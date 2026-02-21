Любопитно

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс

21 февруари 2026, 09:49
Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса
Източник: iStock

П оели сте ангажимент да тренирате по-редовно. Може би сте се появявали стриктно във фитнеса, следвали сте план и сте се напъвали да се отървете от заседналия си начин на живот. Но вместо да се чувствате по-силни и по-способни, ви е трудно да се справите с тренировките си - чувствате се заседнали на едно и също изтощително ниво на усилия седмица след седмица, пише CNN.

Това разминаване е твърде често срещано, оставяйки много редовно трениращи разочаровани и демотивирани. Постоянните упражнения в крайна сметка би трябвало да доведат до по-малко предизвикателно движение. Когато тренировките продължават да се усещат по-трудни, отколкото би трябвало, е време да се разгледат основните, взаимосвързани фактори, които хората често пропускат.

Ето 5 пренебрегвани причини, поради които тренировките не стават по-лесни с течение на времето и какво можете да направите, за да се справите с тези препятствия.

Липсата на мобилност причинява напрежение

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс. Когато ставите нямат комфортен обхват на движение, тялото трябва да работи по-усилено, за да се движи. Това допълнително усилие се проявява като напрежение и компенсация, а не като плавно и ефикасно движение.

Ако упражнението постоянно се усеща по-трудно от едната страна, особено през едната става, това често е потиснато – не е силов провал. В крайна сметка, неравномерното натоварване на мускулите и ставите подготвя почвата за наранявания и проблеми с подравняването на скелета.

Какво да правите: Тренировката за мобилност не е за разтягане за гъвкавост; става въпрос за създаване на използваеми обхвати на движение с контрол в трите равнини на движение: сагитална (напред и назад), фронтална (отстрани дострана) и напречна (ротационна). Добавянето на целенасочена работа за мобилност, която ви кара да се движите във всички посоки преди и по време на тренировки, помага на ставите да се движат по-свободно, така че силните мускули да могат да си вършат работата.

Ако забележите значителен дисбаланс в мобилността, консултирайте се с физиотерапевт или друг обучен специалист по движение, който да ви помогне да определите коригиращи упражнения.

Неправилното подравняване компрометира движението ви

Тъй като мускулните компенсации поемат контрол, подравняването се измества по начини, които намаляват силата и стабилността. Например, ако дишането ви е повече в горната част на гръдния кош с ограничено ангажиране на диафрагмата, гръдният ви кош се повдига и долните ребра се разширяват, отслабвайки способността на торса да се ангажира и адекватно да поддържа движението.

Таз, който се накланя прекомерно напред, карайки гърба ви да се извива, или твърде назад, което води до закръглена стойка, също подкопава ключовата стабилизираща роля на торса.

Това неправилно подравняване принуждава околните мускули да работят по-усилено, за да създадат стабилност, увеличавайки умората и намалявайки силата. Упражненията, които някога са се стрували поносими, изведнъж могат да се почувстват изтощителни без видима причина.

Какво да правите: Като част от общата си загрявка и преди каквито и да е упражнения с тежести, възстановете правилното положение, като издишате напълно и приберете ребрата си върху таза. Това движение не е за опъване или стискане. Става въпрос за възстановяване на баланса и стойката , така че движението да не е необходимо да разчита на компенсация.

Защитното напрежение работи срещу вас

Когато подравняването и стабилността са нарушени, нервната система често реагира, като създава защитно напрежение. Мускулите се стягат, за да предпазят ставите, които се чувстват нестабилни или претоварени, особено във врата - например от плитко дишане с гърдите - и в бедрата и долната част на гърба - както в случай на наклон на таза.

Това напрежение не е недостатък, а по-скоро начин на тялото ви да се предпази от нараняване. Когато не се справите с нестабилността и стягането стане хронично, този защитен механизъм ограничава движението и увеличава усилията, необходими за изпълнение дори на познати упражнения.

Какво да правите: Самото разтягане рядко решава този проблем. Ключът е първо да се подобри опората. Включете упражнения за цялото тяло, които наблягат на бавния контрол, стабилизиращата сила и подравняването, координирани с дълбоко дишане (представете си: кучета птици и мъртви буболечки ). Когато тялото се чувства подкрепено, то освобождава напрежението от защитата.

Дишането ти изчерпва енергията ти

Защитното напрежение често върви ръка за ръка с повишено състояние на нервната система – и дихателните модели отразяват това. Повърхностното дишане с преобладаващо гръдно дишане или честото задържане на дъха увеличава енергийните нужди и ограничава способността на тялото да превключва на по-ниска предавка.

