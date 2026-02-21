Любопитно

Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.

Според професор Иван Сун истинските „робокопи“ ще могат да откриват, преследват и задържат заподозрени

21 февруари 2026, 11:24
Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.
Източник: iStock

Е ксперт прогнозира, че роботизирани полицаи ще патрулират по улиците ни само след пет години, пише Daily Mail. Според професор Иван Сун от Университета на Делауеър, истинските „робокопи“ ще могат да откриват, преследват и задържат заподозрени.

Той обясни, че силите по целия свят вече се борят да се справят с нарастващата престъпност, специализираните престъпни мрежи и постоянно изчерпаните полицейски сили. 

Хуманоидни роботи вече се използват в Китай - и професор Сун очаква, че няма да мине много време, преди идеята да се наложи.

Той прогнозира, че до 2031 г. роботите-полицаи ще имат способността да използват лицево разпознаване, за да откриват престъпници, да ги преследват и задържат.

Въпреки че вероятно ще се нуждаят от човешки партньор, който да ги придружава, те биха били изключително полезни в опасни ситуации, обясни той. „Небето е границата. Вземете например грабеж – те наистина биха могли да поемат контрол над местопрестъплението“, каза още Сун. 

„Могат да ви преследват в продължение на осем километра и няма да се уморят. В същото време, докато преследват заподозрения, те могат да сканират биографията и характеристиките му. Техният изкуствен интелект може да открие от 200 метра дали заподозреният има оръжие или не. Човек-полицай не би могъл да направи това“.

Въпреки че има очевидни правни и морални последици от тяхното внедряване, той смята, че въвеждането на роботизирани полицаи е неизбежно.

„Употребата на сила, участието в преследване с висока скорост – това не е само част от нашето въображение, то предстои. Моите прогнози са, че тези роботи ще се занимават директно с правоприлагане, вероятно до няколко години“, каза той.

Според експерта, наред с „робокопите“, полицаите-човеци вероятно ще бъдат екипирани с каски, задвижвани от изкуствен интелект, за да се подобри тяхната способност. 

Например, по време на ситуация с висок риск изкуственият интелект би могъл да анализира „дали да стреля“„или да не стреля“, обясни професор Сун.

Но той предупреди, че има много съображения, които трябва да бъдат обсъдени, особено що се отнася до законодателството и въпросите, свързани с поверителността, преди робокопите да бъдат интегрирани в местните общности.

Професор Сун в момента анкетира полицейски служители по целия свят – включително във Великобритания – за да получи мнението им за задвижваните от изкуствен интелект полицаи.

Като част от изследването, на служителите са показани два клипа – единият показва „сервизен“ робот, който помага в връзките с обществеността и полицейската дейност в общността, а другият показва „борец с престъпността“, който може да преследва и задържа заподозрени.

Професор Сун очаква това в западните страни, включително Обединеното кралство, служителите ще се насочат повече към роботите за борба с престъпността.

„Бойните роботи наистина могат да намалят възможната опасност (от ситуации) и непредсказуемостта, свързана с тях“, каза той. „Вече имате роботи за бомби – изпращате робота за бомби, така че не е нужно да изпращате човек, който да се грижи за бомбите“.

Той добави, че един робот „вероятно би могъл да върши работата на трима служители“ без нужда от почивки или почивка.

Неотдавнашно проучване, проведено от професор Сун и публикувано в Asian Journal of Criminology , включваше запитване към китайски полицейски служители за техните мнения относно използването на роботи, задвижвани от изкуствен интелект, в полицейската дейност.

В него се казва: „На фона на засилващите се изисквания към правоприлагащите органи и нарастващата сложност на престъпността, юрисдикциите по целия свят започнаха да интегрират роботи, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), в полицейските операции.“

Държави като Китай, САЩ, Сингапур и ОАЕ са изпробвали роботизирани системи с различна степен на автономност, често включващи технологии като лицево разпознаване и предсказващи алгоритми.

