Адел, Тейлър Суифт и Д-р Дре: Рекордьорите, останали в сянка на наградите „Грами“

Б ионсе привлече всеобщото внимание на 65-ата церемония на наградите „Грами“ с рекордния си общ брой статуетки – 32, благодарение на новите си четири победи. Рекорди обаче поставиха много други музиканти – известни или допринасящи за успеха на звездите.

Адел получи „Грами“ за най-добро солово поп изпълнение за „Easy on Me". Тя е печелила преди три пъти в тази категория с „Rolling in the Deep”, „Set Fire to the Rain” и „Hello”. Единственият друг изпълнител с повече от една награда в тази категория, учредена през 2012 г., е Ед Шийран – „Thinking out Loud” и „Shape of You”.

Резултатите на Тейлър Суифт от 65-ата церемония за наградите „Грами“ бяха смесени. Тя загуби в категорията за песен на годината за шести път, но „All Too Well: The Short Film" се наложи за най-добро музикално видео и стана първото, режисирано самостоятелно от изпълнителя с тази награда.

Ашли Макбрайд и Ашли Пиърс спечелиха „Грами“ за най-добро изпълнение на кънтри дует/група с „Never Wanted to Be That Girl“. За първи път група или сътрудничество само от жени се налага в тази категория.

Самара Джой неочаквано спечели награда „Грами“ във водещата категория за нов изпълнител. Тя е едва вторият джаз музикант с тази награда – след Есепранса Сполдинг преди 12 години.

Новите изпълнители се справиха много добре на тазгодишната церемония – четирима спечелиха награди в първоначалните си категории. „Ует Лег“ спечели две награди – за най-добър алтернативен албум („Wet Leg“) и най-добро алтернативно изпълнение за „Chaise Longue“. Муни Лонг се наложи в категорията за най-добро аренби изпълнение с „Hrs & Hrs“, Самара Джой – за най-добър вокален джаз албум за „Linger Awhile“, Моли Тътъл - за най-добър блуграс албум за „Cooked Tree“.

Джак Антоноф, който стана известен с групата „fun.“, спечели наградата за продуцент в некласическите категории за втора поредна година. Подобно постижение е много рядко. Единствените други продуценти, които могат да се похвалят с него, са Бейбифейс (1995-1997) и Грег Кърстин (2016-2017). След разпадането на „fun.“ Джак Антоноф работи с изпълнители като Тейлър Суифт, Лорд, Сейн Винсънт, Флорънс енд дъ Машин, Лана дел Рей, Карли Рей Джепсън. Той има общо осем награди „Грами“ като изпълнител, автор и продуцент.

Джудит Шърман спечели наградата за продуцент на годината за класическа музика за седми път. Така тя изравни постижението на Дейвид Фрост и Стивън Ъпстийн.

Д-р Дре стана първият лауреат на наградата „Д-р Дре за глобално въздействие“ . Той е неин съучредител съвместно с Колектива за черна музика към Националната звукозаписна академия, за да почита тя „професионалисти с доказан принос за повдигане на духа на черната музика“.

Актрисата Вайола Дейвис, която получи отличието за най-добра аудиокнига за мемоарите си "Finding Me", се присъедини към елитния клуб на носителите на голямата четворка ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони". В него вече членуват 18 души. Сред тях са Мел Брукс, Дженифър Хъдсън, Джон Леджънд, Рита Морено, Упи Голдбърг, Андрю Лойд Уебър, Одри Хепбърн, Джон Гилгуд.