Когато дишането е неефективно, мускулите, предназначени за движение, се ангажират, за да стабилизират торса, увеличавайки компенсациите и неправилното подравняване, както и ограничавайки движението. От своя страна, общият разход на енергия за упражнения се увеличава и прави тренировките да се усещат по-трудни, отколкото би трябвало.

Какво да правите: Фокусирайте се върху равномерно дишане през носа по време на загрявката и контролирани, пълни издишвания по време на усилието. Ако дишането стане забързано, намалете интензивността, докато се стабилизира. Оптималното дишане подпомага както стабилността, така и възстановяването. Включете дълбоки вдишвания с продължителни издишвания по време на разхлаждането, за да понижите регулацията на нервната си система и да ви помогне да преминете в режим на възстановяване.

Недостатъчното възстановяване ви спъва

Когато дишането остава плитко и нервната система е в повишено състояние, възстановяването страда. Без достатъчна понижена регулация, мускулите и съединителните тъкани не се адаптират напълно между сесиите. Мускулният растеж и физическата подготовка зависят от адаптацията, а адаптацията изисква възстановяване.

Признаците, че не се възстановявате достатъчно, включват постоянна скованост, продължителна болка или усещането, че усилието никога не намалява и резултатите никога не се появяват - дори при редовни тренировки. Ако не се обърне внимание, хроничното недовъзстановяване може да прогресира до синдром на претренираност, състояние, характеризиращо се с продължителна умора, спад в производителността и нарушения на нервната система.

Какво да правите: Възстановяването не е пасивно. Леката мобилност, практиките за ум и тяло, сънят, храненето и управлението на стреса допринасят. Дори една нискоинтензивна сесия седмично, фокусирана върху дишането, осъзнатостта и нежните движения – като например нежна йога или тай чи – може да подобри как се чувства тялото по време на по-интензивни тренировки.

Сглобяване на всичко

Факторите, обяснени по-горе, не действат независимо. Ограничението в една област може да предизвика проблеми в друга. Например, ограничената мобилност нарушава подравняването, неправилното подравняване води до защитно напрежение, а повишеното участие на нервната система променя дишането и пречи на възстановяването – всичко това увеличава усилията и забавя напредъка.

Когато тези проблеми се натрупат, тренировките се усещат по-трудни, независимо колко последователно тренирате.

Идентифицирането и справянето с ограниченията, които ви спъват, ще помогне на тренировките най-накрая да се почувстват по-лесни и напредъкът ви да е по-устойчив.

Източник: CNN    
Тренировъчни проблеми Фитнес застой Мобилност Подравняване на тялото Мускулно напрежение Дихателни техники Възстановяване след тренировка Претрениране Оптимизация на движението Устойчив напредък
Последвайте ни

По темата

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
4 породи котки с лоша репутация

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>За седми път: Частично бедствено положение в Ардино заради река Арда</p>

За седми път: Обявиха частично бедствено положение в Ардино заради река Арда

България Преди 53 минути

Прекъсната е единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места

<p>Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт</p>

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

България Преди 2 часа

45 машини са на терен

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Свят Преди 2 часа

На видеозапис се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

Свят Преди 2 часа

При удара за загинали трима души

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

България Преди 3 часа

По случая вече е образувано дело

<p>Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма</p>

Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма

Свят Преди 3 часа

Докато войниците играели игра, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът го улучил в главата

Конната артилерия на Вермахта нахлува в България

21 февруари: Тайният марш, който промени съдбата на България

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Свят Преди 11 часа

Орбан: Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем

Свлачище затвори пътя София – Самоков

Свлачище затвори пътя София – Самоков

България Преди 12 часа

Автобусна линия 3 временно ще се движи по съкратен маршрут

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Свят Преди 12 часа

Синът на покойната кралица Елизабет II в момента е осми в линията

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Свят Преди 13 часа

Той заяви, че е „дълбоко разочарован“ от решението на Върховния съд на САЩ

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

България Преди 14 часа

Във вторник е предвиден ремонт на шахти

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

България Преди 14 часа

За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на президента

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Свят Преди 14 часа

Самолетоносачът премина през Гибралтарския проток

ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

ЕК потвърди - Цицелков е бил отстранен

България Преди 14 часа

Това е станало след мисия за наблюдение на избори през 2020 г.

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

България Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Уикенд без вина: Как да свършиш всичко у дома… и пак да ти остане време за теб 

Edna.bg

Брад Пит кацна в Гърция с любимата си

Edna.bg

Разкриха какво е признал Престиани пред УЕФА по расисткия скандал

Gong.bg

Добри новини за Лионел Меси

Gong.bg

Тежка зимна обстановка в страната: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение (ВИДЕО)

Nova.bg

Зима със сняг и виелици в събота

Nova.bg