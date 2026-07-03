България

Арест на общински служител, липсва асфалт от път в Ардино

Става въпрос за еднолентов път между селата Седларци и Жълтуша

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 22:16
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С лужител на общинската администрация в Ардино е с издадена заповед на задържане по Закона за МВР и бе преведен за разпит в Районното управление на МВР в Ардино относно обществена поръчка от 2023 г. за ремонт на път за над 6 милиона лева.

Това съобщи пред журналисти началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов.

Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.

Той обясни, че става въпрос за еднолентов път между селата Седларци и Жълтуша. Узунов уточни, че обществената поръчка е от 2023 г. между община Ардино и софийска фирма за ремонт на пътя. Стойността на договора е около 6 милиона и 300 хиляди лева, като към момента са платени милион и 300 хиляди лева, каза Радослав Узунов.

Той допълни, че до момента е установено, че положеният асфалт не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малка от заложените шест сантиметра, като разминаването е установено в осем от 14 точки.

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По думите на началника на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ нанесената щета е около 300 хиляди лева. По случая престои да бъде разпитан още един човек, каза той.

Радослав Узунов уточни, че в област Кърджали се извършват общо 27 проверки по обществени поръчки във всички седем общини от областта, като 16 са само за пътища, основно еднолентови.

До момента по проверките на обществените поръчки има внесени в прокуратурата осем преписки, като за пътища все още няма. Що се отнася до вчерашния случай на задържан все още не са изтекли 24 часа и днес преписката ще бъде изпратена в прокуратурата, допълни началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР в Кърджали.

Източник: БТА

 

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Валентина Стоева    
Обществени поръчки Ремонт на пътища Община Ардино
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