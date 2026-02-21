Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.

Е ксперт прогнозира, че роботизирани полицаи ще патрулират по улиците ни само след пет години, пише Daily Mail. Според професор Иван Сун от Университета на Делауеър, истинските „робокопи“ ще могат да откриват, преследват и задържат заподозрени.

Той обясни, че силите по целия свят вече се борят да се справят с нарастващата престъпност, специализираните престъпни мрежи и постоянно изчерпаните полицейски сили.

Хуманоидни роботи вече се използват в Китай - и професор Сун очаква, че няма да мине много време, преди идеята да се наложи.

Той прогнозира, че до 2031 г. роботите-полицаи ще имат способността да използват лицево разпознаване, за да откриват престъпници, да ги преследват и задържат.

Въпреки че вероятно ще се нуждаят от човешки партньор, който да ги придружава, те биха били изключително полезни в опасни ситуации, обясни той. „Небето е границата. Вземете например грабеж – те наистина биха могли да поемат контрол над местопрестъплението“, каза още Сун.

„Могат да ви преследват в продължение на осем километра и няма да се уморят. В същото време, докато преследват заподозрения, те могат да сканират биографията и характеристиките му. Техният изкуствен интелект може да открие от 200 метра дали заподозреният има оръжие или не. Човек-полицай не би могъл да направи това“.

Въпреки че има очевидни правни и морални последици от тяхното внедряване, той смята, че въвеждането на роботизирани полицаи е неизбежно.

„Употребата на сила, участието в преследване с висока скорост – това не е само част от нашето въображение, то предстои. Моите прогнози са, че тези роботи ще се занимават директно с правоприлагане, вероятно до няколко години“, каза той.

Според експерта, наред с „робокопите“, полицаите-човеци вероятно ще бъдат екипирани с каски, задвижвани от изкуствен интелект, за да се подобри тяхната способност.

A robot cop! 🚓



China is testing a crime-fighting robot called Rotunbot, a self-balancing, 125-kg spherical device.



All right, let's see what it can do! 👀



The robot can chase criminals at speeds up to 35 km/h (22 mph) on land or water and is equipped with non-lethal weapons… pic.twitter.com/3xZavUODTd — Lukas Ziegler (@lukas_m_ziegler) December 27, 2025

Например, по време на ситуация с висок риск изкуственият интелект би могъл да анализира „дали да стреля“„или да не стреля“, обясни професор Сун.

Но той предупреди, че има много съображения, които трябва да бъдат обсъдени, особено що се отнася до законодателството и въпросите, свързани с поверителността, преди робокопите да бъдат интегрирани в местните общности.

Професор Сун в момента анкетира полицейски служители по целия свят – включително във Великобритания – за да получи мнението им за задвижваните от изкуствен интелект полицаи.

Като част от изследването, на служителите са показани два клипа – единият показва „сервизен“ робот, който помага в връзките с обществеността и полицейската дейност в общността, а другият показва „борец с престъпността“, който може да преследва и задържа заподозрени.

Професор Сун очаква това в западните страни, включително Обединеното кралство, служителите ще се насочат повече към роботите за борба с престъпността.

„Бойните роботи наистина могат да намалят възможната опасност (от ситуации) и непредсказуемостта, свързана с тях“, каза той. „Вече имате роботи за бомби – изпращате робота за бомби, така че не е нужно да изпращате човек, който да се грижи за бомбите“.

Той добави, че един робот „вероятно би могъл да върши работата на трима служители“ без нужда от почивки или почивка.

Неотдавнашно проучване, проведено от професор Сун и публикувано в Asian Journal of Criminology , включваше запитване към китайски полицейски служители за техните мнения относно използването на роботи, задвижвани от изкуствен интелект, в полицейската дейност.

В него се казва: „На фона на засилващите се изисквания към правоприлагащите органи и нарастващата сложност на престъпността, юрисдикциите по целия свят започнаха да интегрират роботи, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), в полицейските операции.“

Държави като Китай, САЩ, Сингапур и ОАЕ са изпробвали роботизирани системи с различна степен на автономност, често включващи технологии като лицево разпознаване и предсказващи алгоритми.

Тези развития отразяват по-широка тенденция в технологичната трансформация на полицейската дейност, където изкуственият интелект, включително въплътеният изкуствен интелект (например роботи), се използва все повече с надеждата за подобряване на оперативната ефективност, благосъстоянието на служителите и,в крайна сметка, обществената безопасност.“

Документът добавя, че въпреки че настоящата им употреба е „до голяма степен символична“... ситуацията „вероятно ще се промени бързо с развитието на технологиите“.

„Внедряването на полицейски роботи, задвижвани от изкуствен интелект, представлява нова граница в технологичната трансформация на полицейската дейност“, добавя се в него.

Примери за полицейски роботи, които вече се използват, е роботът Xavier в Сингапур, който патрулира обществени пространства, за да открива „нежелано социално поведение“ като пушене, преди да предаде информацията на служителите.

В Китай роботи, задвижвани от изкуствен интелект, като AnBot, са интегрирани в системи за сигурност, за да извършват наблюдение, да проверяват самоличността и да патрулират транспортни центрове.В ОАЕ роботите са използвани в по-обслужващи роли, като например посрещане на туристи или предоставяне на многоезична помощ по време на големи събития.

Проучването заключава: „Нашите открития също така показват по-голяма подкрепа за роботите за борба с престъпността, отколкото за обслужващите роботи. Служителите може да смятат, че роботите за борба с престъпността с технологично подобрени възможности са особено полезни за повишаване на тяхната ефективност при събирането на разузнавателна информация, разкриването на престъпления и задържането на криминални лица“.

„Служителите може също да смятат, че безопасността им би се подобрила значително, ако роботите изпълняват някои рискови задачи (например контрол на заподозрени с оръжия и обезвреждане на взривни устройства.“.

Професор Сун обсъди изследването си в Американската асоциация законференцията за напредък в науката (AAAS) във Финикс, Аризона.