Ед Шийран спечели делото, по което бе обвинен в плагитство

Б ританският музикант Ед Шийран не е нарушил авторските права при създаването на песента си "Thinking Out Loud", реши съд в Ню Йорк, цитиран от световните осведомителни агенции.

Искът срещу изпълнителя беше заради съмнения, че хитът му е заимстван от парчето "Let's Get it On" от 1973 г. на покойния американски певец Марвин Гей.

