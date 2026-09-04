Свят

Александър Вучич няма да присъства на погребението на Ратко Младич

Синът му Дарко Младич съобщи, че поменът ще бъде утре, а погребението ще се състои в понеделник

4 септември 2026, 20:47
Александър Вучич няма да присъства на погребението на Ратко Младич
Ратко Младич   
Източник: БГНЕС
  • Александър Вучич заяви, че няма да присъства на погребението на Ратко Младич на 7 септември заради предварително планирано официално посещение в Узбекистан.
  • Семейството на Младич потвърди, че погребението ще бъде в Топчидерското гробище в Белград и призова за липса на провокации; еврокомисарят Марта Кос отмени посещението си в Сърбия заради съобщенията за почести към Младич.
  • Младич почина на 84 години, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, включително за убийството на около 8000 бошняци в Сребреница.

Тялото на покойния Ратко Младич беше докарано в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич съобщи днес, че няма да присъства на погребението на бившия командир на босненската сръбска армия Ратко Младич в Белград заради служебни задължения, предаде сръбската обществена телевизия РТС.

"Имам официално посещение при президента на Узбекистан (Шавкат Мирзийоев) в понеделник и вторник, което е уговорено преди четири месеца", посочи Вучич пред местни медии. "Дали съм направил всичко необходимо и всичко възможно, за да протече (погребението на Младич) по достоен начин, по сериозен и отговорен начин? Точно това направих".

Той допълни, че семейството на Младич решава как да организира погребението, а не държавата.

Бившият босненски сръбски военен лидер почина на 27 август на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Схевенинген. Според публикации в сръбската преса и изявления на семейството му той би искал да бъде погребан в Топчидерското гробище в Белград, където почива дъщеря му, която загина при неизяснени обстоятелства на 24-годишна възраст, след като се простреля с личното му оръжие. 

Ратко Младич
Ратко Младич Източник: GettyImages

Първоначалната информация беше, че Младич ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести, но впоследствие сръбският президент Вучич заяви, че само семейството на Младич може да вземе решение как и къде ще бъде погребан бившият командир на босненските сръбски сили.

Днес еврокомисарят по разширяването Марта Кос съобщи, че отменя планирано посещение в Белград заради съобщенията за почести към Младич.

Синът на Младич - Дарко - съобщи днес, че утре ще се състои помен, а погребението ще бъде в понеделник, на 7 септември. Той призова на пресконференция към въздържане от провокации и опити да се попречи на погребението.

Дарко Младич отбеляза още, че е бил проявен голям интерес към погребението на баща му както от Сърбия и босненската Република Сръбска, така и от други държави, като България, Гърция, Русия, Чехия, Полша, Австралия и САЩ.

Ратко Младич
Ратко Младич Източник: БТА / AP / Jerry Lampen

"Подчертавам, че това е едно народно погребение. Както знаете, аз не се занимавам с политика и не бих се месил в нея. (...) Публично благодаря на президента (Александър Вучич) за подкрепата, която помогна много в защитата на генерал Младич и означаваше много за нас", посочи той.

Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. След войната той се укрива от съдебните власти в продължение на години, преди да бъде арестуван в Сърбия през 2011 г. Делото срещу него започна на 16 май 2012 г., а първоинстанционната присъда беше произнесена на 22 ноември 2017 г. През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му.

Съдът го призна за виновен за геноцид заради избиването на около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.

До смъртта си Младич бе поставен под стража под надзора на Международния наказателен трибунал в Хага.

Източник: БТА, Симона - Алекс Михалева    
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