленния екипаж. Корабът се намира на морското дъно между Созопол и Приморско, на около пет километра от брега.

В спасителната операция са включени водни дронове, както и водолази от състава на Военноморските сили. Специалистите са потвърдили, че плавателният съд лежи на около 40 метра дълбочина.

Заради силните подводни течения и липсата на добра видимост е извършен само частичен оглед на района.