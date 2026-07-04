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Конгрес под обсада: АзГ преизбра лидерите си на фона на масови протести и сблъсъци

Въпреки опитите на 31 000 демонстранти да блокират форума в Ерфурт, Вайдел и Крупала бяха преизбрани с огромно мнозинство. Партията опозиция иска спиране на помощта за Украйна и вдигане на руските санкции, вярвайки, че скоро ще управлява сама

4 юли 2026, 16:25
Конгрес под обсада: АзГ преизбра лидерите си на фона на масови протести и сблъсъци
Източник: БТА

К райнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) преизбра председателите си Алис Вайдел и Тино Крупала на националния си конгрес в Ерфурт, въпреки масовите протести срещу формацията, съобщи ДПА. 

Вайдел получи подкрепата на 81% от делегатите, а Крупала - 70%, като и двамата бяха единствени кандидати.

Извън конгресния център около 31 хиляди души участваха в демонстрации срещу АзГ. Част от протестиращите се опитаха да блокират достъпа до форума, а на места се стигна до сблъсъци с полицията. Въпреки това заседанието започна по график.

Крупала остро разкритикува протестиращите, като ги нарече "последното средство на нашите политически противници" и заяви, че никой няма право да възпрепятства законно провеждан партиен конгрес.

Форумът съвпадна със 100-годишнината от събрание на Нацистката партия, което предизвика критики заради символиката на датата. АзГ отхвърли тези обвинения.

След парламентарните избори през февруари 2025 г., на които спечели 20,8% от гласовете и стана най-голямата опозиционна сила, подкрепата за партията продължава да расте. Въпреки това останалите германски партии запазват т.нар. санитарен кордон и отказват коалиционно сътрудничество с нея.

АзГ се надява да достигне над 40% на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт през септември. "Ще победим. Може би скоро ще можем да управляваме сами", заяви Крупала.

Партията продължава да настоява за отмяна на санкциите срещу Русия, да се противопоставя на военната помощ за Украйна и да изразява подкрепа за политиката на американския президент Доналд Тръмп. По време на конгреса лидерът на АзГ в източната провинция Тюрингия Бьорн Хьоке използва лозунга "Да направим Германия отново велика" - препратка към кампанията на Тръмп.

Източник: БТА/Габриела Иванова    
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