Нов предполагаем саботаж на електромрежата в Германия преди изборите

Снимка на територията на подстанция, експлоатирана от оператора на електропреносната мрежа „Амприон“ в Бергхайм, Германия

Германските власти разследват опит за предизвикване на късо съединение в трансформатор край Дюселдорф, на фона на още два предполагаеми саботажа срещу електроразпределителната мрежа.

При един от инцидентите във вторник са били спрени електроцентрали с обща мощност 4200 мегавата, а полицията е получила ръкописно писмо от човек, поел отговорност за два от случаите.

Берлин предупреждава за възможна хибридна заплаха в навечерието на изборите в Саксония-Анхалт, където проруската „Алтернатива за Германия“ води в проучванията; днес е регистриран и нов подозрителен случай край трансформаторна станция в Гандеркезее.

Sabotage scare - Police swarm German power station after mystery cabinet breach as Leipzig drone incident fuels security fears. pic.twitter.com/myNXTMOs3D — Viory Video (@vioryvideo) September 4, 2026

Германските власти съобщиха, че е направен опит да бъде предизвикано късо съединение в трансформатор от електроразпределителната мрежа южно от Дюселдорф в Западна Германия, предаде Ройтерс, позовавайки се на вестник „Билд“.

Случаят засилва безпокойството относно сигурността, след като тази седмица бяха регистрирани още два предполагаеми опита за саботаж.

Полицията е получила писмо, в което се поема отговорност, както за инцидента в Дормаген, така и за вандалската проява в подстанция в близкия град Бергхайм. При повредата във вторник бяха спрени електроцентрали с обща мощност 4200 мегавата.

„Билд“ съобщава, че писмото е било от мъж, било е написано на ръка и в него мъжът е посочил и самоличността си. Не е ясно обаче дали именно той е прекият извършител.

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Германия тази седмица се оказа в центъра на дискусиите на европейско ниво относно уязвимостта на критичната инфраструктура. Съюзниците на Германия застанаха зад нея, след като Берлин обвини Москва за атака с дрон с експлозиви, открит на летището Лайпциг/Хале през август и каза, че тя е част от хибридна война, целяща да сплаши и раздели държавите, подкрепящи Украйна след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Русия отхвърли обвиненията като безпочвени.

Полицията в Кьолн, която отговаря за района, заяви пред Ройтерс, че знае за писмо, с което някой поема отговорност за случилото се, но отказа да даде повече подробности, докато разследването продължава.

При другия предполагаем саботаж тази седмица устройства, съдържащи проводим материал, повредиха електропроводи в един от най-важните възли на мрежата за високо напрежение в източната провинция Бранденбург.

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Междувременно в неделя в източната германска провинция Саксония-Анхалт ще се проведат избори, които привличат голямо внимание. Крайнодясната и близка до Русия партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) има убедителна преднина в социологическите проучвания там.

Германското вътрешно министерство заяви, че „не е случайно“, че подобни „хибридни атаки“ се извършват в навечерието на изборите.

Говорител на канцлера Фридрих Мерц заяви, че броят на предотвратените или неуспешните атаки е „знак, че мерките ни за сигурност са работели и работят наистина и сега“.

Междувременно днес полицията съобщи за друг случай, в който е била отцепен района на трансформаторна станция в северния град Гандеркезее заради „подозрителни обстоятелства“, съобщиха „Билд“ и други местни медии. Ройтерс не е успял да се свърже с полицията за коментар по случаите.