Чешкият външен министър се изложи - заблудиха го с мним журналист и бутафорни бомби

Чешкият външен министър Петър Мацинка беше заблуден в инсценирано интервю, докато в стаята били скрити бутафорни оръжия и имитации на взривни устройства.

Активистите твърдят, че са тествали бдителността на охраната и когнитивните способности на министъра; според тях той е заобиколил част от мерките за сигурност, като е оставил телохранителя си извън стаята.

Мацинка отрича да е бил заблуден и твърди, че е разпознал интервюиращия, но публикуваните записи поставят това под съмнение; полицията разследва случая, а опозицията поиска оставката му.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères piégé par un faux journalistehttps://t.co/IjRWdlqTm9 — Noovo Info (@NoovoInfo) September 4, 2026

Чешкият външен министър Петър Мацинка стана обект на остри критики, след като беше заблуден от мним журналист, взел от него фалшиво интервю в стая, в която активисти бяха скрили бутафорни оръжия и бомба, предаде Франс прес.

Интервюто, проведено на 21 август на тайно място, беше организирано от "Детективска група" - група активисти, която се представя за екип от журналисти, разследващи дезинформацията. Групата публикува кадри, на които се вижда Мацинка да стои срещу мъж с качулка, слънчеви очила и маска, седнал зад маса, на която са поставени микрофони.

Министърът заяви, че не се е оставил да го заблудят и твърди, че веднага е разпознал интервюиращия – активистът Войтех Псенак, който се е представял за журналист.

Руски комици погодиха номер на британския външен министър Дейвид Камерън

"Трябва да си глух и сляп", за да не го разпознаеш, написа Мацинка във Фейсбук.

Откъсите от интервюто, публикувани от групата, обаче изглежда показват обратното. В един от тях Петър Мацинка признава, че това е първият път, в който го интервюира човек, чието лице той не може да види.

В откъсите министърът споменава членове на партията си, както и министър-председателя, милиардера Андрей Бабиш.

Не е ясно колко време е продължило интервюто и за какво се е отнасяла частта, която не е публикувана.

Освен това групата твърди, че е скрила в стаята няколко фалшиви оръжия и имитации на взривни вещества, докато няколко души се криели зад завеса. Според нея министърът е заобиколил протоколите за сигурност, като е поискал от единствения си телохранител да напусне стаята, без първо да провери мястото.

В Сърбия разследват защо журналистка е без гащи

Целта е била да се проверят бдителността на охраната на министъра и когнитивните способности на топ дипломата на Чехия, заяви групата, която смята, че той не е издържал теста.

Чешката полиция, отговаряща за охраната на висши държавни служители, разследва инцидента, съобщиха местните медии. Лидерът на дясната опозиционна Гражданска демократическа партия Мартин Купка призова Петър Мацинка да подаде оставка.

Самият министър от своя страна посочва, че е постъпил както при "хиляди" други интервюта и твърди, че до него винаги е имало служител на полицията.