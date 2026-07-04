Уикендът носи дъжд и гръмотевици, жълт код за седем области у нас

В събота ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици; има и условия за градушки.

Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°.

Обявен е жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в седем области - Плевен, Габрово, В.Търново, Русе, Разград, Търговище и Ловеч.

Планините

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°.

Черноморието

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозапад вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Неделя и понеделник

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.