Сватбата на века: Тейлър Суифт и Травис Келси превзеха Ню Йорк

П опзвездата Тейлър Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на изпълнена със звездни гости церемония, водена от комедианта Адам Сандлър, съобщава Би Би Си (BBC).

Двамата бяха облечени в Кристиан Диор, според дългогодишния публицист на Суифт, и бяха избрали да нямат шаферки и шафери. Вместо това братът на Суифт, Остин Суифт, влезе в ролята на кум от страна на булката (Man of Honour), а пенсионираният играч по американски футбол Джейсън Келси беше кум на младоженеца.

Събитието в Медисън Скуеър Гардън затвори един от най-натоварените коридори в Манхатън и събра елита на Холивуд за купона, който вероятно ще бъде обявен за партито на века. Сред забелязаните гости бяха актьорите Хю Грант и Джейсън Съдейкис, певецът Бенсън Бун и моделът Джиджи Хадид.

Тълпи от фенове се събираха отвън през целия ден в петък, като някои пееха песни на Суифт и носеха мърчандайз от концертите ѝ, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да уловят по-добра гледка към празненствата.

Празненството на арената започна в четвъртък с много по-малко събитие, на което се предполага, че са присъствали около 100 души. В разрешителното, подадено до властите на Ню Йорк, събитието е наречено „предварително парти“.

В петък много по-мащабно събитие наложи издигането на шатра пред арената, която беше двойно по-голяма от тази в четвъртък. Поредица от черни джипове със затъмнени стъкла преминаваха през съоръжението, позволявайки на много от гостите да скрият пристигането си, докато улиците в Мидтаун Манхатън бяха затворени за движение. Екипите в спортната арена поставиха завеси и беседки за мащабното събитие.

Дългогодишният публицист на Суифт, Три Пейн, потвърди пред BBC, че двамата са се оженили в петък в Ню Йорк и сподели подробности от церемонията. Приблизително по същото време Медисън Скуеър Гардън запали огромни табели около комплекса с надпис „JUST&T MARRIED“ – препратка към имената на Тейлър и Травис.

Пейн заяви, че Суифт и Келси са носили сватбени тоалети, проектирани от Джонатан Андерсън, креативен директор на линиите за дамска, мъжка и висша мода на Диор, в тясно сътрудничество с булката и младоженеца. „Това е първата булчинска рокля висша мода на дизайнера за световноизвестна знаменитост“, се казва в изявлението на Пейн, като се добавя, че обувките им са направени по поръчка от Кристиан Лубутен, а булката е носила бижута Картие.

През целия ден във въздуха се усещаше вълнение, придружено от засилено полицейско присъствие в задушаващата жега. Температурите достигнаха 37°C. Медисън Скуеър Гардън светна в розово-лилав цвят и показа множество надписи, след като двойката сключи брак вътре. Нюйоркската полиция (NYPD) затвори улиците около арената по обяд, като ги изолира напълно за превозни средства и пешеходци, които бяха пренасочвани от бариери.

Билборд съобщава новината за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси Източник: БТА/AP

Въпреки поставените завеси и шатри, целящи да предпазят гостите от притока на новинарски камери и нетърпеливи фенове, мнозина успяха да уловят звездните гости, напускащи хотелите и пристигащи на мястото. Моделът Джиджи Хадид, в розова блестяща рокля, и приятелят ѝ – актьорът Брадли Купър бяха забелязани на път за церемонията. Певецът Бенсън Бун и актрисата Дакота Джонсън също бяха фотографирани.

Актьорите Хю Грант, Итън Хоук, Джейсън Съдейкис и няколко членове на футболния отбор на Келси бяха сред хората, които бяха забелязани да пристигат на сватбата пред очите на всички, докато други гости от А-листата слизаха от автомобилите си под огромната шатра за повече уединение. Забелязан беше и телевизионният водещ Греъм Нортън, който беше поканен на церемонията, когато Суифт гостува в шоуто му по BBC.

Суифтитата – легионът от фенове на певицата – от всички възрасти изпълниха всяка пресечка в околността на арената. Колкото повече затъмнени автомобили навлизаха в района, толкова по-развълнувана ставаше тълпата, като неколцина протягаха вратове, за да зърнат звездите, слизащи от превозните средства.

