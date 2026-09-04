Свят

Руски дрон изплува край Хелзинки

Финландия разследва мистериозната находка

4 септември 2026, 19:19
Руски дрон изплува край Хелзинки
Дрон, който се e приземил в морето, е изтеглен обратно на брега по време на медийно събитие, организирано от финландския военноморски флот в крайбрежната бригада в Упиниеми, Кирконюми, Финландия   
Източник: БТА
  • Финландските власти разследват откриването на руски дрон „Геоскан 701“ на брега на архипелага Пелинге край Хелзинки.
  • Граничната служба засега не може да установи предназначението на дрона или кой го е управлявал, тъй като моделът се използва както от държавни, така и от цивилни оператори.
  • Дронът е открит от рибар в открито море и вероятно е доплавал до брега; производителят посочва, че „Геоскан 701“ е предназначен основно за мащабно въздушно заснемане.

Финландските власти съобщиха, че разследват как руски дрон се е озовал на скалистия бряг на архипелага Пелинге, източно от финландската столица Хелзинки, предаде Асошиейтед прес.

Финландската гранична служба посочи, че на брега е бил открит дрон, който изглежда е модел „Геоскан 701“, произведен от руска компания.

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„Моделът на устройството се използва, както от държавни, така и от цивилни оператори и на този етап не е възможно да се установи за какво е бил предназначен, нито коя държава или организация го е управлявала“, се казва в изявлението.

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Финландската обществена телевизия Yle съобщи, че дронът е бил открит във вторник от рибаря Петер Келгрен. По думите му той „е бил в открито море“ и изглеждало, че е бил изхвърлен на брега, след като е доплавал от друго място.

„Геоскан“ се определя като един от водещите производители на дронове в Русия и посочва, че моделът 701 е предназначен за мащабно въздушно заснемане.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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