България

Уикендът носи дъжд и гръмотевици, жълт код за седем области у нас

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°

Стела Христова Стела Христова

4 юли 2026, 06:56
Уикендът носи дъжд и гръмотевици, жълт код за седем области у нас
Източник: iStock/Getty Images

В събота ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици; има и условия за градушки.

Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°.

Обявен е жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в седем области - Плевен, Габрово, В.Търново, Русе, Разград, Търговище и Ловеч.

  • Планините

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°.

  • Черноморието

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозапад вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • Неделя и понеделник

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Редактор: Стела Христова
прогноза за времето събота валежи и гръмотевици жълт код температури вятър планините
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Уикендът носи дъжд и гръмотевици, жълт код за седем области у нас

Уикендът носи дъжд и гръмотевици, жълт код за седем области у нас

В навечерието на Деня на независимостта – празненства на фона на политическа криза

В навечерието на Деня на независимостта – празненства на фона на политическа криза

Откриха тялото на момиче в Струма, търсят другото дете

Откриха тялото на момиче в Струма, търсят другото дете

4 юли: Кървавата баня, която отвори вратите на Йерусалим за полумесеца

4 юли: Кървавата баня, която отвори вратите на Йерусалим за полумесеца

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 1 ден
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 1 ден
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 1 ден
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5-те медицински чудеса на Америка, които промениха човечеството

5-те медицински чудеса на Америка, които промениха човечеството

Любопитно Преди 39 минути

По случай 250-годишнината от основаването на САЩ, водещи световни експерти разкриват петте най-велики медицински иновации в американската история. От роботизирана сърдечна хирургия до имунотерапия – откритията, които удвоиха живота на човечеството

Русия обяви, че е превзела град Константиновка

Русия обяви, че е превзела град Константиновка

Свят Преди 8 часа

Битката за града, който преди войната е имал около 78 000 жители, продължава от края на 2025 г.

Полицай беше ударен от кола на АМ "Тракия"

Полицай беше ударен от кола на АМ "Тракия"

България Преди 9 часа

Полицаят има повърхностни рани

За първи път Украйна атакува Москва с балистична ракета

За първи път Украйна атакува Москва с балистична ракета

Свят Преди 10 часа

Въпросната ракета вероятно е новата FP-9

Спасителят Веселин Георгиев, има нужда от помощ за лечение

Спасителят Веселин Георгиев, има нужда от помощ за лечение

България Преди 10 часа

Вижте как можете да помогнете на младия мъж

Протест срещу кабинета "Радев" в центъра на София

Протест срещу кабинета "Радев" в центъра на София

България Преди 11 часа

Протестиращите скандираха "Оставка" и издигаха български и украински знамена

Автомобил помете пешеходец край Самоводене

Автомобил помете пешеходец край Самоводене

България Преди 11 часа

В резултат на инцидента, движението по пътя в съответния участък е временно преустановено

ЕС наложи санкции на руски учени за отравянето на Алексей Навални

ЕС наложи санкции на руски учени за отравянето на Алексей Навални

Свят Преди 12 часа

Много вероятната причина за смъртта на Навални е отравяне с епибатидин

Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

България Преди 12 часа

На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение

Трагедия край Лозен, човек загина след пропадане на багер в огромен изкоп

Трагедия край Лозен, човек загина след пропадане на багер в огромен изкоп

България Преди 13 часа

За случая е уведомена прокуратурата

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

България Преди 13 часа

Конкурсът преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите

ГДБОП разби канал за антики с ценности за над 120 000 евро

ГДБОП разби канал за антики с ценности за над 120 000 евро

България Преди 14 часа

Двамата заподозрени са били арестувани при опит за осъществяване на сделка

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

Свят Преди 14 часа

Украинските удари принудиха Русия да внася бензин от страни като Индия

Как да проверите новия размер на пенсията си

Как да проверите новия размер на пенсията си

Парите ни Преди 14 часа

Видео обяснява стъпките в електронния портал след осъвременяването от 1 юли

Снимката е илюстративна

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

Свят Преди 14 часа

Дълга колкото самолет и тежка колкото кола, праисторическата чудовищна змия е поглъщала цели крокодили

Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

България Преди 14 часа

По време на съдебното заседание стана известно, че на надуваемия атракцион първоначално са се качили петима израелски туристи

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 4 юли, събота

Edna.bg

Владимир Кличко към младите шампиони в България: „Мечтите се сбъдват с труд, дисциплина и постоянство“

Edna.bg

Колумбия сломи Гана и е осминафиналист на Мондиал 2026

Gong.bg

Неузнаваема Аржентина едва оцеля след драма с продължения срещу магически Кабо Верде

Gong.bg

250 години от раждането на Америка: Разделена в миналото, обединена от Декларацията

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в 7 области, температурите достигат 33 градуса

Nova.bg