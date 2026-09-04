България

Илияна Йотова пред Роберт Фицо: Войната в Украйна няма военно решение

Българският президент и словашкият премиер призоваха за дипломатическо решение на конфликта

4 септември 2026, 18:38
Илияна Йотова пред Роберт Фицо: Войната в Украйна няма военно решение
Илияна Йотова и Роберт Фицо   
Източник: БТА
  • Илияна Йотова и Роберт Фицо заявиха, че войната в Украйна няма военно решение и трябва да приключи чрез дипломация и преговори възможно най-скоро.
  • Двамата обсъдиха бюджета на ЕС, като България и Словакия защитават общи позиции за кохезионната и селскостопанската политика и настояват за по-активно сътрудничество.
  • Йотова поиска подкрепата на Фицо за позицията на България към Северна Македония, подчертавайки липсата на напредък по поетите от Скопие ангажименти от 2022 г.

Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори, каза президентът Илияна Йотова на среща „на четири очи" с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на посещение у нас, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. След срещата се състояха разговорите между българската и словашката делегации.  

„В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер“, заяви от своя страна Фицо.

Радев и Новак обсъдиха войната в Украйна

Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз. 

Българският държавен глава и словашкият премиер обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия споделят общи позиции по отношение на кохезионната и Общата селскостопанска политика, беше подчертано по време на разговора. По думите на президента Йотова в хода на преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС е необходимо да се активизира сътрудничеството в рамките на групата „Приятели на кохезията“. „Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите“, допълни тя.  

Илияна Йотова и Роберт Фицо обсъдиха и разширяването на Европейския съюз. Двамата бяха категорични, че процесът на присъединяване трябва да бъде според правилата и на база постигнатите заслуги на страните кандидати за членство. „Знаете, че имаме известни проблеми с Република Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване. От четири години не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.“, подчерта президентът.  

Украинка за думите на Радев: За мен това е покъртително

Йотова изтъкна грижата на словашката страна за българската общност, културните и образователните ѝ институции. Това е изключително важно за нас, посочи тя и допълни, че скоро предстои отбелязването на 80 години от основаването на Българското средно училище „Христо Ботев” в Братислава. Във връзка със сътрудничеството в областта на образованието тя открои и лекторатите по български език във водещи университети в Словакия.

На брифинг след срещата си с премиера Румен Радев Фицо каза относно войната в Украйна, че словашкото правителство не участва в никакви финансови механизми, които да подпомагат войната. Тази война няма военно решение, заяви още той. 

Източник: БТА, Йоана Христова    
Илияна Йотова Роберт Фицо Война в Украйна България-Словакия Европейски съюз Северна Македония Дипломация Разширяване на ЕС Кохезионна политика Селскостопанска политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Тройно убийство в Исперих: Откриха телата на мъж и две момичета

Тройно убийство в Исперих: Откриха телата на мъж и две момичета

Володимир Зеленски: При руска атака с дронове е поразена централата на Службата за сигурност на Украйна

Володимир Зеленски: При руска атака с дронове е поразена централата на Службата за сигурност на Украйна

Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас

Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас

Д-р Десислава Панайотова пред Телеграфно подкастът: Калушев управляваше сектата си тоталитарно, но с кадифени ръкавици

Д-р Десислава Панайотова пред Телеграфно подкастът: Калушев управляваше сектата си тоталитарно, но с кадифени ръкавици

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 2 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 2 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 2 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар гори в района на защитената местност „Пода“ край Бургас

Пожар гори в района на защитената местност „Пода“ край Бургас

Свят Преди 46 минути

Четири екипа на пожарната се борят с низов пожар в горска територия между „Пода“ и Крайморие

Дрон, който се e приземил в морето, е изтеглен обратно на брега по време на медийно събитие, организирано от финландския военноморски флот в крайбрежната бригада в Упиниеми, Кирконюми, Финландия

Руски дрон изплува край Хелзинки

Свят Преди 1 час

Финландия разследва мистериозната находка

Отвъд белите къщи и сините куполи: Тъмната тайна, която се крие на дъното край Санторини

Отвъд белите къщи и сините куполи: Тъмната тайна, която се крие на дъното край Санторини

