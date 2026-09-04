Свят

Русия обяви нов пробив в Донецк: Още две села паднаха край Покровск

Твърдението на руското министерство на отбраната не е потвърдено независимо, а Украйна засега не е коментирала

4 септември 2026, 16:45
Русия обяви нов пробив в Донецк: Още две села паднаха край Покровск
Източник: БГНЕС
  • Русия заяви, че е превзела две села в Донецка област – Никаноровка и Грузское, но твърдението не е независимо потвърдено и засега няма реакция от Киев.
  • Сраженията остават особено интензивни в Покровското направление, където украинският Генерален щаб съобщава за 38 отблъснати руски атаки от общо 240 бойни сблъсъка за деня.
  • Москва твърди, че през последната седмица е превзела 15 населени места в Източна Украйна, докато Киев редовно отрича подобни руски твърдения.

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област, Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация каза, цитирано от ТАСС, че са били "освободени" Никаноровка и Грузское.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Това е поредното съобщение на Русия за превзети села в Донецка област. Руските въоръжени сили са установили контрол над повече от 80% от територията на този украински регион, който страната е обявила за анексиран, и се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости Краматорск, Славянск и Дружковка.

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

Никаноровка и Грузское се намират в Покровски район, в западната част на Донецка област. Те са на по около 30 километра северно от Покровск - град, който Русия превзе в края на миналата година след ожесточени сражения, продължили месеци. 

Двете села, обявени от Русия за "освободени", изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 240 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната именно на Покровското направление, където в сводката пише, че са били отблъснати 38 руски атаки.

По данни на Министерството на отбраната на Руската федерация през последната седмица въоръжените сили на страната са превзели в Източна Украйна 15 населени места, включително град Святогорск в северната част на Донецка област и село Казача Лопан в северната част на пограничната Харковска област.

Русия е превзела две села в Донецка област

Тези твърдения също не са проверени по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Киев обаче редовно отрича съобщенията на Москва за превзети села.

Войната до голяма степен остава позиционна - повече от четири години и половина след своето начало. 

Източник: БТА, Николай Станоев    
Война в Украйна Русия Украйна Донецка област Военни действия Руска инвазия Сражения Покровско направление Окупация Руски твърдения
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Детска свада прерасна в жесток побой: 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Детска свада прерасна в жесток побой: 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Пилот е дал положителна проба за психотропно вещество след инцидента със самолет на

Пилот е дал положителна проба за психотропно вещество след инцидента със самолет на "Еър Индия"

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил, Стара Загора и София, пет заплахи и в Ловешко

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил, Стара Загора и София, пет заплахи и в Ловешко

Вучич защити погребението на Ратко Младич и отговори остро на Пленкович

Вучич защити погребението на Ратко Младич и отговори остро на Пленкович

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Най-големият и луксозен EV на Skoda мина 936 км с един „ревервоар“

Най-големият и луксозен EV на Skoda мина 936 км с един „ревервоар“

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 2 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 2 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 2 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полицейски хеликоптер кръжи над подстанцията „Амприон“ в Бергхайм, Германия. 2 септември 2026 г.

Германия издирва в цяла Европа 48-годишен мъж за серия саботажи по електроподстанции

Свят Преди 9 минути

Мъжът от Гевелсберг е поел отговорност за инцидентите в две писма, но полицията все още проверява дали действително е извършителят

Чешкият външен министър Петър Мацинка

Чешкият външен министър се изложи - заблудиха го с мним журналист и бутафорни бомби

Свят Преди 39 минути

Активисти организираха фалшиво интервю, докато в стаята били скрити бутафорни оръжия и взривни устройства

„Часът на Arena Select“ през септември: комедия, впечатляващи гледки и неочаквани таланти

„Часът на Arena Select“ през септември: комедия, впечатляващи гледки и неочаквани таланти

Любопитно Преди 2 часа

Държавата предлага инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде прехвърлена на община Несебър и ВиК-Бургас

Държавата предлага инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде прехвърлена на община Несебър и ВиК-Бургас

България Преди 2 часа

Министърът отхвърли възможността общината да плати около 75 млн. лева за активите

Viber и ChatGPT с нова крачка напред: Изкуственият интелект вече обобщава новините и пропуснатите чатове

