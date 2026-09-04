Фицо даде зелена светлина на България за ОИСР - София получи пълната подкрепа на Словакия

България и Словакия обсъдиха разширяване на сътрудничеството в енергетиката, транспорта, иновациите и новите технологии, включително чрез конкретни партньорства и инвестиции.

Двете страни подчертаха значението на кохезионната политика и Общата селскостопанска политика при подготовката на бюджета на ЕС за 2028–2034 г., както и нуждата от по-силен европейски конкурентоспособност и сигурност.

Словакия даде пълната си подкрепа за членството на България в ОИСР, което Роберт Фицо потвърди на съвместния си брифинг с премиера Румен Радев.

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Възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката, транспортната свързаност, иновациите и новите технологии обсъдиха на среща министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на външните работи и европейските въпроси на Словакия Юрай Бланар. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Срещата се проведе в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Словашката република Роберт Фицо в България. Министър Петрова беше част от официалната българска делегация и участва в пленарните разговори между делегациите на България и Словакия, водени от министър-председателите Румен Радев и Роберт Фицо. Във фокуса на срещата беше развитието на отношенията между България и Словакия и възможностите за по-тясно взаимодействие по въпроси от общ европейски интерес.

Външните министри поставиха акцент върху възможностите политическият диалог между България и Словакия да бъде надграден с конкретни инициативи и партньорства. Сред очертаните приоритети бяха обменът на добри практики за развитие на публично-частни партньорства, инвестициите в нови технологии и разширяването на сътрудничеството в енергийния сектор, допълниха от МВнР.

В рамките на срещата министър Петрова подчерта значението на единството на Европейския съюз, както и необходимостта Европа да укрепва своята конкурентоспособност и сигурност. Обсъдена беше и подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г., като министрите подчертаха важната роля на политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика.

Словашкият премиер Роберт Фицо беше посрещнат по-рано днес от премиера Румен Радев с церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София. На съвместен брифинг с Радев в сградата на Министерския съвет Фицо заяви, че България има пълната подкрепа на Словакия за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).