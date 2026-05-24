Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°

Обновена преди 10 минути / 24 май 2026, 07:00
П рез следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още ще се повиши.

В неделя

преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°.

Няма издадено предупреждение за опасни метеорологични явления.

Източник: НИМХ

Над Черноморието

облачността ще бъде значителна. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините

облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

През следващите дни

ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад. Ще се затопли и във вторник максималните температури ще бъдат между 24° и 29°.

Източник: НИМХ    