Някои скандираха текстове от любимите си песни на Суифт или викаха „Обичаме те, Тейлър!“, надявайки се, че поп кралицата е някъде наблизо и ги чува. С началото на събитието фенове, облечени в сувенири на Суифт, се покатериха по градските скелета и аплодираха всеки, който минаваше покрай тях.

Двудневните празненства – включващи превземането на част от най-големия американски град и дълъг списък от гости от А-листата – бяха наречени „сватбата на века“ и привлекоха глобално внимание, което обикновено е запазено за кралски сватби.

Само по себе си окупирането на Медисън Скуеър Гардън – емблематичен обект в Ню Йорк – е постижение, изискващо милиони. Освен това двойката затвори и района наоколо, който включва един от основните транспортни възли на града. Спектакълът демонстрира властта, която двойката притежава, като Суифт е широко призната за един от най-влиятелните и известни хора на планетата.

Тяхната двудневна сватба водеше новинарските емисии, освети Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк и предизвика милиони в онлайн пазарите за залагания, докато детайлите около бракосъчетанието им караха хората да спекулират с седмици.

Критикът на поп културата Кристен Майнцър сподели пред BBC, че двойката е важна, тъй като Суифт и Келси идват от два важни свята, когато става въпрос за поп културата и американската идентичност. „Ние се прекланяме пред трона на музиката и футбола, това са всички неща, които обичаме в Америка, събрани в едно“, каза тя. Ню Йорк също така има отдавнашен етос да се отнася към известните личности като към част от ежедневието, а не като към атракция. „Ние не сме хора, които тичат след знаменитостите си, обикновено ги оставяме на мира“, добави Майнцър.

Родената в Пенсилвания певица е базирана в Ню Йорк от 2014 г. – когато купи два съседни пентхауса в Трибека за 20 милиона долара и ги комбинира в едно огромно жилищно пространство. Тя се влюби в града, след като откри, че може да пазарува, без да бъде безпокоена, казвайки, че се чувства „физически различно“ след преместването си там. Този ход вдъхнови и песента „Welcome to New York“ от албума ѝ 1989.

Келси, който е базиран в Канзас заради кариерата си в американския футбол, се запозна с Голямата ябълка, когато започна да излиза със Суифт през 2023 г.

Двойката вероятно е похарчила десетки милиони долари за наемането на емблематичната арена, споделиха пред BBC експерти по планиране. Преди празненствата певицата милиардер и богатият спортист дариха 26 милиона долара (около 19,5 милиона паунда) на повече от 20 благотворителни организации – макар че не споменаха нищо за сватба.

За мнозина обаче арената с капацитет 20 000 души – която е домакин на концерти и спортни мачове с фенове, пиещи бира – изглеждаше като необичаен избор за двойката. Въпреки това мястото предлага изключително ниво на поверителност поради липсата на прозорци и подземни точки за достъп. Мнозина обаче казаха, че ако някой може да превърне арената в сватбена страна на чудесата, това е Суифт.

„Мислех, че ще има повече градини, повече цветя, нещо по-тропическо. Нещо по-изискано, нещо по-начин на Тейлър Суифт“, сподели канадската тийнейджърка Емили пред BBC пред сградата.

Жителката на Ню Йорк Роуз каза, че е „до известна степен абсурдно“, че двойката е затворила натоварените улици около арената, но вярва, че церемонията ще бъде красива, „защото това е Тейлър Суифт“. „Надявам се да е красива сватба... но мисля, че трябваше да я направят на място, което причинява по-малко неудобства на обикновените граждани на Ню Йорк“, разсмя се тя.

Феновете избухнаха в бурни възгласи пред Медисън Скуеър Гардън, когато табелите „току-що женени“ светнаха пред арената. Фенката Тара Росалес беше една от многото, които не бяха убедени, че сватбата действително ще се състои на прочутата арена.

„Знаех, че тя ще се омъжи в Ню Йорк, но нямах представа къде. Така че не мога да повярвам, наистина съм шокирана и толкова развълнувана. Тя никога не е в тежест. Тейлър може да прави каквото си поиска“, каза тя.