България

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Служители на Шесто районно управление се намесили навреме, а случаят завършил благополучно

20 август 2026, 13:22
Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив
Източник: iStock
  • Двама полицаи от Шесто РУ в Пловдив са помогнали за спасяването на бебе, изпаднало в критично състояние. Благодарение на намесата им детето е било спасено.
  • МВР засега не съобщава подробности какво е застрашило живота на бебето и как точно са действали служителите.
  • Очаква се специален брифинг в Пловдив, на който двамата полицаи и майката на детето ще разкажат за инцидента и щастливата развръзка.

Полицаи спасиха живота на 6-месечно бебе

Двама служители на Шесто районно управление в пловдивския район „Източен“ помогнаха за спасяването на бебе, изпаднало в критично състояние. Благодарение на намесата им случаят завършил благополучно, пише NOVA.

От МВР засега не разкриват подробности за обстоятелствата, заради които детето е било в опасност, нито какви действия са предприели униформените.

Повече информация ще бъде представена на специален брифинг в сградата на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Пред медиите ще застанат двамата полицаи и майката на бебето, които ще разкажат за случилото се и щастливата развръзка.

Източник: NOVA    
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