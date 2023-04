Ед Шийран на съд за плагиатство

Б ританският певец и автор на песни Ед Шийран отново се изправя пред съда по дело за плагиатство, съобщават световните осведомителни агенции.

Съд в Ню Йорк определи състава на съдебните заседатели по делото за нарушаване на авторските права, заведено от роднините на Ед Таусенд, съавтор на американския певец Марвин Гей.

Семейството на Таунсенд, който е съавтор на "Let's Get it On" на Гей, твърди, че между соул класиката и парчето "Thinking Out Loud" на Шийран има "поразителни прилики".

Ed Sheeran Trial: Did He Copy Marvin Gaye? Here’s What to Know. https://t.co/wm46B6876T — Skip Dillard (@mixcom) April 25, 2023

Британският певец, който печели "Грами" с хитовото си парче от 2014 г., отрича да е копирал песента.

В. "Ню Йорк пост" съобщава, че съдът вече е одобрил съдебните заседатели по делото, след като се е наложило да отхвърли неколцина заради подозрения, че симпатизират на Ед Шийран.

Изданието припомня, че и двете страни вече са печелили подобни дела. Семейството на Таунсенд осъди Фарел Уилямс за 5,3 милиона долара заради сходство между хита му "Blurred Lines" и песента "Got to Give it Up" на Марвин Гей.

Шийран, който през 2021 г. беше обявен за най-слушания изпълнител във Великобритания, е носител на редица престижни музикални награди, сред които "Грами" и БРИТ.