България

Eнергиен експерт: АЕЦ „Белене“ може да бъде построена преди новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Според него изграждането на централата зависи изцяло от политическо решение

4 юли 2026, 16:35
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П роектът за АЕЦ „Белене“ остава напълно реалистичен и дори има шанс да бъде реализиран преди изграждането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това заяви енергийният експерт Явор Куюмджиев, съобщава NOVA.

По думите му АЕЦ „Белене“ е най-напредналият проект за нова атомна централа в Европейския съюз по отношение на готовността за строителство. „Още през 2006 г., когато Унгария едва започваше да обсъжда изграждането на два нови ядрени блока, България вече беше достигнала етап, в който можеше да започне строителството. Двадесет години по-късно унгарците вече строят, а ние продължаваме да се бавим“, коментира Куюмджиев.

Според него изграждането на централата зависи изцяло от политическо решение. „В момента виждам само заявени намерения, но не и конкретни действия“, посочи експертът.

По негови изчисления, след вземането на окончателно решение ще са необходими около седем-осем години, за да бъде АЕЦ „Белене“ завършена. Куюмджиев смята, че България не разполага с достатъчно подготвени специалисти за едновременното изграждане на нова ядрена централа. Според него именно това може да обяснява думите на премиера Румен Радев, че украински специалисти биха могли да се включат в проекта.

Енергийният експерт подчерта, че страната има нужда от две нови атомни електроцентрали, за да гарантира бъдещата си енергийна сигурност.

По отношение на възможните пречки пред проекта той отбеляза, че ако Русия не даде съгласие за използването на вече произведеното оборудване, ситуацията ще бъде по-сложна, но не и непреодолима. „Теоретично ще бъде по-трудно, но строежът е възможен. Има две западноевропейски компании, които са готови веднага да се включат в изграждането на ядрената част. Останалото е строителство“, каза още Куюмджиев.

Той коментира и случая с компанията „Литаско“. По думите му дружеството е завело иск в швейцарски съд с твърдението, че неговото българско дъщерно дружество не е погасило част от задълженията си.

Според Куюмджиев това е довело до налагане на обезпечителни мерки, които ограничават възможността българската компания да търгува с швейцарски фирми, занимаващи се с петрол. „Очевидно сега „Литаско“ ще трябва да поиска от съда вдигане на запора, за да може търговската дейност да продължи“, допълни енергийният експерт.

 

Източник: NOVA    
АЕЦ Белене Ядрена енергия Енергийна сигурност България Изграждане на централи Явор Куюмджиев Политическо решение АЕЦ Козлодуй Ядрени блокове Оборудване за АЕЦ
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