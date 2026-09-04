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Германия издирва в цяла Европа 48-годишен мъж за серия саботажи по електроподстанции

Мъжът от Гевелсберг е поел отговорност за инцидентите в две писма, но полицията все още проверява дали действително е извършителят

4 септември 2026, 18:20
Германия издирва в цяла Европа 48-годишен мъж за серия саботажи по електроподстанции
Полицейски хеликоптер кръжи над подстанцията „Амприон“ в Бергхайм, Германия. 2 септември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Германската полиция издирва в цяла Европа 48-годишен мъж от Гевелсберг, който твърди, че стои зад серията саботажи на електрически подстанции и обяснява действията си с протест срещу производството на ток от изкопаеми горива.
  • В писмата му е имало непублични данни за бъдещи атаки, които впоследствие са се оказали точни; властите вече смятат за по-малко вероятно да стои чужда държава зад саботажите, но не изключват участие на група.
  • След нови подозрителни устройства в Дормаген и проверки на подстанции в няколко региона германската полиция е в повишена готовност, като засега най-сериозни щети са установени при саботажа край Бергхайм.

Германската полиция обяви за издирване в цяла Европа мъж, заподозрян за поредицата от саботажи срещу електрически подстанции в Германия през последните дни, предаде ДПА.

Четиресет и осемгодишен мъж от Гевелсберг, близо до Дортмунд, е поел отговорност за инцидентите в две писма, с които разполага ДПА. Според съобщенията мотивът му е да привлече внимание към производството на електроенергия от изкопаеми горива, което той определя като „престъпление“.

„Първо трябва да установим дали той действително е заподозреният, или просто имитира извършителя“, заяви говорител на полицията.

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По информация на ДПА обаче в писмата е имало данни за инциденти, които все още не са били публично оповестени към момента на изпращането им.

В тях се споменава предстоящо нападение срещу критична инфраструктура в електроцентрала край Аахен. Впоследствие полицията е извършила щателно претърсване на района около електроцентралата „Вайсвайлер“. Репортер на ДПА, който е бил на място, е видял криминалисти със защитни костюми и дихателни апарати да изземват множество тънки проводници. Полицията все още не е потвърдила подробности за операцията.

Полицията издирва 48-годишния мъж и е извършила обиск на имот в родния му град Гевелсберг.

Министърът на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл заяви: „Има сериозни доказателства, че зад това стои човек, чието име знаем.“

„Снощи отново проверихме местата, които той е посочил“, добави той. „И наистина, това не беше измама. Поне информацията се оказа вярна. На този етап има по-малко основания да смятаме, че е замесена чужда държава. Има сериозни доказателства, че става дума за един извършител. Възможно е обаче да е замесена и група. Затова изчакваме да видим как ще се развият нещата“, допълни той.

Междувременно по-рано днес в електрическа подстанция в западния град Дормаген, между Кьолн и Дюселдорф, беше открит подозрителен предмет. Проверката на предмета все още не е приключила. Според германския вестник „Билд“ са били открити устройства за изстрелване на самоделни ракети. Изданието съобщава, че към тях са били прикрепени таймери и медни проводници.

Инцидентите бяха последвани и след други предполагаеми саботажи по-рано тази седмица в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия и в Бранденбург край Берлин.

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Досега не са установени други щети, освен в подстанция в Бергхайм, западно от Кьолн, където във вторник неизвестни извършители поставиха кабели върху надземни електропроводи, за да предизвикат късо съединение. По-късно там бяха открити няколко устройства за изстрелване.

След серията саботажи полицията в цялата страна е поставена в състояние на повишена готовност.

В Гандеркезее, западно от Бремен, тази сутрин беше предприета мащабна полицейска операция на територията на подстанция, след като полицията забелязала отворена вратата на контролното помещение. Полицаите претърсиха района, но не откриха извършители или нанесени щети.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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