Viber и ChatGPT с нова крачка напред: Изкуственият интелект вече обобщава новините и пропуснатите чатове

Любопитно Преди 2 часа

Rakuten Viber надгражда партньорството си с OpenAI, като прави ежедневната комуникация в България още по-бърза, безопасна и удобна

Трима от Обречените излизат в битка за блага на Арената на “Игри на волята”

Трима от Обречените излизат в битка за блага на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Един от номинираните ще бъде спасен на крачка от елиминациите

<p>Пожар избухна във фотоволтаичен парк край ТЕЦ &bdquo;Бобов дол&ldquo;</p>

Ограничен е пожарът във фотоволтаичния парк край ТЕЦ „Бобов дол", но не е локализиран

България Преди 3 часа

Шест екипа на пожарната гасят пламъците, които са засегнали и фотоволтаични панели

<p>Стадо полудиви коне обикалят остров Кефалония - ето защо</p>

Стадо полудиви коне обикалят остров Кефалония заради недостига на вода

Свят Преди 3 часа

Животните търсят вода и храна в населени райони, по пътища и земеделски площи

<p>Дизелът в САЩ счупи рекорд&nbsp;и натисна цените на стоките</p>

Дизелът в САЩ достигна рекордните $5,85 за галон

Свят Преди 3 часа

Нарушените доставки на горива заради войната с Иран увеличават транспортните и производствените разходи

Кандидатства 4 години и не пропуска тренировка: Елица Иванова влезе в „Игри на волята“ 8

Кандидатства 4 години и не пропуска тренировка: Елица Иванова влезе в „Игри на волята“ 8

Любопитно Преди 3 часа

След 4 години кандидатстване и неуморни тренировки дори по време на ваканции, Елица Иванова сбъдва мечтата си да влезе в „Игри на волята“. Волейболната съдийка е категорична, че стъпва на Арената с една-единствена цел — първото място и крайна победа

КРС комисия за регулиране на съобщенията

КРС отговори на обвиненията: Спазили сме закона при акцията с МВР и ДАНС

България Преди 3 часа

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с позиция, че при извършване на проверки служителите ѝ са действали в съответствие със закона и установения ред за взаимодействие с МВР и ДАНС

Пожар гори край завод „Керамира" в Бургас

Пожар гори край завод „Керамира" в Бургас

България Преди 4 часа

Силен вятър затруднява гасенето. Към момента няма данни за пострадали хора или увредени сгради

Сочената за любима на Путин придоби най-четения руски вестник

Сочената за любима на Путин придоби най-четения руски вестник

Свят Преди 4 часа

Холдингът „Национална медийна група“, чийто съвет на директорите се оглавява от Алина Кабаева, придоби контролния дял в издателска къща „Комсомолска правда“. Сделката показва допълнително окрупняване на медийните активи под контрола на близки до Кремъл

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Свят Преди 4 часа

„Те се очаква да пристигнат в Москва, а след това да отидат в Киев на 5-6 септември“, заяви източник на агенция ТАСС

Теодор Ушев

Теодор Ушев представя новия си проект „Светлинни кутии“ на кинофестивала във Венеция

Любопитно Преди 4 часа

Българският режисьор е сред малцината избрани на престижния филмов форум с амбициозна анимация за войната, свободата и съпротивата срещу мрака

Найджъл Фараж

Журналисти под прикритие заснеха хора на Фараж в изборен скандал за 500 хил. паунда

Свят Преди 4 часа

Висш съветник на Найджъл Фараж е предложил начин за заобикаляне на изборното законодателство с цел осигуряване на чуждестранно дарение от 500 000 паунда за партията Reform UK, според кадри от тайно заснети видеоклипове, излъчени от Channel 4

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Един ден без социални мрежи: какво би се случило, ако Instagram, TikTok и Facebook изчезнат?

Edna.bg

Дженифър Лорънс разкри тайните зад младежкия си вид

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември – Ботев Враца, съставите

Gong.bg

Тиери Анри предупреди Ираола и обяви: Баркола е адски бърз, но трябва да завършва по-добре

Gong.bg

Сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града на страната

Nova.bg

Задържаха тийнейджър за разпространение на марихуана в София

Nova.bg