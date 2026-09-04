Русия обяви нов пробив в Донецк: Още две села паднаха край Покровск

Русия заяви, че е превзела две села в Донецка област – Никаноровка и Грузское, но твърдението не е независимо потвърдено и засега няма реакция от Киев.

Сраженията остават особено интензивни в Покровското направление, където украинският Генерален щаб съобщава за 38 отблъснати руски атаки от общо 240 бойни сблъсъка за деня.

Москва твърди, че през последната седмица е превзела 15 населени места в Източна Украйна, докато Киев редовно отрича подобни руски твърдения.

Мураванку Храптовічаў пад Навагрудкам прадалі за дзве базавыя велічыні https://t.co/0Dl8hMTTpm — Наша Ніва (@nashaniva) September 4, 2026

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област, Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация каза, цитирано от ТАСС, че са били "освободени" Никаноровка и Грузское.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Това е поредното съобщение на Русия за превзети села в Донецка област. Руските въоръжени сили са установили контрол над повече от 80% от територията на този украински регион, който страната е обявила за анексиран, и се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости Краматорск, Славянск и Дружковка.

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

Никаноровка и Грузское се намират в Покровски район, в западната част на Донецка област. Те са на по около 30 километра северно от Покровск - град, който Русия превзе в края на миналата година след ожесточени сражения, продължили месеци.

Двете села, обявени от Русия за "освободени", изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 240 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната именно на Покровското направление, където в сводката пише, че са били отблъснати 38 руски атаки.

По данни на Министерството на отбраната на Руската федерация през последната седмица въоръжените сили на страната са превзели в Източна Украйна 15 населени места, включително град Святогорск в северната част на Донецка област и село Казача Лопан в северната част на пограничната Харковска област.

Русия е превзела две села в Донецка област

Тези твърдения също не са проверени по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Киев обаче редовно отрича съобщенията на Москва за превзети села.

Войната до голяма степен остава позиционна - повече от четири години и половина след своето начало.