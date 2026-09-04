Илияна Йотова пред Роберт Фицо: Войната в Украйна няма военно решение

Илияна Йотова и Роберт Фицо заявиха, че войната в Украйна няма военно решение и трябва да приключи чрез дипломация и преговори възможно най-скоро.

Двамата обсъдиха бюджета на ЕС, като България и Словакия защитават общи позиции за кохезионната и селскостопанската политика и настояват за по-активно сътрудничество.

Йотова поиска подкрепата на Фицо за позицията на България към Северна Македония, подчертавайки липсата на напредък по поетите от Скопие ангажименти от 2022 г.

Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори, каза президентът Илияна Йотова на среща „на четири очи" с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на посещение у нас, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. След срещата се състояха разговорите между българската и словашката делегации.

„В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер“, заяви от своя страна Фицо.

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Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз.

Българският държавен глава и словашкият премиер обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия споделят общи позиции по отношение на кохезионната и Общата селскостопанска политика, беше подчертано по време на разговора. По думите на президента Йотова в хода на преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС е необходимо да се активизира сътрудничеството в рамките на групата „Приятели на кохезията“. „Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите“, допълни тя.

Илияна Йотова и Роберт Фицо обсъдиха и разширяването на Европейския съюз. Двамата бяха категорични, че процесът на присъединяване трябва да бъде според правилата и на база постигнатите заслуги на страните кандидати за членство. „Знаете, че имаме известни проблеми с Република Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване. От четири години не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.“, подчерта президентът.

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Йотова изтъкна грижата на словашката страна за българската общност, културните и образователните ѝ институции. Това е изключително важно за нас, посочи тя и допълни, че скоро предстои отбелязването на 80 години от основаването на Българското средно училище „Христо Ботев” в Братислава. Във връзка със сътрудничеството в областта на образованието тя открои и лекторатите по български език във водещи университети в Словакия.

На брифинг след срещата си с премиера Румен Радев Фицо каза относно войната в Украйна, че словашкото правителство не участва в никакви финансови механизми, които да подпомагат войната. Тази война няма военно решение, заяви още той.