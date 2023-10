Ед Шийрън идва в България на 31 август 2024 г.

Е д Шийран ще има концерт на стадион „Васил Левски“ на 31 август 2024 година.

Събитието е част от турнето „+ - = ÷ x“ Mathematics в Азия и Европа, съобщават организаторите от Fest Team.

Предстоящата обиколка на двата континента е първа от 2019 г. насам, а европейските концерти са продължение на миналогодишната му визита на Стария континент.

Ед Шийран издаде втори албум за тази година

„Новините идват непосредствено след супер успешното му турне в САЩ, където Ед постави множество рекорди по посещаемост, включително – на стадион SoFi в Лос Анджелис и стадион MetLife в Ню Джърси, като на последния – артистът направи рекорд по най-голяма посещаемост на концерт в САЩ за един ден в историята“, разказват от Fest Team.

Само през тази година Шийран издаде два албума - "-" (Substract) и Autumn Variations, като и двата достигнаха до №1 в целия свят. И двата албума, резултат от работата на певеца с Аарон Деснър от The National, получиха изключително позитивни отзиви от критиката и публиката.

Първият концерт е на 27 януари в Осака, Япония. Следват Тайван, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филипините, Индия, Полша, Унгария, Чехия, Литва, Хърватия, Сърбия, Румъния, Бахрейн, Дубай, Кипър, Малта и Тенерифе.

Съорганизатор на концерта у нас е AEG – компания, която работи в музикалната и развлекателната индустрия на пет континента. Сред нейните фестивали и многодневни музикални събития са Coachella Valley Music & Arts Festival, New Orleans Jazz & Heritage Festival, British Summer Time at Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest, Rock En Seine и All Points East. Компанията промотира турнета на изпълнители като Джъстин Бийбър, Blackpink, Кени Чесни, Селин Дион, Елтън Джон, Карол Джи, Пол Маккартни, Кейти Пери, The Rolling Stones, Ед Шийрън, Тейлър Суифт.