България

КРС отговори на обвиненията: Спазили сме закона при акцията с МВР и ДАНС

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с позиция, че при извършване на проверки служителите ѝ са действали в съответствие със закона и установения ред за взаимодействие с МВР и ДАНС

4 септември 2026, 14:34
КРС отговори на обвиненията: Спазили сме закона при акцията с МВР и ДАНС
КРС комисия за регулиране на съобщенията   
Източник: КРС

К омисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с позиция, че при извършване на проверки служителите ѝ са действали в съответствие със закона и установения ред за взаимодействие с МВР и ДАНС. Позицията е във връзка с твърдения за „теч на информация“ от служители на комисията при съвместна акция.

„КРС се въздържа от коментар по конкретни факти и обстоятелства, които са предмет на образувано досъдебно производство, като подчертава, че установяването на евентуално нарушение и неговия извършител е от компетентността на разследващите органи и прокуратурата.

Служителите на КРС са действали в съответствие със закона, предоставените им правомощия и установения ред за институционално взаимодействие. Присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е следствие от изпълнението на служебните им задължения по получен сигнал от ДП „Ръководство на въздушното движение“. 

КРС осъществява регулярен мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди чрез изградена Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър, състояща се от стационарни и мобилни станции за радиомониторинг, разположени на територията на цялата страна. 

Действията на КРС представляват строго специализирано измерване за наличие на определено смущение и са предприети в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за електронните съобщения, както и с Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между КРС, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, ДАНС, ДАМТН и ДНСК. Техническите действия по локализиране на излъчвания изискват прилагането на специализирани методи, включително триангулация и измервания в близката зона при регистрирано излъчване.

В рамките на предоставените ѝ правомощия и във връзка с необходимост от специализирано техническо съдействие, КРС се е обърнала към Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) по установения ред. В последствие, в рамките на своите правомощия, ДАНС е предприела необходимите действия и е сезирала Министерството на вътрешните работи. Този ред на действия е именно предвиденият механизъм за взаимодействие между компетентните държавни органи. съгласно законодателството и действащата Инструкция. Хронологията на действията на служителите от КРС е от съществено значение за правилната оценка на обстоятелствата по случая и не следва да бъде пренебрегвана при публичното обсъждане на евентуален „теч на информация“.  

Следва да се подчертае, че взаимодействието на КРС с компетентните държавни органи по този ред не представлява изолиран случай. По аналогичен ред КРС многократно е оказвала съдействие на компетентните органи.

Установяването на наличие на смущение и локализирането на неговия източник са различни по обхват и сложност действия. При изследване на излъчвания в градска среда възникват и допълнителни технически и организационни трудности. Плътната и разнородна застроеност, наличието на високи сгради, метални конструкции и множество отразяващи повърхности могат да предизвикат многолъчево разпространение, затихване и отражения на сигнала. Допълнително усложнение представляват големият брой радиоизточници, променливият радиочестотен фон, движението на превозни средства и хора, ограниченият достъп до частни или охраняеми имоти и необходимостта измерванията да се извършват от различни точки. Поради това надеждното локализиране изисква използване на специализирана апаратура и измервания в зоната на регистриране на излъчването с максимално ниво. При краткотрайни, прекъсващи или подвижни излъчвания задачата се усложнява допълнително, тъй като сигналът може да не бъде наличен при последващо измерване. 

КРС ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, като същевременно ще продължи да изпълнява своите законови функции при стриктно спазване на нормативната уредба, установените процедури и принципите на институционално взаимодействие“, гласи позицията.

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Източник: БГНЕС    
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