Тези развития отразяват по-широка тенденция в технологичната трансформация на полицейската дейност, където изкуственият интелект, включително въплътеният изкуствен интелект (например роботи), се използва все повече с надеждата за подобряване на оперативната ефективност, благосъстоянието на служителите и,в крайна сметка, обществената безопасност.“

Документът добавя, че въпреки че настоящата им употреба е „до голяма степен символична“... ситуацията „вероятно ще се промени бързо с развитието на технологиите“.

„Внедряването на полицейски роботи, задвижвани от изкуствен интелект, представлява нова граница в технологичната трансформация на полицейската дейност“, добавя се в него.

Примери за полицейски роботи, които вече се използват, е роботът Xavier в Сингапур, който патрулира обществени пространства, за да открива „нежелано социално поведение“ като пушене, преди да предаде информацията на служителите.

В Китай роботи, задвижвани от изкуствен интелект, като AnBot, са интегрирани в системи за сигурност, за да извършват наблюдение, да проверяват самоличността и да патрулират транспортни центрове.В ОАЕ роботите са използвани в по-обслужващи роли, като например посрещане на туристи или предоставяне на многоезична помощ по време на големи събития.

Проучването заключава: „Нашите открития също така показват по-голяма подкрепа за роботите за борба с престъпността, отколкото за обслужващите роботи. Служителите може да смятат, че роботите за борба с престъпността с технологично подобрени възможности са особено полезни за повишаване на тяхната ефективност при събирането на разузнавателна информация, разкриването на престъпления и задържането на криминални лица“.

„Служителите може също да смятат, че безопасността им би се подобрила значително, ако роботите изпълняват някои рискови задачи (например контрол на заподозрени с оръжия и обезвреждане на взривни устройства.“.

Професор Сун обсъди изследването си в Американската асоциация законференцията за напредък в науката (AAAS) във Финикс, Аризона.

Източник: Daily Mail    
Роботи полицаи Изкуствен интелект Борба с престъпността Правоприлагане Лицево разпознаване Задържане на заподозрени Безопасност на служителите Полицейски технологии Бъдещи прогнози Етични въпроси
Последвайте ни

По темата

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Подновяват издирването на тримата рибари край Созопол

Подновяват издирването на тримата рибари край Созопол

България Преди 1 час

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Любопитно Преди 2 часа

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс

<p>Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт</p>

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

България Преди 3 часа

45 машини са на терен

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Свят Преди 3 часа

БСП избира ново ръководство

БСП избира ново ръководство

България Преди 4 часа

Преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Свят Преди 4 часа

На видеозапис се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

Свят Преди 4 часа

При удара за загинали трима души

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

България Преди 4 часа

По случая вече е образувано дело

<p>Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма</p>

Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма

Свят Преди 4 часа

Докато войниците играели игра, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът го улучил в главата

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Свят Преди 13 часа

Орбан: Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем

Свлачище затвори пътя София – Самоков

Свлачище затвори пътя София – Самоков

България Преди 13 часа

Автобусна линия 3 временно ще се движи по съкратен маршрут

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Свят Преди 13 часа

Синът на покойната кралица Елизабет II в момента е осми в линията

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Свят Преди 14 часа

Той заяви, че е „дълбоко разочарован“ от решението на Върховния съд на САЩ

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

България Преди 15 часа

Във вторник е предвиден ремонт на шахти

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

България Преди 15 часа

За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на президента

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Любов отвъд времето: Думите на Ерик Дейн към дъщерите му, които разтърсиха света

Edna.bg

“The Floor”: 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

Edna.bg

Алиса Лю и нейната златна прическа: Приличам на Тутанкамон!

Gong.bg

НА ЖИВО: Добруджа - Монтана, съставите

Gong.bg

Тежка зимна обстановка в страната: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение (ВИДЕО)

Nova.bg

Пътници бутат закъсал в снега автобус на ул. "Черковна" в София (ВИДЕО)

Nova.bg