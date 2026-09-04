Свят

Вучич защити погребението на Ратко Младич и отговори остро на Пленкович

Вучич реагира на изявлението на хърватския премиер Пленкович по повод Ратко Младич

4 септември 2026, 15:30
Александър Вучич
Александър Вучич   
Източник: Getty Images
  • Александър Вучич защити правото на семейството на Ратко Младич да организира погребението му, като влезе в остър спор с хърватския премиер Андрей Пленкович заради оценките му за Младич.
  • Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флахърти осъди публичното прославяне на Младич, определяйки го като обида към жертвите и незаконно според законодателството на Босна и Херцеговина.
  • Вучич заяви, че ще посети Ниш въпреки планирания студентски протест срещу него, като отхвърли твърденията, че е нежелан в града и защити управлението си.

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Президентът на Сърбия Александър Вучич посети днес Севернобачкия окръг, предаде сръбската медия Blic.

Той говори и за отлагането на посещението в Сърбия на европейския комисар по разширяването Марта Кос.

Попитан за изявлението на хърватския премиер Андрей Пленкович, че всички, които „величаят Ратко Младич, трябва да се върнат в първи клас, за да научат някои основни ценности“, Вучич заяви, че му препоръчва „една нация да бъде възпитана и образована да се бори срещу нацизма, а не с възторг да приема нацистки поздрави и ценности“.

„По този въпрос в Хърватия трябва да се добавят още много класове, за да научат как да не приемат нацизма като най-висша ценност. Когато направят това у дома, нека поучават някой друг. Особено не свободолюбив народ, който винаги се е борил срещу фашизма и нацизма“, каза Вучич.

Той добави, че „Белград е единствената столица в региона, която е била атакувана от фашисти и нацисти“.

„Искам да кажа, че това са големи различия и несравними неща. Първо да се погледнат в огледалото, а после да поучават. Ако за тях поздравът, който е по-лош от „зиг хайл“, а именно „За дома готови“, който е нацистки поздрав, е нещо нормално, а не е нормално да погребете някого и нищо повече от това“, подчерта Вучич.

По думите му „ние сме само службата, която трябва да помогне, а държавата трябва да го направи“.

„Какво, да не осигурим събирането? Най-важното е всичко в понеделник да премине спокойно. Знаете ли колко ни е необходимо, за да проверим всичко? Всички наши сили са насочени към сигурността на всеки човек, да не говорим за другите подробности. Семейството поиска тялото да бъде в църквата, определили са гробно място. Какво искат, да правим кучешки гробища? Да не знаем кой къде е погребан? Няма да стане, докато аз съм президент“, заяви Вучич.

Той добави, че „скоро ще имате тези много велики и умни хора и с тях решавайте“.

„Пленкович, да му изпратя едно огледало, ако няма, за да види как е изглеждал концертът му във Вуковар и онзи в Загреб, на който е присъствал. Нека първо каже на себе си какво мисли, а чак след това да определя класове и да поучава другите“, каза Вучич.

Ратко Младич
Ратко Младич Източник: БТА

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  • „Изборът на семейство Младич е какво и как да организират“

Попитан за погребението на Ратко Младич, Вучич заяви, че „първоначално са питали и са говорили, че държавата не бива да посреща никого“.

„Разговарях със семейство Младич, техен е изборът какво и как да организират. Имам официално посещение в понеделник и във вторник през целия ден, идва президентът на Узбекистан. Посещението е насрочено преди четири месеца. Направил ли съм всичко, за да може държавата да се държи сериозно и отговорно? Да, направил съм. Това е всичко, което мога да кажа“, посочи Вучич.

Ратко Младич
Ратко Младич Източник: GettyImages

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  • „Наистина искам да видя какво ще направят“

Попитан дали в събота ще отиде в Ниш, където блокиралите студенти призовават за протестно събиране заради посещението му и твърдят, че той уж не трябва да отива в града, Вучич отговори: „Разбира се, че ще отида.“

„Там имаме Главен комитет и ще го проведем. Добре, ако казват, че няма да мога. Надявах се, че са поумнели и че не става въпрос за това дали аз се страхувам“, каза Вучич по време на посещението си в Севернобачкия окръг.

По думите му „на някого явно му пречи и Главният комитет“.

„Нежелан съм там, където направих десетки фабрики, в Ниш направих три магистрали, изградихме железопътната линия в Брестовац, а на мен ще ми кажат, че съм нежелан, хора, които унищожиха и ограбиха Нови Сад и Ниш. И това трябва сериозно да го слушам. За резултатите няма да говоря. Само вижте как изглежда Клиничният център на Войводина и как в Ниш, насред обикновена кал, открихме най-модерния клиничен център, а скоро ще открием и родилно отделение“, подчерта той.

Той добави, че „лъжата може да продължи известно време, но когато хората видят, че всичко е било лъжа, тя се връща като бумеранг“.

„Опитвам се да ги науча, че те не са тези, които имат силата, и ги моля да разберат това. На някои места са го научили по различен начин. Няма да ги нападаме, нека се събират колкото искат. Две години тормозеха гражданите и искат да кажат, че те са тези, които могат да правят каквото си искат, защото са предвождани от НПО, а другите нямат право на нищо. Ще видите, че утре няма да е така. Ще се видим утре на Главния комитет“, каза Вучич.

Ратко Младич
Ратко Младич Източник: GettyImages

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  • Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа: Прославянето на Ратко Младич е незаконно и обида за жертвите

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа (СЕ) Майкъл О’Флахърти осъди публичното прославяне на Ратко Младич, определяйки го като обида към жертвите и отбелязвайки, че подобна реторика не е защитена реч по силата на Европейската конвенция за правата на човека, предава N1.

„Изпитвам отвращение към публичното прославяне на Ратко Младич, починал военнопрестъпник, осъден за геноцида в Сребреница и за престъпления срещу човечеството, включително към изявленията на официални представители на Република Сръбска, съставна единица на Босна и Херцеговина, и на Сърбия“, заяви О’Флахърти в прессъобщение.

Той отбеляза, че прославянето на осъден военнопрестъпник е престъпление съгласно законодателството на Босна и Херцеговина (БиХ), и повтори, че подобни изявления не се считат за защитена реч по силата на Европейската конвенция за правата на човека.

О’Флахърти призова всички власти да се противопоставят на прославянето на осъдени военнопрестъпници и да изпълняват законовите си задължения, за да гарантират търсенето на отговорност, да защитават правата на жертвите и да утвърждават справедливостта.

Изявлението на комисаря идва след връщането на тялото на Младич в Сърбия с правителствен самолет, след като той почина под стража на ООН в Хага.

Осъденият военнопрестъпник и бивш генерал Ратко Младич почина на 84-годишна възраст. Той беше осъден в Хага за геноцид и други престъпления.

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