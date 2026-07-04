Трагерията в Струма: Водолази търсят второто дете в дълбокия вир

Има опит в укриването: Кой е мъжът, който пети ден бяга с 11-годишната Наталия

И здирването на второто дете във водите на река Струма продължава, след като трагичен инцидент отне живота на баба, дядо и малко момиче. Спасителната операция беше преустановена в петък през нощта.

Тя е възобновена в тази сутрин (събота, 4 юли) в 8:00 ч. с помощта на специализирана водолазна група от София, която трябва да извърши подводен оглед на дълбокия вир, коментира областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов в ефира на предаването „Събуди се“ по NOVA.

Сигналът за бедстващите хора е подаден в петък между 17:20 и 17:30 ч. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко от час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, Планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево.

Откриха тялото на момиче в Струма, търсят другото дете

Телата на възрастните хора са били локализирани много бързо, буквално на няколко метра от мястото на инцидента. Издирването на децата е продължило, като около 23:30 ч. доброволци със сонарна лодка са открили тялото на момичето в долната част на реката.

Трагедията се е разиграла по време на семеен излет на брега на реката, където хората са къмпингували. По първоначална информация момиченцето е влязло във водата, за да се изкъпе, но течението го е повлякло. В опит да го спаси във водата влиза дядото, а след него и бабата, като и двамата са повлечени от реката. Единственият оцелял е 6-годишният брат на момичето, който успява да прояви мъжество, изкачва се до главния път Невестино – Бобошево, спира автомобил и подава сигнала на телефон 112, разказва областният управител.

Въпреки че реката изглежда тиха и лъжливо спокойна, тя крие силни подводни течения. Гергинов описва мястото като дълбок вир, чиято дълбочина достига между 7 и 9 метра в зависимост от нивото на водата и сезона. Същевременно локацията е популярна сред търсачите на адреналин, които скачат от близките скали.

„Подобни неохраняеми водни басейни трябва да бъдат регулирани чрез законодателни промени или поне да бъдат обозначени с предупредителни табели за опасност от влизане във водата“, категоричен е Атанас Гергинов. Той отправи и призив към всички граждани да бъдат предпазливи, тъй като водата през летните горещини е изкушение, което може да доведе до голяма беда.