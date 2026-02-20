Свят

В Румъния спряха български канал за трафик на мигранти

Автомобилът, използван за извършване на престъплението, е иззет

20 февруари 2026, 18:32
В Румъния спряха български канал за трафик на мигранти
Източник: iStock

Г ранични полицаи в Гюргево разкриха четирима души, замесени в нелегална миграция.

Униформените са спрели за контрол лек автомобил с немска регистрация. Той е бил управляван от български гражданин, а в превозното средство е имало още трима души.

„След извършените проверки е установено, че два паспорта, две лични карти и шофьорска книжка с отличителни знаци на българските власти, принадлежащи на двама от пътниците, не отговарят на специфичните условия за форма и съдържание на автентични документи“, посочва цитирания източник.

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

Разследващите от Бюрото за борба с незаконната миграция и трансграничната престъпност към Териториалната служба на Гранична полиция в Гюргево са установили, че е имало предварителна уговорка между водача и пътниците да бъдат транспортирани до Германия срещу заплащане на определена парична сума.

Автомобилът, използван за извършване на престъплението, е иззет, докато тече разследването.

Въз основа на плана за сътрудничество, сключен между румънската гранична полиция и българските гранични власти, двамата граждани, представили фалшиви документи, са предадени на компетентните органи в съседната държава, в рамките на организирана за целта среща, за по-нататъшно разследване.

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
Румъния трафик мигранти
Последвайте ни
Сандов разказа какво е правил в хижа

Сандов разказа какво е правил в хижа "Петрохан"

Върховният съд на САЩ отхвърли митата на Тръмп

Върховният съд на САЩ отхвърли митата на Тръмп

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Поискаха оставката на кабинета

Поискаха оставката на кабинета "Гюров"

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
Дехидратация при котки

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 23 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 23 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 22 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Намериха издирваното 17-годишно момиче от Бургас

Намериха издирваното 17-годишно момиче от Бургас

България Преди 1 час

Тя ще бъде предадена на майка ѝ

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Любопитно Преди 2 часа

Шакира превърна провокация с маска на Пике в смях по време на концерта си в Ел Салвадор, доказвайки пред феновете си, че чрез турнето „Las Mujeres Ya No Lloran“ окончателно е надраснала миналото и продължава напред по свои собствени правила

Д-р Калоян Персенски

Почина д-р Персенски - хирургът, извършил първата операция по смяна на пола у нас

България Преди 3 часа

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

Свят Преди 3 часа

Огорченото население изнемогва под ударите на санкционираната икономика. Огромните протести през януари бяха смазани с цената на хиляди животи

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Свят Преди 3 часа

В сериала Дейн изпълнява ролята на Кал Джейкъбс – бащата на Нейт Джейкъбс, в чиято роля е Джейкъб Елорди

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

България Преди 3 часа

Той избягал от местопроизшествието

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

България Преди 4 часа

Това стана, след като по-рано днес самият Цицелков подаде оставката си

Призвание, което се учи: новият път към интериорния дизайн в България през 2026 година

Призвание, което се учи: новият път към интериорния дизайн в България през 2026 година

Любопитно Преди 4 часа

Прекратиха предсрочно мандата на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“

Прекратиха предсрочно мандата на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“

България Преди 4 часа

Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г.

„Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA”

„Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Дерматолог: Изгаряне в детството увеличава риска от меланом със 70%

Дерматолог: Изгаряне в детството увеличава риска от меланом със 70%

Любопитно Преди 4 часа

В подкаста "NOVA Lab Грижа" дерматологът д-р Александра Макенджиева споделя опит и съвети за здравето на кожата

<p>Нови разкрития за убийството на&nbsp;най-богатия българин - Илия Павлов</p>

Криминалистът Апостол Славов пред "Телеграфно подкаст" с нови разкрития за убийството на Илия Павлов

България Преди 4 часа

„Първоначално помислих, че е шега“, спомня си Апостол Славов, който пръв пристига на мястото на екзекуцията на най-могъщия бизнесмен у нас

Откраднати или подарени? Задържаха помощник на Боян Радев, имал негови картини

Откраднати или подарени? Задържаха помощник на Боян Радев, имал негови картини

България Преди 4 часа

Тенев 12-години е бил помощник на Радев

Пол Маккартни се пошегува за успеха на „Бийтълс“ пред звездите на червения килим

Пол Маккартни се пошегува за успеха на „Бийтълс“ пред звездите на червения килим

Любопитно Преди 4 часа

Пол Маккартни представи документалния филм „Човек в бягство“ в Лондон, а Пол Мескал го подкрепи на червения килим; актьорът ще играе Маккартни в бъдещия четирифилмов проект за „Бийтълс“

Високо напрежение: Париж и Рим са в конфликт заради убийството на Кантен Дьоранк

Високо напрежение: Париж и Рим са в конфликт заради убийството на Кантен Дьоранк

Свят Преди 4 часа

Смъртта на Дьоранк настъпи в болница в Лион на 14 февруари в резултат на травми, получени при побой

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Любопитно Преди 5 часа

Някои зодиакални знаци сякаш привличат емоционални бури. Те реагират остро на дреболии, лесно се избухват и също толкова бързо повишават температурата до максимум

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Когато приятелите ти кажат „Той е!“: урокът по любов на Дженифър Анистън

Edna.bg

Кожата помни: Меланомът, митовете за солариума и истинската „Грижа“ за здравето

Edna.bg

Арбелоа: Няма титла, която да ме направи толкова горд, колкото се чувствах в Лисабон

Gong.bg

Обвиниха бивш юноша на Юнайтед и Ливърпул в опит убийство

Gong.bg

Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп

Nova.bg

Кодове за интензивни валежи от дъжд и сняг в събота

Nova.bg