Любопитно Преди 3 часа

Сидни Суини и Скутър Браун

Романтика във Венеция: Сидни Суини и Скутър Браун с пламенна целувка на гондола

Любопитно Преди 3 часа

Звездата от „Еуфория“ Сидни Суини и музикалният продуцент Скутър Браун демонстрираха близост по време на романтична разходка с гондола във Венеция. Двойката се завърна в града, където пламна любовта им, след като направи важна крачка в отношенията си

Снимка на територията на подстанция, експлоатирана от оператора на електропреносната мрежа „Амприон“ в Бергхайм, Германия

Нов предполагаем саботаж на електромрежата в Германия преди изборите

Свят Преди 4 часа

Случаят край Дюселдорф е поредният инцидент с критичната инфраструктура тази седмица

Русия обяви нов пробив в Донецк: Още две села паднаха край Покровск

Русия обяви нов пробив в Донецк: Още две села паднаха край Покровск

Свят Преди 4 часа

Твърдението на руското министерство на отбраната не е потвърдено независимо, а Украйна засега не е коментирала

Володимир Зеленски

Престрелка между ГУР и ССУ в Киев разкри напрежението между двете служби

Свят Преди 4 часа

Агент на Службата за сигурност на Украйна и агент на военното разузнаване са официално заподозрени

<p>Остра атака от ДСБ: Програмата на Радев &bdquo;не смее&ldquo; да пипне службите</p>

ДСБ: Липсва ангажимент за реформа на службите за сигурност

България Преди 4 часа

Партията критикува централизацията, липсата на финансова конкретика и отсъствието на реформа на службите

„Часът на Arena Select“ през септември: комедия, впечатляващи гледки и неочаквани таланти

„Часът на Arena Select“ през септември: комедия, впечатляващи гледки и неочаквани таланти

Любопитно Преди 4 часа

Държавата предлага инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде прехвърлена на община Несебър и ВиК-Бургас

Държавата предлага инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде прехвърлена на община Несебър и ВиК-Бургас

България Преди 4 часа

Министърът отхвърли възможността общината да плати около 75 млн. лева за активите

Viber и ChatGPT с нова крачка напред: Изкуственият интелект вече обобщава новините и пропуснатите чатове

Viber и ChatGPT с нова крачка напред: Изкуственият интелект вече обобщава новините и пропуснатите чатове

Любопитно Преди 4 часа

Rakuten Viber надгражда партньорството си с OpenAI, като прави ежедневната комуникация в България още по-бърза, безопасна и удобна

Трима от Обречените излизат в битка за блага на Арената на “Игри на волята”

Трима от Обречените излизат в битка за блага на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Един от номинираните ще бъде спасен на крачка от елиминациите

Александър Вучич

Вучич защити погребението на Ратко Младич и отговори остро на Пленкович

Свят Преди 5 часа

Вучич реагира на изявлението на хърватския премиер Пленкович по повод Ратко Младич

<p>Пожар избухна във фотоволтаичен парк край ТЕЦ &bdquo;Бобов дол&ldquo;</p>

Ограничен е пожарът във фотоволтаичния парк край ТЕЦ „Бобов дол", но не е локализиран

България Преди 5 часа

Шест екипа на пожарната гасят пламъците, които са засегнали и фотоволтаични панели

Детска свада прерасна в жесток побой: 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Детска свада прерасна в жесток побой: 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

България Преди 5 часа

Мъжът бил нападнат, след като отишъл в парк да изясни конфликт между сина си и друго дете

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил, Стара Загора и София, пет заплахи и в Ловешко

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил, Стара Загора и София, пет заплахи и в Ловешко

България Преди 5 часа

Проверките в детските заведения в Кюстендил не са установили опасни предмети или взривни устройства

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Трима от Обречените излизат в битка за блага на Арената на “Игри на волята”

Edna.bg

Един ден без социални мрежи: какво би се случило, ако Instagram, TikTok и Facebook изчезнат?

Edna.bg

Официално: Бивш играч на Левски има нов отбор, стана "тракторист"

Gong.bg

Шок за Септември! Ботев Враца с феноменален обрат (видео)

Gong.bg

Двойно убийство и последвало самоубийство в Разградско

Nova.bg

Спецакция на Ченгене скеле: Заловиха стотици килограми наркотици

Nova.bg