Вучич защити погребението на Ратко Младич и отговори остро на Пленкович

Александър Вучич защити правото на семейството на Ратко Младич да организира погребението му, като влезе в остър спор с хърватския премиер Андрей Пленкович заради оценките му за Младич.

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флахърти осъди публичното прославяне на Младич, определяйки го като обида към жертвите и незаконно според законодателството на Босна и Херцеговина.

Вучич заяви, че ще посети Ниш въпреки планирания студентски протест срещу него, като отхвърли твърденията, че е нежелан в града и защити управлението си.

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Президентът на Сърбия Александър Вучич посети днес Севернобачкия окръг, предаде сръбската медия Blic .

Той говори и за отлагането на посещението в Сърбия на европейския комисар по разширяването Марта Кос.

Попитан за изявлението на хърватския премиер Андрей Пленкович, че всички, които „величаят Ратко Младич, трябва да се върнат в първи клас, за да научат някои основни ценности“, Вучич заяви, че му препоръчва „една нация да бъде възпитана и образована да се бори срещу нацизма, а не с възторг да приема нацистки поздрави и ценности“.

„По този въпрос в Хърватия трябва да се добавят още много класове, за да научат как да не приемат нацизма като най-висша ценност. Когато направят това у дома, нека поучават някой друг. Особено не свободолюбив народ, който винаги се е борил срещу фашизма и нацизма“, каза Вучич.

Той добави, че „Белград е единствената столица в региона, която е била атакувана от фашисти и нацисти“.

„Искам да кажа, че това са големи различия и несравними неща. Първо да се погледнат в огледалото, а после да поучават. Ако за тях поздравът, който е по-лош от „зиг хайл“, а именно „За дома готови“, който е нацистки поздрав, е нещо нормално, а не е нормално да погребете някого и нищо повече от това“, подчерта Вучич.

По думите му „ние сме само службата, която трябва да помогне, а държавата трябва да го направи“.

„Какво, да не осигурим събирането? Най-важното е всичко в понеделник да премине спокойно. Знаете ли колко ни е необходимо, за да проверим всичко? Всички наши сили са насочени към сигурността на всеки човек, да не говорим за другите подробности. Семейството поиска тялото да бъде в църквата, определили са гробно място. Какво искат, да правим кучешки гробища? Да не знаем кой къде е погребан? Няма да стане, докато аз съм президент“, заяви Вучич.

Той добави, че „скоро ще имате тези много велики и умни хора и с тях решавайте“.

„Пленкович, да му изпратя едно огледало, ако няма, за да види как е изглеждал концертът му във Вуковар и онзи в Загреб, на който е присъствал. Нека първо каже на себе си какво мисли, а чак след това да определя класове и да поучава другите“, каза Вучич.

Ратко Младич Източник: БТА

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„Изборът на семейство Младич е какво и как да организират“

Попитан за погребението на Ратко Младич, Вучич заяви, че „първоначално са питали и са говорили, че държавата не бива да посреща никого“.

„Разговарях със семейство Младич, техен е изборът какво и как да организират. Имам официално посещение в понеделник и във вторник през целия ден, идва президентът на Узбекистан. Посещението е насрочено преди четири месеца. Направил ли съм всичко, за да може държавата да се държи сериозно и отговорно? Да, направил съм. Това е всичко, което мога да кажа“, посочи Вучич.

Ратко Младич Източник: GettyImages

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„Наистина искам да видя какво ще направят“

Попитан дали в събота ще отиде в Ниш, където блокиралите студенти призовават за протестно събиране заради посещението му и твърдят, че той уж не трябва да отива в града, Вучич отговори: „Разбира се, че ще отида.“

„Там имаме Главен комитет и ще го проведем. Добре, ако казват, че няма да мога. Надявах се, че са поумнели и че не става въпрос за това дали аз се страхувам“, каза Вучич по време на посещението си в Севернобачкия окръг.

По думите му „на някого явно му пречи и Главният комитет“.

„Нежелан съм там, където направих десетки фабрики, в Ниш направих три магистрали, изградихме железопътната линия в Брестовац, а на мен ще ми кажат, че съм нежелан, хора, които унищожиха и ограбиха Нови Сад и Ниш. И това трябва сериозно да го слушам. За резултатите няма да говоря. Само вижте как изглежда Клиничният център на Войводина и как в Ниш, насред обикновена кал, открихме най-модерния клиничен център, а скоро ще открием и родилно отделение“, подчерта той.

Той добави, че „лъжата може да продължи известно време, но когато хората видят, че всичко е било лъжа, тя се връща като бумеранг“.

„Опитвам се да ги науча, че те не са тези, които имат силата, и ги моля да разберат това. На някои места са го научили по различен начин. Няма да ги нападаме, нека се събират колкото искат. Две години тормозеха гражданите и искат да кажат, че те са тези, които могат да правят каквото си искат, защото са предвождани от НПО, а другите нямат право на нищо. Ще видите, че утре няма да е така. Ще се видим утре на Главния комитет“, каза Вучич.

Ратко Младич Източник: GettyImages

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Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа: Прославянето на Ратко Младич е незаконно и обида за жертвите

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа (СЕ) Майкъл О’Флахърти осъди публичното прославяне на Ратко Младич, определяйки го като обида към жертвите и отбелязвайки, че подобна реторика не е защитена реч по силата на Европейската конвенция за правата на човека, предава N1 .

„Изпитвам отвращение към публичното прославяне на Ратко Младич, починал военнопрестъпник, осъден за геноцида в Сребреница и за престъпления срещу човечеството, включително към изявленията на официални представители на Република Сръбска, съставна единица на Босна и Херцеговина, и на Сърбия“, заяви О’Флахърти в прессъобщение.

Той отбеляза, че прославянето на осъден военнопрестъпник е престъпление съгласно законодателството на Босна и Херцеговина (БиХ), и повтори, че подобни изявления не се считат за защитена реч по силата на Европейската конвенция за правата на човека.

О’Флахърти призова всички власти да се противопоставят на прославянето на осъдени военнопрестъпници и да изпълняват законовите си задължения, за да гарантират търсенето на отговорност, да защитават правата на жертвите и да утвърждават справедливостта.

Изявлението на комисаря идва след връщането на тялото на Младич в Сърбия с правителствен самолет, след като той почина под стража на ООН в Хага.

Осъденият военнопрестъпник и бивш генерал Ратко Младич почина на 84-годишна възраст. Той беше осъден в Хага за геноцид и други престъпления.