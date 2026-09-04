България излиза от „сивия списък“ на FATF: Решението се очаква през октомври

Румен Радев обсъди с представители на FATF и MONEYVAL напредъка на България в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

България е изпълнила в значителна степен плана за излизане от „сивия списък“ на FATF, в който беше включена през октомври 2023 г.

Окончателното решение за изваждането на страната се очаква през октомври в Париж след последната проверка на място, която трябва да потвърди устойчивостта на реформите.

България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с представители на Съвместната група на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL), съобщиха от правителствената информационна служба.

По време на срещата бяха обсъдени предприетите от България действия и постигнатият напредък за излизането на страната ни от списъка на държавите със стратегически слабости в системите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, посочиха оттам и допълниха, че се очаква финалното решение да бъде взето през октомври в Париж.

Изваждат България от "сивия списък" за пране на пари

През октомври 2023 г. България бе включена в „сивия списък" на страните, поставени „под засилено наблюдение" от Работната група за финансови действия срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF).

През юни тази година FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък", съобщиха тогава от Министерството на правосъдието на страницата си във Фейсбук. В решение на Групата се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими, пишеше тогава в публикацията в социалната мрежа.